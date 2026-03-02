◇NBA ブルズ120ー97バックス（2026年3月1日 ユナイテッド・センター）

NBAブルズの河村勇輝（24）が1日（日本時間2日）に本拠地バックス戦で途中出場。待望の本拠地デビューとなった。チームは逆転勝利で泥沼の11連敗から脱出した。

待望の瞬間は最終Qに訪れた。ブルズが大量リードする中で、残り55秒からコートに立つと大歓声に包まれた。シュートを打てる場面もあったが、相手へのリスペクトでシュート打たずボールをキープして試合が終了した。

ブルズは2月26日（同2月27日）に本拠地ブレイザーズ戦で、競り負けて2月は未勝利に終わり、01年1月以来となる約25年ぶりの泥沼11連敗を喫した。

ブルズ3連覇に貢献した“レジェンド”スコッティ・ピッペン氏がスタンドから見守る中で、3月初戦となったこの日もチームは、前半51―66とリードを許す苦しい展開だった。後半に入ると反撃開始。第3Q終盤から27―0のランなどで逆転に成功した。ジョシュ・ギディーが20得点14リバウンド10アシストで昨年12月23日以来となるトリプルダブルを達成した。