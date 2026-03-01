俳優・川粼麻世（６３）がＳＮＳを更新し、仲睦まじい夫婦ショットが注目を集めている。

１日にインスタグラムで「今日３／１はなんと６３歳のバースデーを迎える事ができました」と誕生日を迎えたことを報告。「１３歳で芸能界に入りあれから５０年 そんな俺が６３になるなんて想像もしなかったです 昨日は天気も良いのでバースデープレゼントで頂いた大好きなｌ４ｋ３の新作のバッグを持って妻と仲間達とワンニャンを連れてランチでお祝いして頂きました 幸せいっぱいの６３歳です 皆さんも沢山のお祝いメッセージありがとうございました」とつづり、妻で料理研究家の花音さんとの夫婦ショットを公開した。

この投稿には「デビュー当時のあみあみメッシュのシャツの衣装、当時は衝撃的で、忘れられません あれからそんなに経つのですね。でも、あの頃より益々カッコよくてでダンディなマヨマヨ素敵です」「いくつになっても、かっこよくて素敵な麻世さんでいてください」「素敵なおふたりの笑顔､ありがとうございます」「麻世くんの幸せな顔見てるのが私の幸せです」などの声が寄せられている。