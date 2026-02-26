大阪府八尾市の集合住宅で昨年２月、コンクリート詰めにされた女児（当時６歳）の遺体が見つかった事件で、傷害致死と死体遺棄の両罪に問われた叔父・飯森憲幸被告（４２）の裁判員裁判の初公判が２６日午前、大阪地裁で始まり、飯森被告は「間違いありません」と起訴事実を認めた。

起訴状では、飯森被告は２００６年１２月下旬〜０７年１月上旬頃、大阪市平野区の当時の自宅で、自身の姉の娘の女児に対し、背中や腰を多数回蹴るなどして死亡させたとしている。２４年１１月には、八尾市内の当時の自宅から、コンクリート詰めにした女児の遺体を運び出し、同市内の集合住宅の押し入れ内に隠して遺棄したとしている。

検察側は冒頭陳述で、飯森被告が姉から預かって世話をしていた女児にいらだちを募らせて暴行したと指摘。遺体を自身の父親とコンクリート詰めにしたとした。

弁護側は事実関係は争わないとした上で、「女児に対して愛情を持って接していたが、注意をきかないことなどに悩み、衝動的に暴力をふるってしまった」と説明した。

父親は死体遺棄容疑で書類送検され、不起訴になった。