フィギュアスケートの中井亜美選手が大好きな人からのサプライズに涙を流しました。

日本テレビ「DayDay.」に出演した中井選手はスタジオである方からメッセージがあると告げられます。それまでにこやかにメッセージを聞いていた中井選手でしたが、「申し遅れましたが、NiziUのMIIHIです」と名前が明かされると、目を見開き口元をおさえ驚きの表情。

中井選手は中学1年生の時からNiziUのファンでライブにも参加するほどです。その後も推しのMIIHIさんからの激励のメッセージにどんどん涙があふれる中井選手。

「今回はお手紙になりましたが、いつか直接お会いさせてください！これからもずっと応援しています」とメッセージが送られました。

中井選手は「本当にビックリ。夢が叶ってます。本当にうれしいです。自分がつらいときに音楽を聴いて、NiziUさんが頑張ってる姿を見て自分も頑張ろうと思えてるので、本当に自分がつらいときは元気をもらっています」と喜びを語りました。

さらにMIIHIさんから「ミラノでの生活で1番記憶に残っていることを教えてください」と質問が来ると、中井選手は「色んな景色を見ていて、ミラノのきれいな景色もそうですし、オリンピックで演技が終わったときの会場の雰囲気だったり覚えていて、いい思い出になっています」と答えました。

質問に回答したことによりMIIHIさんと会話してるのと一緒だと言われると「うぁーやったー」と17歳の高校生の一面をみせました

(2月26日放送 日本テレビ『DayDay.』を再構成)