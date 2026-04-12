お笑いコンビ「FUJIWARA」藤本敏史（55）が、12日放送のTBSラジオ「川島明ねごと」（日曜後7・00）にゲスト出演。独り身で困っていることを明かした。藤本は、元タレント・木下優樹菜さんと2010年に結婚。12、15年にそれぞれ長女と次女が誕生したが、19年12月に離婚した。この日のオープニングトークでパーソナリティーの「麒麟」川島明ら出演者から元気がないと指摘された藤本。「ちゃうちゃう。元気ないことない」としな