´õ¾¯¤Ê³«È¯ºÇ½ª´ü¤Î¥×¥í¥È¥¿¥¤¥×¤Ë20Ç¯¤Ö¤ê¤Ë»î¾è¡ª¡Ã¥Ö¥¬¥Ã¥Æ¥£¡¦¥ô¥§¥¤¥í¥ó¡Ú¸åÊÔ¡Û
¤³¤Îµ»ö¤Ï¡Ö¼«Æ°¼Ö³¦¤ò¿ÌÙþ¤µ¤»¤¿¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¡Ã¥Ö¥¬¥Ã¥Æ¥£¡¦¥ô¥§¥¤¥í¥ó¡ÚÁ°ÊÔ¡Û¡×¤ÎÂ³¤¤Ç¤¹¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÅÐ¾ì¤«¤é20Ç¯¸å¤ËºÆ¤Ó»î¾è¤·¡¢¥Ö¥¬¥Ã¥Æ¥£¡¦¥ô¥§¥¤¥í¥ó¤òºÆ¸¡¾Ú¡Ê¼Ì¿¿8ÅÀ¡Ë
20Ç¯¤Ö¤ê¤Ë³«È¯¥×¥í¥È¥¿¥¤¥×¤Ç¿¿²Á¤ò»î¤¹
²æ¡¹¤Ï¥±¥ó¥È½£¥¢¥·¥å¥Õ¥©¡¼¥É¤Ë¤¢¤ë¡Ö¥Õ¥¡¡¼¥í¥ó¥¬¡¼¡¦¥¹¥Ú¥·¥ã¥ê¥¹¥È¡¦¥«¡¼¥º¡×¤òË¬¤ì¤¿¡£20Ç¯¤Î»þ¤ò·Ð¤Æ¡¢¥ô¥§¥¤¥í¥ó¤¬º£¤Ç¤â¾è¤ë¿Í¤ò¶ÃØ³¤µ¤»¡¢´¶Æ°¤µ¤»¤ë¤Î¤«¤ò³Î¤«¤á¤ë¤¿¤á¤À¡£¤¿¤À¡¢»î¾è¤ËÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ÏÉáÄÌ¤Î¥ô¥§¥¤¥í¥ó16.4¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£³«È¯ºÇ½ª´ü¤Î¥×¥í¥È¥¿¥¤¥×¡ÖXP5.5¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¥ô¥§¥¤¥í¥ó¤Ç¹âÂ®Áö¹Ô¤ËÆÃ²½¤·¤¿¥ê¥¢¥¦¥£¥ó¥°¡¢»ÔÈÎ¼Ö¤Ç¤Ï¸«¤é¤ì¤Ê¤¤¥¿¥¤¥ä¥Ï¥¦¥¹¤«¤é¤ÎÀ°Î®¤Î¤¿¤á¤Ë¡É·¦¤ß¡É¤¬¤Ä¤±¤é¤ì¤¿¥É¥¢¤ò¤â¤Ä¡£
¡Ö»ÔÈÎ¼Ö¤È°Û¤Ê¤ëÁõÈ÷¤Ï¡¢XP3¥·¥ê¡¼¥º¤òÍÑ¤¤¤Æ»î¸³¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥Õ¥¡¡¼¥í¥ó¥¬¡¼¤Î¥»¡¼¥ë¥¹¡¦¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¡¢¥Þ¥Ã¥È¡¦¥Ï¥Ë¡¼¥»¥Ã¥È¤Ï¸ì¤ë¡£¤½¤·¤ÆÈà¤¤¤ï¤¯¡£XP5.5¤Ï¤³¤ì¤é¤ò¡ÉÉ¸½àÁõÈ÷¡É¤·¤¿Í£°ì¤Î¥×¥í¥È¥¿¥¤¥×¤Ê¤Î¤À¤½¤¦¡£
¤Ê¤ª¥Ö¥¬¥Ã¥Æ¥£¤Ï¡ÖÍ¥²í¤µ¤Ë·ç¤±¤ë¡×¤È¤¤¤¦ÍýÍ³¤Ç¡¢À°Î®¤ËÂ¿Âç¤Ê¤ë²¸·Ã¤ò¤â¤¿¤é¤·¤¿¤Ç¤¢¤í¤¦¥É¥¢¤Î·¦¤ß¤ò»ÔÈÎ¼Ö¤ËºÎÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤ò¸«Á÷¤Ã¤¿¡£¤Ê¤ª¡¢¸µ¥Ö¥¬¥Ã¥Æ¥£ºÇ¹âµ»½ÑÀÕÇ¤¼Ô¤Î¥ô¥©¥ë¥Õ¥¬¥ó¥°¡¦¥·¥å¥é¥¤¥Ð¡¼Çî»Î¤Î¸ÀÍÕ¤Ï½Å¤ß¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¡Ö¼Ö¤òÄÌ²á¤¹¤ë¶õµ¤¤Î1Î©Êý¥¤¥ó¥Á¤´¤È¤Ë¥É¥é¥Ã¥°·¸¿ô¤Ï°²½¤·¡¢¾¯¤·¤º¤ÄºÇ¹âÂ®ÅÙ¤ò¼º¤¤¤Þ¤¹¡×
