Apple（アップル）は3月4日に特別イベントを開催することが決定していますが、詳細は不明のまま。

ある予想では、3月2日から3月4日の間に最低でも5つの新製品が発表されるとのことでしたが、もしかするとそのウワサは本当なのかもしれません。

まもなく怒涛の新製品ラッシュが始まる予感

A big week ahead. It all starts Monday morning! #AppleLaunch pic.twitter.com/PQ9gM2Gl2r - Tim Cook (@tim_cook) February 26, 2026

Appleのティム・クックCEOが複数の新製品発表を匂わせています。

平らな板に、手でこねるように描かれるアップルロゴ。うわさされる新型MacBookの天板をイメージしたもの...かもしれません（もしくはiPad？）。

Xポストによれば、日時は「月曜日の朝」から。これを月曜の9:00（アメリカ東部標準時）とした場合、日本時間にすると3月2日 (月) 23:00あたりに公式サイトの情報が更新される可能性が考えられます。

これまでのウワサを踏まえると、来週登場が予想されるのは安価MacBookやiPhone 17e、最新チップを搭載したiPad及びMacBookの最新モデル、といったところでしょうか。新生活のお供にぴったりなApple製品が発表されることにも期待したいですね。

