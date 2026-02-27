奇妙礼太郎、ニューアルバム『1976』リリース決定。アルバムより「オー・シャンゼリゼ」新録ver.先行配信＆武道館公演の第1弾ゲスト発表も
奇妙礼太郎が、4月22日にニューアルバム『1976』をリリースすることを発表した。あわせて、「オー・シャンゼリゼ」の新録バージョンの先行配信が本日スタートした。
ニューアルバムのタイトルは初の日本武道館公演と同タイトルで、2026年で50歳の節目を迎える奇妙礼太郎にとって6作目となるスタジオアルバムになっている。収録内容は、TBSドラマストリーム『終のひと』主題歌「愛がすべてのこと」、塩分チャージCMタイアップソング「元気でやってるか」等新曲8曲に加え、奇妙礼太郎トラベルスイング楽団の時期より歌唱している「オー・シャンゼリゼ」「愛の讃歌」、2025年のビルボードライブでも披露された「いとしのエリー」や「わたしの歌」のセルフカバーを収録した全12曲を収録している。
本日配信開始となった「オー・シャンゼリゼ」は、奇妙礼太郎BANDのバンドマスターを務める中込陽大をはじめとしたバンドによる新録バージョンとなっている。太陽を射抜くような伸びやかなハイトーンで表現されたシャンソンの名曲を、４リズムの演奏とホーンセクションが鮮やかに彩った音源に仕上がっているとのことだ。
また、本日より全国CDショップにて予約受付がスタートした。早期予約特典として特典用に特別に録音した弾き語り音源2曲を収録した特典CDがプレゼントされるほか、各チェーン別特典及びファンクラブ特典として、先着で絵柄別のフォトカードがプレゼントされる。
そして、7月3日に行われる＜奇妙礼太郎 日本武道館 単独公演”1976”＞の第1弾ゲストとして、2023年リリースの「奇妙礼太郎」でフィーチャリングとして参加したヒコロヒー、そして天才バンドでも活動してきた盟友・Sundayカミデが発表された。そして、総勢11名となるバンドメンバーも明らかになった。2月28日10時より武道館公演のチケット一般発売が開始されるので、こちらもチェックしていただきたい。
◆ ◆ ◆
◾️奇妙礼太郎 アルバムコメント
こんにちは
新しいアルバムが出ます、その名も「1976」。
たぶん50年かけて作りました。
愛してやってください。
◾️奇妙礼太郎 武道館公演コメント
皆さまお元気でお過ごしでしょうか、奇妙礼太郎です。
いつも大変にお世話になっておるわたくしですが、来たる本年7月３日、なななな、なんと日本武道館での公演を控えておりまして、バンドのメンバー共々バッチリ抜かりなく準備万端雨霰により、最高の一夜を約束させて頂きます、ぜひぜひ奮ってご参加の程、心よりお待ちしております。奇妙礼太郎でした。
◆ ◆ ◆
◾️アルバム『1976』
2026年4月22日（水）リリース
▼先行配信「オー・シャンゼリゼ」
https://jvcmusic.lnk.to/LesChamps-Elysees
▼収録曲
オー・シャンゼリゼ
元気でやってるか(塩分チャージCMタイアップソング)
愛がすべてのこと(TBSドラマストリーム『終のひと』主題歌)
愛の讃歌
silvers
Budda Beat Clubへようこそ
Blue so much
窓の外
1976
いとしのエリー
陽炎
わたしの歌
▼早期予約特典
対象店舗ならびにオンラインストア（ビクターオンラインストア、Amazon、タワーレコード、HMV、楽天、budstore、ファンクラブ”REI”）にて3月22日(日)までにニューアルバム「1976」をご予約いただいた方へ、特典のために特別に録音した弾き語り音源奇妙礼太郎弾き語りCDをプレゼント。
＜収録内容＞
青春
冬の幻
▼店舗別オリジナル特典
対象店舗ならびにオンラインストアにて、ニューアルバム「1976」をご購入いただいた方へ、先着でオリジナル特典をプレゼント。
Amazon：メガジャケ
VICTOR ONLINE STORE：ポストカードA
TOWER RECORDS全国各店／TOWER RECORDS ONLINE：ポストカードB
HMV全国各店：ポストカードC
楽天ブックス：ポストカードD
budstore：ポストカードE
オフィシャルファンクラブ：ポストカードF
◾️＜奇妙礼太郎 日本武道館 単独公演”1976”＞
2026年7月3日（金）17:30開場 | 18:30 開演
▼出演者
奇妙礼太郎(Vo/Gt)
中込陽大(Pf/Band Master)
Keity(Ba)
CHIE HORIGUCHI(Gt)
松浦大樹(Dr)
宇野嘉紘(Tp)
高橋勝利(Tb)
沼尾木綿香(Sax)
谷崎舞(Vln)
吉良都(Vc)
秀岡悠汰(Vla)
ゲスト：ヒコロヒー / Sundayカミデ and more
▼チケット情報
2026年2月28日（土）10:00より一般販売開始
詳細：https://kimyoreitaro.com/news/budokan260703/
関連リンク
◆奇妙礼太郎 オフィシャルサイト
◆奇妙礼太郎 オフィシャルX
◆奇妙礼太郎 オフィシャルInstagram
◆奇妙礼太郎 オフィシャルYouTubeチャンネル
◆奇妙礼太郎 オフィシャルTikTok
◆奇妙礼太郎 オフィシャルFacebook