XP5.5¤Ï5Ëükm¤òÁöÇË¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤ÎÅÉÁõ¤È¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤¬¿·¼Ö»þÊÂ¤ß¤Î¾õÂÖ¤òÊÝ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¥Ö¥¬¥Ã¥Æ¥£¤ÎÀ½Â¤ÉÊ¼Á¤Î¹â¤µ¤ò¾ÚÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤â¤Ã¤È¤â¡¢¥Ö¥¬¥Ã¥Æ¥£¼Ö¤¬ÁÆËö¤Ë°·¤ï¤ì¤ë¤È¤Ï¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤Ë¤¯¤¯¤â¤¢¤ë¤¬¡£
¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¥·¡¼¥È¤Ë¿È¤òÄÀ¤á¤ë¤È¡¢3ËÜ¥¹¥Ý¡¼¥¯¥¹¥Æ¥¢¥ê¥ó¥°¥Û¥¤¡¼¥ë¤Èµ¡³£ÀÚºï¤µ¤ì¤¿¥»¥ó¥¿¡¼¥³¥ó¥½¡¼¥ë¤Ë¥¢¡¼¥ë¡¦¥Ç¥³Ä´¤Î¥Ç¥£¥Æ¡¼¥ë¤¬»Ü¤µ¤ì¤¿¡¢¶Ã¤¯¤Û¤É¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤¬ÌÜ¤ËÆþ¤ë¡£¥¹¥¿¡¼¥È¥Ü¥¿¥ó¤ò²¡¤¹¤È¤ä¤ä¥Ï¥¤¥Ô¥Ã¥Á¤ÎÆÈÆÃ¤Ê¥»¥ë¥â¡¼¥¿¡¼²»¤òºîÆ°¤µ¤»¤Ê¤¬¤é¡¢µðÂç¤Ê¥¨¥ó¥¸¥ó¤¬ÌÜ³Ð¤á¤ë¡£¥¨¥°¥¾¡¼¥¹¥È¥Î¡¼¥È¤ÏÌîÂÀ¤¤Äã²»¤Ç16µ¤Åû¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤â¡¢V8¥¨¥ó¥¸¥ó¤òÅëºÜ¤·¤¿¥¯¥ë¡¼¥¶¡¼¤Î¤è¤¦¤Ê°õ¾Ý¤ò¼õ¤±¤ë¡£
ÀµÄ¾¡¢¤³¤ì¤Û¤ÉÆÃÊÌ¤Ê¼Ö¤ò±¿Å¾¤¹¤ë¤Î¤Ï¤ä¤ä¶ÛÄ¥¤¹¤ë¡£ÄãÂ®°è¤Ç¤ÎÊÑÂ®¥·¥ç¥Ã¥¯¤Ïµ²±¤·¤Æ¤¤¤¿¤è¤ê¤âÂç¤¤á¤Ç¡¢1Â®¤Î¥®¥¢Èæ¤¬Èó¾ï¤ËÂç¤¤¤¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤ë¡£¥ô¥§¥¤¥í¥ó¤ÎºÇ¾®²óÅ¾È¾·Â¤¬Îô°¤Ê¤Î¤ÏÍÌ¾¤Ç¡¢¿ÞÂÀ¤¤A¥Ô¥é¡¼¤È¥É¥¢¥ß¥é¡¼¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Ç³¹Ãæ¤ò±¿Å¾¤¹¤ë¤Î¤Ïµ¤¤ò¸¯¤¦¡£ºÇ¹âÂ®¤Î¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤ò¹ÍÎ¸¤¹¤ì¤Ð¡¢¥ô¥§¥¤¥í¥ó¤Î»Ô³¹ÃÏ¤Ç¤Î¾è¤ê¿´ÃÏ¤Ï¤Þ¤º¤Þ¤º¤À¡£Ìý°µ¼°¥µ¥¹¥Ú¥ó¥·¥ç¥ó¤Ë¤è¤ê¼Ö¹â¤Ï¡¢½Ö»þ¤ËÄ´À°¤Ç¤¤ë¡£¡Ö¥Ï¥ó¥É¥ê¥ó¥°¡×¥â¡¼¥É¤òÁªÂò¤¹¤ë¤È¼Ö¹â¤Ï45mm²¼¤¬¤ê¡¢Æ±»þ¤ËµðÂç¤Ê¥ê¥¢¥¹¥Ý¥¤¥é¡¼¤¬Î©¤Á¾å¤¬¤ë¡£¤Ê¤ª¡¢¡Ö¥ì¥®¥å¥é¡¼¡×¥â¡¼¥É¤Ç¤Ï137mph¡Ê220km/h¡Ë¤ËÃ£¤¹¤ë¤È¡¢¥Ï¥ó¥É¥ê¥ó¥°¥â¡¼¥ÉÆ±ÍÍ¤Î¥»¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤ËÀÚ¤êÂØ¤ï¤ë¡£
