【海カフェ】大人気のフレンチトースト専門店／LONCAFE

「濃厚クレームブリュレ」1628円

日本初のフレンチトースト専門店として人気のカフェ。ここ江の島が本店です。オリジナルのアパレイユに一日漬け込み、バターで焼き上げるフレンチトーストは、外はカリっと中はしっとりとしており絶品食感。1番人気の「濃厚クレームブリュレ」は、オリジナルフレンチトーストの上に濃厚なクレームブリュレがのり、一度に二つのスイーツが楽しめるメニューです。

「いちごとバニラのミックスソフトクリーム」600円

人気店なので、休日の時間帯によっては行列ができることも。そんな時は気軽にテイクアウトメニューを楽しめます。フレンチトーストを再現した「LONCAFEフレンチトーストソフトクリーム」600円もおすすめ！

湘南らしいナチュラルなインテリア

ロケーションは人気観光スポット「江の島サムエル・コッキング苑」内。鎌倉方面の海岸線を一望できる場所にあります。2021年のリニューアルで、より海が感じられる開放感のある店内に生まれ変わりました。テラス席がおすすめですが、どの席からも海が見えるように工夫されています。

■LONCAFE

（ろんかふぇ）

住所：神奈川県藤沢市江の島2-3-28 江の島サムエル・コッキング苑内

TEL：0466-28-3636

営業時間：11〜20時（土・日曜、祝日は10時〜）

定休日：不定休

※江の島サムエル・コッキング苑のイベント期間中は入苑料が別途必要

【海カフェ】江の島マリーナにある隠れ家カフェ／SUNCAFE PARADISE

島の西側に位置し、夕日が沈む景色が眺められる

鎌倉材木座で人気だった海の家「サンカフェ」が、江の島マリーナに移転してきたのが2017年。江の島の観光ルートとは外れているため、穴場的な存在です。オーナー自らが4台のトレーラーを連結して造り上げた店内は、緑いっぱいのナチュラルな空間がとっても素敵。

数量限定の「江のポキ」2200円

メニューでイチオシの「江のポキ」は、オーナーが江の島沖で釣り上げた新鮮なキハダマグロを、自家製ダレで味付けしたポキ丼。地元のマグロが食べられる貴重なメニューです。「湘南しらすピザ」1800円や、海の家時代から愛される「タコライス」2000円も人気。自家製スイーツ1000円〜も充実しています。

オリジナルの「ファブリックポーチ」

2024年にオープンした併設のショップには、湘南らしいセレクトのアパレルやファッション雑貨が並びます。また、江の島周辺のプライベートクルーズ体験（要予約）も開催。11〜15時は40分1人6600円（1名〜）。サンセットクルーズは1人7700円（2名〜）。カフェ利用なしでも体験できておすすめですよ！

■SUNCAFE PARADISE

（さんかふぇ ぱらだいす）

住所：神奈川県藤沢市江の島1-2

TEL：0466-90-4446

営業時間：11〜18時

定休日：荒天時

【海カフェ】海の向こうに富士山ビューが楽しめる／レストラン・アイランドグリル

富士山を望むロケーション

天然温泉が楽しめる人気施設「江の島アイランドスパ」内にあり、レストランのみの利用も可能。15〜17時は軽食、ケーキセットとドリンクのみで営業しているので、コーヒーだけでも気軽に利用できます。おすすめは富士山を一望する窓際のカウンターテーブル席。予約可能で、サンセットの時間帯も絶景ですよ。

「しらすと青ネギのピザ」2300円

料理は、地元産の食材を中心に使った、グリルやパスタなどの地中海料理が中心。ランチタイムにはメインにサラダ、パン、スープ、プチデザートが付くランチセット2700円も人気です。イチオシの「しらすと青ネギのピザ」は、釜揚げシラスと青ネギをたっぷり使い、照り焼きマヨネーズソースで仕上げた和風のピザです。

