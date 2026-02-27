大ファンのMIIHIから直筆メッセージ

ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート女子で銅メダルを獲得した17歳・中井亜美（TOKIOインカラミ）が26日、日テレ系の情報番組「DayDay.」に生出演。大ファンだというNiziUのMIIHIから直筆メッセージが送られて涙する場面があり、日本だけでなく海外でも反響が広がっている。

番組内で「ある人」からの直筆メッセージが読み上げられた。

「銅メダル本当におめでとうございます。私もオリンピックでの活躍を拝見させていただきました。迫力ある堂々とした綺麗な演技に感動と勇気をもらいました。演技後のポーズやリンク外での愛嬌のある姿が可愛すぎて、既に私も中井選手の虜です」と代読された後、「申し遅れましたが、NiziUのMIIHIです」と明かされた。

これに中井は驚き、涙がぽろぽろこぼれた。「本当にびっくり。夢が叶ってますね、今」と感激。Xでは日本人ファンから「こんな綺麗な涙見たことない」などの声が上がったが、反響は海外にも広がっていた。

「わあ。なんていい子なんだ。彼女には明るい未来が待っているよ」

「夢がこうやって形になるのを見るのは、この上ない幸せだ」

「しかも、メッセージをくれたのは唯一無二のミイヒだって！ なんてラッキーなの！ もう、可愛すぎる！」

「次回のオリンピックの女王だ！私の視線はもう釘付け！」

「本当に可愛い！ お人形さんみたい」

「彼女がすごく幸せそうで、私も本当に嬉しい」

「ちっちゃくて、本当にかわいい存在！」

「彼女はまだ自分がスターだと気づいていない」

「素晴らしくて、美しい」

「なんて純粋な子なの！！」

中井は3月の世界選手権（チェコ・プラハ）にも出場する。



（THE ANSWER編集部）