¤â¤¦20Ç¯¤âÁ°¤Î¼Ö¤æ¤¨¤ËÇ°¤Î¤¿¤á¤Ëµ¤·¤Æ¤ª¤¯¤È¡¢¥ô¥§¥¤¥í¥ó¤ÇºÇ¹âÂ®¥È¥é¥¤¥¢¥ë¤ËÄ©¤à¤Ë¤Ï¥É¥¢¤È¥µ¥¤¥É¥·¥ë¤Ë´Ö¤ËÀß¤±¤é¤ì¤¿¸°·ê¤Ë¡Ö¥È¥Ã¥×¥¹¥Ô¡¼¥É¡¦¥¡¼¡×¤òº¹¤·¹þ¤ß¥ê¥ß¥Ã¥¿¡¼¤ò²ò½ü¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£¥ô¥§¥¤¥í¥ó¤Ï¥ê¥¢¥¹¥Ý¥¤¥é¡¼¤ò3ÅÙ¤Î³ÑÅÙ¤¬¤Ä¤±¤é¤ì¤¿¾õÂÖ¤Ç³ÊÇ¼¤·¡¢¥Õ¥í¥ó¥È¡¦¥Ç¥£¥Õ¥å¡¼¥¶¡¼¡¦¥Ñ¥Í¥ë¤¬ÊÄ¤¸¤é¤ì¡¢¼Ö¹â¤Ï¥Õ¥í¥ó¥È¤Ç65mm¡¢¥ê¥¢¤Ç70mm²¼¤¬¤ë¡£Åö¤¿¤êÁ°¤À¤¬¡¢ºÇ¹âÂ®¤ËºÇ¤âÍÍø¤Ê¶õÎÏÆÃÀ¤ò¼Â¸½¤µ¤»¤ë¡£¥Õ¥í¥ó¥È¡¦¥¢¥¯¥¹¥ë¤Î¥À¥¦¥ó¥Õ¥©¡¼¥¹¤Ï¥¼¥í¡¢¥ê¥¢¤Ï¤ï¤º¤«40kg¤È¤Ê¤ë¡£¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ï¸ø¼°¤Ë¤ÏºÇ¹â½ÐÎÏ1001ps¤¬ëð¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤Ï1050ps¤òÈ¯À¸¤¹¤ë¡£ºÇ¹âÂ®¥È¥é¥¤¥¢¥ë¤ËÄ©¤àºÝ¡¢¸þ¤«¤¤É÷¤¬¤¢¤Ã¤¿¾ì¹ç¤ËÈ÷¤¨¤Æ¤Ç¤¢¤ë¡£¤³¤ì¤ÏËÜÅö¤À¡£
¸½»þÅÀ¤Ç¤Ï¿µ½Å¤µ¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¡£Ï©ÌÌ¤¬¤Þ¤À¤é¤Ë¼¾¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤À¡£¥¢¥¯¥»¥ë¥Ú¥À¥ë¤Ë·Ú¤¯¿¨¤ì¤¿¤À¤±¤Ç¤âµðÂç¤Ê¥È¥ë¥¯¤ÎÇÈ¤¬²¡¤·´ó¤»¤Æ¤¯¤ë¡£¥ô¥§¥¤¥í¥ó¤Ï¤½¤ó¤ÊÇÈ¤ò¾è¤ê¤³¤Ê¤·¡¢Äã¤¤¤¦¤Ê¤ê²»¤È¤È¤â¤ËÃÏÊ¿Àþ¤Ø¤È½Ö´Ö°ÜÆ°¤·¤Æ¤¤¤¯¡£¥ô¥§¥¤¥í¥ó¤¬Í¤¹¤ëÌ¥ÏÇÅª¤«¤ÄÀïØËÅª¤Ê¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤ò°ìÊÍ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢Æüº¹¤·¤¬Ï©ÌÌ¤ò´¥¤«¤¹¤³¤È¤òÂÔ¤Ã¤¿¡£