■レストラン アイランドグリル

（れすとらん あいらんどぐりる）

住所：神奈川県藤沢市江の島2-1-6 江の島アイランドスパ4F

TEL：0466-27-7688

営業時間：12〜21時（15〜17時は軽食、ケーキセット、ドリンクを提供）

定休日：水・木曜（5・12月に休館あり）

【海鮮丼】シラスたっぷりの巨大かき揚げを堪能／江之島亭

「しらすかき揚げ丼」（味噌汁、漬物付き）1650円

創業は明治42年（1909）。島育ちの4代目が片瀬や腰越の漁師から直接仕入れる魚をリーズナブルに楽しめる老舗食堂。シラスに玉ネギや赤オゴノリなどが入った「しらすかき揚げ丼」のほか、シラスをはじめ8種類の刺身がのる「海鮮丼」2200円も人気です。

「生しらす丼」（味噌汁、漬物付き）1540円

漁港直送のシラスを山盛りにした贅沢な「生しらす丼」は、メニューにあったらぜひ注文を。不漁時と禁猟期間の1〜3月には提供されない、特別なメニューです。「釜揚げしらす丼」（味噌汁、漬物付き）1320円は通年楽しめます。

■江之島亭

（えのしまてい）

住所：神奈川県藤沢市江の島2-6-5

TEL：0466-22-9111

営業時間：10時30分〜17時LO（土・日曜、祝日は〜18時LO）

定休日：不定休、荒天時

【海鮮丼】行列に並んでも食べたい絶品丼／江ノ島小屋

「まかない丼」（漬物、だしの吸い物付き）2080円

全国丼連盟の「全国丼グランプリ海鮮丼部門」で12年連続金賞を受賞している名物の「まかない丼」が食べられる店。アジなど数種類の魚を、粗めに刻んで秘伝のゴマだれで和えた丼で、まずはそのまま、次に海苔で手巻きに、最後はだし茶漬けにして楽しむことができます。提携農家から仕入れる無農薬米も絶品！

もう一つの人気が、朝8時〜10時30分限定の「漁師汁定食」1940円と、「金目鯛の煮汁卵かけご飯」1590円。江の島観光の前に、朝ごはんに立ち寄るのもおすすめですよ。地元産の「釜揚げしらす丼」1840円も人気です。

店内に一歩入ると、ダシの香りが漂い、期待が高まります。メンバーの食材への飽くなき探究心から、魚は地元にとどまらず、全国の漁師から直接仕入れるので鮮度抜群。2023年には無農薬栽培の自家農園もスタートしました。夜はお酒とともに、一品料理を楽しむのもおすすめです。

■江ノ島小屋

（えのしまこや）

住所：神奈川県藤沢市片瀬海岸2-20-12

TEL：0466-29-5875

営業時間：8〜20時

定休日：不定休

【海鮮丼】仕入れにこだわる島内の人気食堂／しらす問屋 とびっちょ 本店

「とびっちょ丼」（味噌汁付き）2530円

島内に3店舗を営む人気店のイチオシ丼。まろやかな赤酢の酢飯に、仕入れによって変わる8種類以上のネタがたっぷり。玉子焼きはなんとシラス入り！ 海鮮をシンプルに味わいたい人は、野菜を別添えにしてもらうのがおすすめです。

本店は江の島大橋の近くにある

地元・湘南地域の繋がりを大切にしており、旬の地魚を食べられるのが魅力の店です。生シラスは、その日に地元で水揚げされたものだけを使用するこだわりで、人気の「生しらす丼」（味噌汁付き）は1380円。生シラスの入荷状況は公式SNSで確認できます。不漁時や禁漁期間の1〜3月は提供されません。

■しらす問屋 とびっちょ 本店

（しらすどんや とびっちょ ほんてん）

住所：神奈川県藤沢市片江の島1-6-7

TEL：0466-23-0041

営業時間：11〜20時LO

定休日：無休（台風の際はご確認ください）



いかがでしたか？ 江の島は観光だけでなくグルメやスイーツも大充実！

海沿いならではの新鮮魚介と素敵な空間のカフェを楽しみましょう。



