五輪公式インスタグラムが脚光

ミラノ・コルティナ五輪の閉幕から1週間を迎えようとする中で、フィギュアスケート女子の坂本花織（シスメックス）を捉えた舞台裏映像が公開され、ファンの視線を釘付けにしている。

ノリノリで踊っていた。衣装を纏い、スケートシューズを履いて佇む坂本。そこに突如流れてきたのは「Y.M.C.A.」の音楽。陽気な音楽に思わず心が躍ったようで、そばにいたスタッフとともに振り付け付きでダンス。場を和ませていた。

明るい人柄の坂本らしい姿に、オリンピック公式インスタグラムが脚光。「レジェンドのカオリ・サカモトとの舞台裏」「これを見て嬉しくならない人なんている？」と文面に綴り、実際の動画を公開すると、海外ファンも大盛り上がりだった。

「あの笑顔が見れた！ もう最高、大好きよ」

「言葉にできないけど、これを見ると本当に心が幸せで満たされる」

「彼女はただただ死ぬほど可愛い」

「コーディネーターの人も一緒にやってるのも本当に可愛い」

「キュートすぎる。みんなカオリが大好き」

「カオリを見てると、もうそれだけでハッピーになれる！」

「彼女はいつも明るくて、弾けるような笑顔とエネルギーに溢れてる。まさに世界トップクラスのアスリートね」

「みんなが彼女を愛しているのは納得だよ」

「ナンバー1」

今季限りで現役を引退する坂本は今大会、団体と個人で2つの銀メダルを獲得している。



（THE ANSWER編集部）