26日、参院本会議において、国民会議の参加要請をめぐって国会が紛糾した。

【映像】「なんだよ、それ！」ヤジの嵐の瞬間（実際の様子）

れいわ新選組の奥田ふみよ共同代表への答弁の前に高市総理は「先ほどの（立憲民主党の）斎藤嘉隆議員への答弁の中で『国民会議について、御党に対してもお声がけをしていると聞いております』と発言をしましたが、正しくは御党にはお声がけをしておりませんでした。他党にお声がけをしたことで誤認をいたしましたので、訂正させていただきます」と頭を下げて謝罪。

そもそも立憲民主党を呼び忘れたうえ、他党と誤認して「お声がけしている」と答弁した「ダブルミス」に議場内は「なんだよ、それ！」「国民会議じゃないじゃないですか！」など大音量のヤジが響くなど騒然となった。

消費減税と給付付き税額控除の実施に向けた超党派の国民会議をめぐっては、本日午後の参院本会議において斎藤議員が「私たちは国民会議の参加を要請されていません。一体どうなっているんですか？」と追及し、高市総理は「今日の正午の段階で御党に対してもお声がけをしていると聞いております」と回答していた。

国民会議は本日夕方に初会合が開催予定で、直前に呼び忘れが発覚するというおあまりにも粗末なドタバタ劇となった。

（ABEMA NEWS）

