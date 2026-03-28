れいわ新選組の奥田ふみよ共同代表が26日にX（旧Twitter）で自身へのバッシングに対して反論したものの、逆に批判を集める事態になっている。 奥田氏は25日にXで自身に対する誹謗（ひぼう）中傷DMが届いたことを明かし、スクリーンショットを公開。「このような脅迫恫喝文言をdmしたりコメント投稿する行為は犯罪行為だ！！」（原文ママ）と苦言を呈し、「度が過ぎる相手には速やかに法的措置とります」と宣言していた。