グルメ系YouTubeチャンネル「もちもぐチャンネル」が、「【元USJ公式 穴場ホテル】知らなきゃ損！リーベルホテル大阪 朝食＆夕食ビュッフェ爆食＆温泉＆サウナで大満足【ユニバ近場ホテル】」と題した動画を公開。USJの元オフィシャルホテルである「リーベルホテル大阪」に宿泊し、そのコストパフォーマンスの高さと充実した施設をレビューした。



もちもぐ氏はまず、部屋からの眺望に注目。宿泊した部屋からはパークの裏側が一望でき、「ミニオンパークの混雑状況が見える」「ジョーズの水しぶきが上がるところが見えた」と、ファンにはたまらない「マニアックな角度」からの景色を楽しんだ。



動画の中盤では、同ホテルの大きな魅力である食事を紹介。夕食ビュッフェでは、目の前で切り分けられるローストビーフやアワビの鉄板焼き、搾りたてのモンブランなど、ライブ感あふれるメニューを堪能した。もちもぐ氏は、質の高い料理の数々に「1人前大人6,000円するだけある」と感嘆し、特にローストビーフの柔らかさを「ジューシーすぎて胸焼けしそうなくらい良いお肉」と表現した。



また、広大な敷地を活かした天然温泉スパ「RIVERSIDE SPA」も高く評価。サウナや露天風呂で疲れを癒やした後、テラスで夜景を眺めながら涼む様子が映し出された。



翌朝の朝食ビュッフェでは、自分で具材を盛り付ける海鮮丼や、肉吸い、串カツといった大阪名物に舌鼓。「わがままに盛れるからめちゃくちゃいい」と、朝から豪華な食事を満喫した。



もちもぐ氏は、同ホテルが2024年4月からUSJのオフィシャルホテルではなくなったことに触れ、「お値段が安くなっているというのがポイント」と分析。「新しくてきれいだし、温泉もいい。ご飯も美味しい」と総括し、少し離れていても選ぶ価値のある「いいホテル」だと結論付けた。