¤ä¤¬¤ÆË¬¤ì¤¿¥¢¥¯¥»¥ë¥Ú¥À¥ë¤òÆ§¤ß¹þ¤àµ¡²ñ¡¢¥ô¥§¥¤¥í¥ó¤ÎÁ´ÎÏ¼ÀÁö¤ÏÁêÊÑ¤ï¤é¤º¥¹¥ê¥ê¥ó¥°¤ÇÉð¼Ô¿Ì¤¤¤µ¤»¤é¤ì¤ë¡£¸½Âå¤Î¥é¥ó¥Ü¥ë¥®¡¼¥Ë¼Ö¡¢¥ì¥ô¥¨¥ë¥È¤ÈÈæ³Ó¤·¤Æ¤âÂ½¿§¤Ê¤¤¶¯Îõ¤Ê²ÃÂ®¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤Æ¤ª¤¯¡£¥Ï¥¤¥Ñ¥ï¡¼¥Þ¥·¥ó¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¡É¥¹¥Ô¡¼¥É¤¬½Ð¤ë¤Ë¤Ä¤ì²ÃÂ®ÎÏ¤¬Áý¤¹¡É¥Õ¥£¡¼¥ê¥ó¥°¤Ï¡¢ÆÈÆÃ¤Ç¤¢¤ë¡£
½õ¼êÀÊ¤ËºÂ¤ë¥Ï¥Ë¡¼¥»¥Ã¥È¤¬¤¯¤¹¤¯¤¹¾Ð¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Èà¤Ï²¿Âæ¤â¤Î¥ô¥§¥¤¥í¥ó¤ò±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¿¿È¤À¤¬¡¢¥ô¥§¥¤¥í¥ó¤Î¥Õ¥ë¥Ö¡¼¥¹¥È¤Ï¤¤¤Ä¤Ç¤â¶½Ê³¤µ¤»¤ë¤è¤¦¤À¡£¥Õ¥¡¡¼¥í¥ó¥¬¡¼¤Ï¥Õ¥§¥é¡¼¥ê¤È¥é¥ó¥Ü¥ë¥®¡¼¥Ë¤ò¥á¥¤¥ó¤Ë¼è¤ê°·¤¦ÀìÌçÅ¹¤À¤¬¡¢Ä¹Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¥Ö¥¬¥Ã¥Æ¥£EB110¤â¼ê³Ý¤±¤Æ¤¤¿¡£
¡ÖÀµÄ¾¤Ê¤È¤³¤íXP5.5¤¬¤ä¤Ã¤ÆÍè¤¿»þ¡¢²æ¡¹¤Ï¤¢¤Þ¤ê¾Ü¤·¤¯ÃÎ¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£2015Ç¯°Ê¹ß¡¢¥ô¥§¥¤¥í¥ó¤ò²¿Âæ¤«ÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Í§¿Í¤¬XP¥·¥ê¡¼¥º¡Ê¥ô¥§¥¤¥í¥ó¤Î¥×¥í¥È¥¿¥¤¥×¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£ºÇ½é¤ÏÊÝ´É¤Î¤¿¤á¤ËÍÂ¤«¤ê¡¢¤½¤Î¸å¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹¤â°ú¤¼õ¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£XP5.5¤ò½êÍ¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò¸Ø¤ê¤Ë»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥°¥Ã¥É¥¦¥Ã¥É¡¦¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¹¥Ô¡¼¥É¤ò´Þ¤à¡¢¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë»²²Ã¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡ÊÌõÃí¡§¤¹¤Ç¤Ë»²²ÃºÑ¤ß¤Ç³Æ¼ï¥½¡¼¥·¥ã¥ë¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¼è¤ê¾å¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ë¡×
