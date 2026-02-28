「東京駅一番街」2位　4種類の牛モツと明太子がたっぷり、背徳のもつ鍋　〆はチーズリゾットで大満足すぎた

全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、『おとなの週末』2026年1月号の東京駅一番街ベスト5特集で、2位だった『博多かねふく ふく竹』を紹介します。

牛もつ×明太子背徳の旨さにまっしぐら！

どうしようもないくらい明太子が好きだ。いつもはご飯にちょびっとのせて大事に味わっているのに、こんなにも大盤振る舞いなんて、なんだがイケないことをしている気分になる。老舗メーカー『博多かねふく』の直営だからこそできる技だろう。

かねふく明太もつ鍋（1人前）2500円

『博多かねふく ふく竹』かねふく明太もつ鍋 1人前 2500円（写真は2人前・注文は2人前から） 鍋ツユはあっさりとした昆布ダシで国産牛もつと明太子、それぞれの旨みをつないでいる。もつは小腸、シマチョウのほかギアラやハツも。それぞれの食感や味わいの違いを楽しめる

テーブルに備え付けたIHコンロでくつくつやって、火が通った粒々で全体が桜色に染まったら、さあ食べごろ。野菜の下には新鮮な小腸やシマチョウなど4種類の国産牛もつがたっぷり入り、明太子のコクがその旨みを増幅させている。

こんな強豪同志のかけ合わせなのに、クドさがなく両者の長所を伸ばし合う一体感に舌を巻くばかり。さらに〆はご飯とチーズでリゾットにして、ひと粒残さず平らげる。

このたまらぬ背徳感が快感の記憶に刻まれて、東京駅に来るとやっぱりここへ足が向いてしまうのだ。

『博多かねふく ふく竹』主任 大塚慎一さん

主任：大塚慎一さん「レジで工場直送の明太子も販売しています」

『博多かねふく ふく竹』

東京駅一番街『博多かねふく ふく竹』

［店名］『博多かねふく ふく竹』

［住所］東京駅一番街地下1階・にっぽん、グルメ街道

［電話］03-6268-0311

［営業時間］10時〜22時（21時LO）

［休日］施設に準ずる

［交通］八重洲地下中央口から徒歩2分

撮影／西崎進也、取材／菜々山いく子

※写真や情報は当時の内容ですので、最新の情報とは異なる可能性があります。必ず事前にご確認の上ご利用ください。

※画像ギャラリーでは、明太丼御膳の画像がご覧いただけます。

※月刊情報誌『おとなの週末』2026年1月号発売時点の情報です。

2026年1月号

