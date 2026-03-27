れいわ新選組の奥田芙美代参院議員が2026年3月23日に行ったライブ配信で、高市早苗首相と片山さつき財務相のふくらはぎから「妖気」を感じたと語り、ネットの注目を集めている。「『敬語でどつきに行く』チャレンジをしている」」波紋を広げたのは、奥田氏による「やっと夕飯。明日明後日怒涛の連チャン質疑」とのライブ配信での発言だった。奥田氏は夕食どきのライブ配信で、「寝れない、寝れない。とにかく『質疑、質疑、また質