¥ª¡¼¥Ê¡¼¤Ï¥Ö¥¬¥Ã¥Æ¥£¤«¤éÄ¾ÀÜ¡¢XP5.5¤òÆþ¼ê¤·¤¿¤½¤¦¤À¡£¡Ö¤³¤Î¼ÖÎ¾¤Ï¥á¥Ç¥£¥¢¸þ¤±¤Î»î¾è¼Ö¤Ç¡¢¤«¤Ä¤Æ¤Ï¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥×¥ì¡¼¥È¡ØWF EB 525¡Ù¤òÉÕ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ºÇ¹âÂ®¤ò¸¡¾Ú¤·¤¿ºÝ¤Ë¤ÏÂ¾¤Î4Âæ¤È¤È¤â¤Ë¥¨¡¼¥é¡¦¥ì¥Ã¥·¥§¥ó¤Ë¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Ê¹¤¯¤È¤³¤í¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥×¥í¥È¥¿¥¤¥×¤¬400km/hÄ¶¤òµÏ¿¤·¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¥Ö¥¬¥Ã¥Æ¥£¤«¤é¤Î³Æ¼ï½ñÎà¤¬ÉÕÂ°¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ºÇ¸å¤Î16.4¥×¥í¥È¥¿¥¤¥×¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬³ÎÇ§¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¥·¥ã¥·¡¼¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤ÎËöÈø¤Ï55055¤Ç¡¢¼ÒÆâ¤Ç¤Ï¡ÉXP5.5¡É¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÇäµÑÁ°¤Ë¥¨¥ó¥¸¥ó¤È¥È¥é¥ó¥¹¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤¬¥ª¡¼¥Ð¡¼¥Û¡¼¥ë¤µ¤ì¡¢ºÇ¹âÂ®¤¬407km/h¤ËÃ£¤¹¤ë¤³¤È¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¥Æ¥¹¥È¤â¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£À°È÷¤ÇÍÍ¡¹¤Ê¥Ñ¡¼¥Ä¤ò¼è¤ê³°¤·¤¿ºÝ¡¢¥Û¥¤¡¼¥ë¥¢¡¼¥Á¤Ê¤É¤Ë¡Ø5.5¡Ù¤È¥Á¥ç¡¼¥¯¤Ç½ñ¤«¤ì¤¿Ê¸»ú¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯ËÜÊª¤Ç¤¹¡×¤ÈÂ³¤±¤¿¡£
¥Õ¥¡¡¼¥í¥ó¥¬¡¼¤Ï»þÀÞ¥ô¥§¥¤¥í¥ó¤òÈÎÇä¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢·è¤·¤ÆÀÑ¶ËÅª¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¼þÃÎ¤Î»ö¼Â¤È¤·¤Æ¡¢°Ý»ý¤ä½¤Íý¥³¥¹¥È¤¬ÇüÂç¤Ë¤«¤«¤ë¤«¤é¤À¡£
