フィギュアスケートの世界選手権（プラハ）が日本時間25日に開幕。初日は女子ショートプログラム（SP）が行われ、先のミラノ・コルティナ五輪で銅メダルを獲得した中井亜美（17）は69.10点で8位と出遅れた。同銀メダルの坂本花織（25）は今季世界最高の79.31点で首位、同4位入賞の千葉百音（20）は自己ベストの78.45点で2位につけた。【もっと読む】りくりゅう 木原龍一はリンク内外で三浦璃来を持ち上げていた中井はトリプル