この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

グルメ系YouTubeチャンネル「もちもぐチャンネル」が、「【元USJ公式 穴場ホテル】知らなきゃ損！リーベルホテル大阪 朝食＆夕食ビュッフェ爆食＆温泉＆サウナで大満足【ユニバ近場ホテル】」と題した動画を公開。USJの元オフィシャルホテルである「リーベルホテル大阪」に宿泊し、そのコストパフォーマンスの高さと充実した施設をレビューした。

もちもぐ氏はまず、部屋からの眺望に注目。宿泊した部屋からはパークの裏側が一望でき、「ミニオンパークの混雑状況が見える」「ジョーズの水しぶきが上がるところが見えた」と、ファンにはたまらない「マニアックな角度」からの景色を楽しんだ。

動画の中盤では、同ホテルの大きな魅力である食事を紹介。夕食ビュッフェでは、目の前で切り分けられるローストビーフやアワビの鉄板焼き、搾りたてのモンブランなど、ライブ感あふれるメニューを堪能した。もちもぐ氏は、質の高い料理の数々に「1人前大人6,000円するだけある」と感嘆し、特にローストビーフの柔らかさを「ジューシーすぎて胸焼けしそうなくらい良いお肉」と表現した。

また、広大な敷地を活かした天然温泉スパ「RIVERSIDE SPA」も高く評価。サウナや露天風呂で疲れを癒やした後、テラスで夜景を眺めながら涼む様子が映し出された。

翌朝の朝食ビュッフェでは、自分で具材を盛り付ける海鮮丼や、肉吸い、串カツといった大阪名物に舌鼓。「わがままに盛れるからめちゃくちゃいい」と、朝から豪華な食事を満喫した。

もちもぐ氏は、同ホテルが2024年4月からUSJのオフィシャルホテルではなくなったことに触れ、「お値段が安くなっているというのがポイント」と分析。「新しくてきれいだし、温泉もいい。ご飯も美味しい」と総括し、少し離れていても選ぶ価値のある「いいホテル」だと結論付けた。

YouTubeの動画内容

01:30

USJから一駅「リーベルホテル大阪」へのアクセスと巨大な外観
07:09

「マニアックな角度」部屋から見えるUSJの裏側と絶景
09:36

天然温泉にサウナも完備、広々とした「RIVERSIDE SPA」
14:21

ローストビーフに搾りたてモンブラン、豪華すぎる夕食ビュッフェ
17:58

海鮮丼から大阪名物まで、朝から大満足の朝食ビュッフェ

関連記事

USJ旅行で泊まるべき「神コスパ」ホテルユニバーサルポート！朝食ビュッフェが大満足すぎる

USJ旅行で泊まるべき「神コスパ」ホテルユニバーサルポート！朝食ビュッフェが大満足すぎる

 休日でも混雑知らず？ムーミンバレーパークで癒やしの時間を過ごすコツと必食グルメを紹介

休日でも混雑知らず？ムーミンバレーパークで癒やしの時間を過ごすコツと必食グルメを紹介

 USJグルメ通が「過去最高レベル」と絶賛 ビバリーヒルズ・ブランジェリーの限定タルトは星8.4

USJグルメ通が「過去最高レベル」と絶賛 ビバリーヒルズ・ブランジェリーの限定タルトは星8.4
もっと見る

関連動画（外部リンク）

チャンネル情報

もちもぐチャンネル_icon

もちもぐチャンネル

YouTube チャンネル登録者数 3450人 171 本の動画
おいしいもの大好き！食べる・旅・テーマパークが大好きなアラサー夫婦。ユニバが好きでよく行くので USJ多めです。
youtube.com/channel/UCmEIXdKYE2LStOF3M0_G3kg YouTube