¡Ö¤ªµÒÍÍ¤Î¼Ö¤ò¤ªÍÂ¤«¤ê¤·¤Æ¡¢°ÍÍêÄÌ¤ê¤Ë¥Ö¥¬¥Ã¥Æ¥£¡¦¥Ç¥£¡¼¥é¡¼¤ËÅÀ¸¡¤Ë»ý¤Á¹þ¤ó¤À¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÀÁµá¶â³Û¤Ï¶Ã¤¯¤Û¤É¹â¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¥ô¥§¥¤¥í¥ó¤Î¹½Â¤¤¬Ê£»¨¤Ê¤Î¤Ç¡¢½¤ÍýÌÀºÙ¤òÆÉ¤ß¹þ¤à¤È¡ÉÇ¼ÆÀ¡É¤»¤¶¤ë¤òÆÀ¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×
¥ô¥§¥¤¥í¥ó¤È¿²¿©¤ò¶¦¤Ë¤·¡¢Íý²ò¤¹¤ë
¥ô¥§¥¤¥í¥ó¤â¼Ö¤Ç¤¢¤ê¡¢¼Ö¤Ïµ¡³£¤Ç¤¢¤ê¡¢µ¡³£¤Ï¸Î¾ã¤¹¤ë¤â¤Î¤À¡£¡Ö¥µ¥¤¥â¥ó¡¦¥Õ¥¡¡¼¥í¥ó¥¬¡¼¤È»ä¤Ï¸µ¡¹¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¥ê¥ó¥°½Ð¿È¤Ê¤Î¤Ç¡ÉÊ£»¨¤Ê¤â¤Î¤ÏÉ¬¤º¤·¤âÊ£»¨¤Ç¤¢¤ëÉ¬Í×¤Ï¤Ê¤¤¡É¤È¤¤¤¦¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥ô¥§¥¤¥í¥ó¤ò1Âæ¹ØÆþ¤·¤Æ¡¢¥³¥¹¥ÈÌäÂê¤Ë¼ÂÍÑÅª¤Ê¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤Ç°Ý»ý¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£2Ç¯´Ö¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ²æ¡¹¤Î¥µ¡¼¥Ó¥¹¹©¾ì¤ÇÊ¬²ò¤·¡¢Àººº¤·¡¢¿²¿©¤ò¶¦¤Ë¤·¡¢ÅÜ¤ê¡¢¾Ð¤¤¡¢¤ä¤¬¤Æ¥ô¥§¥¤¥í¥ó¤Ë¾Ü¤·¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È¼«Éé¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£16¸Ä¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥ª¥¤¥ë¡¦¥É¥ì¥¤¥ó¡¦¥×¥é¥°¤ò¸«¤Ä¤±¤Þ¤·¤¿¤·¡¢º£¤Ç¤Ï¥Ð¥¥å¡¼¥à¡¦¥Ý¥ó¥×¤Ç24¥ê¥Ã¥¿¡¼¤Î¥¨¥ó¥¸¥ó¥ª¥¤¥ë¤òµÛ¤¤½Ð¤¹¤Ê¤ó¤Æ¤ª¼ê¤ÎÊª¤Ç¤¹¡£2Ç¯´Ö¤ÎºÐ·î¤ò·Ð¤Æ¡¢¥ô¥§¥¤¥í¥ó¤Ï¡É¿È¶á¡É¤Ë¤Ê¤Ã¤¿µ¤Ê¬¤Ç¤¹¡£¥Ä¡¼¥ë¡¢µ»½Ñ¥Ç¡¼¥¿¡¢¥Ñ¡¼¥Ä¤Ï°ìÄÌ¤êÂ·¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢F40¡¢F50¡¢¥Ç¥£¥¢¥Ö¥í¡¦¥¤¥ª¥¿¤Ê¤É¤ÈÊÂ¤ó¤Ç¡¢¥ô¥§¥¤¥í¥ó¤Î¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹¤ä½¤Íý¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÂ³¤±¤¿¡£
