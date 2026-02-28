履歴書で「アルバイト」を「正社員」と嘘 → 即行バレて解雇…… 年収950万円、管理職40代男性の“消し去りたい過去”

自分の経歴を少しでも良く見せたいという思いから、履歴書に「嘘」を書いてしまう人が一定数いるようだ。東京都の40代男性（事務・管理／年収950万円）から、新卒時代にやってしまった「経歴詐称」と、その苦い末路についての投稿が寄せられた。

現在は上場企業で働き、高年収の男性。しかし、若いころは大分軽率だったようだ。

「あまりの仕事の出来なさぶり」を社長に問い詰められ……

男性は新卒時の就活で、親戚が経営する会社で働いた経験を“盛って”して記載したという。

「親戚の土木会社にアルバイトとして勤務していたのを正社員として勤務していたことにして、履歴書に記載しました」

アルバイトと正社員では、責任の重さも業務範囲も大きく異なる。案の定、働きだしてから大変なことになってしまった。

「一応、その会社には採用されたものの、あまりの仕事の出来なさぶりを指摘されて、社長から問い詰められ、連絡先等を開示するよう強要されましたが、拒絶しました」

社長は、男性の親戚の会社に連絡して経歴を確認しようとしたようだ。しかし、連絡先の開示を拒んだことで嘘だと判定されたのだろう。男性は

「その日以降、かなり冷遇されて、結果的に能力不足を理由として解雇されました」

と当時を振り返る。現在は上場企業の経理として安定した地位を築いている男性だが、これは一生忘れられない経験だろう。やはり、嘘は書かないに越したことはない。

