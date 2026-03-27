れいわ新選組の奥田芙美代参議院議員は2026年3月26日、自身のXで「オジサンたちよ。恥ずかしい。ここまでせんといかんのか」と怒りをあらわにした。女性議員の92％が誹謗中傷経験という調査結果奥田氏は同投稿で「毎日のように『死ね！』と奥田ふみよのdmや投稿コメントに、いい大人のくせに恥ずかしげも無くさもしい犯罪行為を重ねてくる人って、なんでことごとくオジサンばっかなの？？そしてそのうち1割程は未成年の男の子」と