¶ËÏÀ¤ËÊ¹¤³¤¨¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢¥Ö¥¬¥Ã¥Æ¥£¤Î¥Ç¥£¡¼¥é¡¼¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¤Î¼Ö¤¬ËèÆü400km/h¤ÇÁö¤ë¤È¤¤¤¦¹Í¤¨Êý¤Ç¥ô¥§¥¤¥í¥ó¤Î¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹¤ò»Ü¤¹¡£¤·¤«¤·20Ç¯¤¬·Ð¤Ã¤¿º£¡¢¥Õ¥¡¡¼¥í¥ó¥¬¡¼¤Ï¤è¤ê¥ª¡¼¥Ê¡¼¤ÎÀ¼¤È¾ðÊó¤Ë´ð¤Å¤¤¤¿¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢°ìÈÌÅª¤ÊÌÜÀþ¤«¤é¡É²á¾ê¡É¤Ë´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤³¤È¤ò¾Ê¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£¥Õ¥¡¡¼¥í¥ó¥¬¡¼¤Ç¤Î¥á¥¸¥ã¡¼¡¦¥µ¡¼¥Ó¥¹¡ÊÆüËÜ¤Î¼Ö¸¡À°È÷¤ËÁêÅö¤¹¤ëÀ°È÷¡Ë¤Ï7500¥Ý¥ó¥É¡ÊVATÊÌ¡Ë¤Ç¡¢¼ÖÎ¾ÅÀ¸¡¤Î¤¿¤á¤ÎÁ´¥Ñ¥Í¥ë¼è¤ê³°¤·¡¢Á´µ¡³£ÉôÉÊ¤Î´°Á´À¶ÁÝ¤È¾ÜºÙÅÀ¸¡¡¢¥¨¥ó¥¸¥ó¥ª¥¤¥ë¤È¥Õ¥£¥ë¥¿¡¼¸ò´¹¡¢¥È¥é¥ó¥¹¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¥ª¥¤¥ë¤È¥Õ¥£¥ë¥¿¡¼¸ò´¹¡¢¥Õ¥í¥ó¥È¤ª¤è¤Ó¥ê¥¢¥Ç¥Õ¥¡¥ì¥ó¥·¥ã¥ë¥ª¥¤¥ë¸ò´¹¡¢¥Ï¥ë¥Ç¥Ã¥¯¥¹¥ª¥¤¥ë¸ò´¹¡¢²ÖÊ´¥Õ¥£¥ë¥¿¡¼¸ò´¹¡¢¥¨¥ó¥¸¥ó¥¨¥¢¥Õ¥£¥ë¥¿¡¼¸ò´¹¡¢¥Ö¥ì¡¼¥¥Õ¥ë¡¼¥É¸ò´¹¡¢¼ÖÎ¾¡¦¥·¥ã¥·¡¼¡¦¥Ü¥Ç¥£¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¥â¥¸¥å¡¼¥ë¤Î´°Á´ÅÀ¸¡¤ÈÊó¹ð½ñºîÀ®¤¬´Þ¤Þ¤ì¤ë¡£Àµµ¬¥Ç¥£¡¼¥é¡¼¤Ç¤Ï¥¨¥ó¥¸¥ó¥ª¥¤¥ë¸ò´¹¤¹¤é¤Ç¤¤Ê¤¤¶â³Û¤À¡Ä¡£
¥Õ¥¡¡¼¥í¥ó¥¬¡¼¤¬Í£°ì¡¢¼ê³Ý¤±¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ï¥È¥é¥ó¥¹¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Î¥ª¡¼¥Ð¡¼¥Û¡¼¥ë¤È¥ê¥Ó¥ë¥É¤À¤¬¡ÉÉ¬¤º¤ä¤ë¡É¤È¥ô¥§¥¤¥í¥ó¥ª¡¼¥Ê¡¼¤Ë¤ÏÍê¤â¤·¤¤¡£
