25日、参院予算委員会で『れいわ新選組』の奥田ふみよ共同代表（48）が高市早苗首相への質疑中に「人殺しの武器を作ったり、買ったり」などと発言し、小泉進次郎防衛大臣（44）が「その言葉は看過できません」と強い口調で反論する場面があった。【写真】“きのこ雲ランプ”物議のaespaを踊る奥田ふみよ議員『れいわ新選組』奥田ふみよ共同代表による質疑国会の答弁を聞いた国民からは《この様な質疑こそが税金の無駄使い》《