奇妙礼太郎が、4月22日にニューアルバム『1976』をリリースすることを発表した。あわせて、「オー・シャンゼリゼ」の新録バージョンの先行配信が本日スタートした。

ニューアルバムのタイトルは初の日本武道館公演と同タイトルで、2026年で50歳の節目を迎える奇妙礼太郎にとって6作目となるスタジオアルバムになっている。収録内容は、TBSドラマストリーム『終のひと』主題歌「愛がすべてのこと」、塩分チャージCMタイアップソング「元気でやってるか」等新曲8曲に加え、奇妙礼太郎トラベルスイング楽団の時期より歌唱している「オー・シャンゼリゼ」「愛の讃歌」、2025年のビルボードライブでも披露された「いとしのエリー」や「わたしの歌」のセルフカバーを収録した全12曲を収録している。

ジャケット写真

本日配信開始となった「オー・シャンゼリゼ」は、奇妙礼太郎BANDのバンドマスターを務める中込陽大をはじめとしたバンドによる新録バージョンとなっている。太陽を射抜くような伸びやかなハイトーンで表現されたシャンソンの名曲を、４リズムの演奏とホーンセクションが鮮やかに彩った音源に仕上がっているとのことだ。

また、本日より全国CDショップにて予約受付がスタートした。早期予約特典として特典用に特別に録音した弾き語り音源2曲を収録した特典CDがプレゼントされるほか、各チェーン別特典及びファンクラブ特典として、先着で絵柄別のフォトカードがプレゼントされる。

そして、7月3日に行われる＜奇妙礼太郎 日本武道館 単独公演”1976”＞の第1弾ゲストとして、2023年リリースの「奇妙礼太郎」でフィーチャリングとして参加したヒコロヒー、そして天才バンドでも活動してきた盟友・Sundayカミデが発表された。そして、総勢11名となるバンドメンバーも明らかになった。2月28日10時より武道館公演のチケット一般発売が開始されるので、こちらもチェックしていただきたい。

ヒコロヒー

Sundayカミデ

◾️奇妙礼太郎 アルバムコメント

こんにちは

新しいアルバムが出ます、その名も「1976」。

たぶん50年かけて作りました。

愛してやってください。

◾️奇妙礼太郎 武道館公演コメント

皆さまお元気でお過ごしでしょうか、奇妙礼太郎です。

いつも大変にお世話になっておるわたくしですが、来たる本年7月３日、なななな、なんと日本武道館での公演を控えておりまして、バンドのメンバー共々バッチリ抜かりなく準備万端雨霰により、最高の一夜を約束させて頂きます、ぜひぜひ奮ってご参加の程、心よりお待ちしております。奇妙礼太郎でした。

◾️アルバム『1976』

2026年4月22日（水）リリース ▼先行配信「オー・シャンゼリゼ」

https://jvcmusic.lnk.to/LesChamps-Elysees ▼収録曲

オー・シャンゼリゼ

元気でやってるか(塩分チャージCMタイアップソング)

愛がすべてのこと(TBSドラマストリーム『終のひと』主題歌)

愛の讃歌

silvers

Budda Beat Clubへようこそ

Blue so much

窓の外

1976

いとしのエリー

陽炎

わたしの歌 ▼早期予約特典

対象店舗ならびにオンラインストア（ビクターオンラインストア、Amazon、タワーレコード、HMV、楽天、budstore、ファンクラブ”REI”）にて3月22日(日)までにニューアルバム「1976」をご予約いただいた方へ、特典のために特別に録音した弾き語り音源奇妙礼太郎弾き語りCDをプレゼント。

＜収録内容＞

青春

冬の幻 ▼店舗別オリジナル特典

対象店舗ならびにオンラインストアにて、ニューアルバム「1976」をご購入いただいた方へ、先着でオリジナル特典をプレゼント。

Amazon：メガジャケ

VICTOR ONLINE STORE：ポストカードA

TOWER RECORDS全国各店／TOWER RECORDS ONLINE：ポストカードB

HMV全国各店：ポストカードC

楽天ブックス：ポストカードD

budstore：ポストカードE

オフィシャルファンクラブ：ポストカードF

◾️＜奇妙礼太郎 日本武道館 単独公演”1976”＞ 2026年7月3日（金）17:30開場 | 18:30 開演 ▼出演者

奇妙礼太郎(Vo/Gt)

中込陽大(Pf/Band Master)

Keity(Ba)

CHIE HORIGUCHI(Gt)

松浦大樹(Dr)

宇野嘉紘(Tp)

高橋勝利(Tb)

沼尾木綿香(Sax)

谷崎舞(Vln)

吉良都(Vc)

秀岡悠汰(Vla)

ゲスト：ヒコロヒー / Sundayカミデ and more ▼チケット情報

2026年2月28日（土）10:00より一般販売開始

詳細：https://kimyoreitaro.com/news/budokan260703/