É®¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¥ô¥§¥¤¥í¥ó¤Î¥È¥é¥ó¥¹¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ï¥¨¥ó¥¸¥ó¤ÈÆ±ÍÍ¤Ë°õ¾ÝÅª¤Ê¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£¥¤¥®¥ê¥¹¤Î¥ê¥«¥ë¥É¤¬³«È¯¤·¤¿DSG¥È¥é¥ó¥¹¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ê¤·¤Ë¤Ï¡¢¥ô¥§¥¤¥í¥ó¤Î¼Â¸½¤ÏÉÔ²ÄÇ½¤À¤Ã¤¿¤À¤í¤¦¡£Æ±¼Ò¤Ç¥ô¥§¥¤¥í¥ó¤ÎDSG³«È¯¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ò»Ø´ø¤·¤¿¥Þ¥¤¥¯¡¦¥¨¥ô¥§¥ê¥Ã¥È¤Ï¡É¥Ó¡¼¥Á¥Ü¡¼¥ë¤Î¾å¤Ç¾Ý¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò¼è¤ë¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¡É¤ÈÉ½¸½¤·¡¢¥Ö¥¬¥Ã¥Æ¥£¤Î¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤¿¤Á¤Ë¤Ï¡É¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ï²æ¡¹¤Î¥È¥é¥ó¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ½ÅÍ×¤Ê¥¢¥¯¥Á¥å¥¨¡¼¥¿¡¼¤Ç¤¢¤ë¡É¤È¥æ¡¼¥â¥é¥¹¤ËÈ¯¸À¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¸å´ü¡¢¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ï1Â®¤Ç¥È¥ë¥¯À©¸Â¤ò¤·¤Ê¤¤¡¢¥¿¥¤¥ä¤Î¥°¥ê¥Ã¥×ÎÏ¤Ï25%¸þ¾å¤µ¤»¤ë¡¢¤½¤·¤Æ¥ô¥§¥¤¥í¥ó¤Ï·×²è¤è¤ê¤â¼Ö½Å¤¬Áý¤¹¤³¤È¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢DSG¤Î¥®¥¢¤ÏÈó¾ï¤Ë¹â²Á¤Ê¿¿¶õ¥¢¡¼¥¯ºÆÍÏ²ò¹Ý¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
Í½ÁÛ¤ËÈ¿¤·¤¿¥Ï¥ó¥É¥ê¥ó¥°ÀÇ½
¥ô¥§¥¤¥í¥ó¤Ç¤â¤¦°ìÅÀ¡¢Í½ÁÛ¤ËÈ¿¤·¤Æ°õ¾ÝÅª¤Ê¤Î¤Ï¡¢¥Ï¥ó¥É¥ê¥ó¥°ÀÇ½¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¥Ï¥Ë¡¼¥»¥Ã¥È¤ÎÁÇÀ²¤é¤·¤¤Æ»°ÆÆâ¤Ë¤è¤ê¡¢¥Û¥Ã¥È¥Ï¥Ã¥Á¤ËÅ¬¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë»×¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê¥ï¥¤¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤Ç¤â¥ô¥§¥¤¥í¥ó¤òÁö¤é¤»¤¿¡£XP5.5¤Ï¼Â¤Ë½ÓÉÒ¤«¤ÄÍî¤ÁÃå¤¤¤Æ¥³¡¼¥Ê¡¼¤ò¹¶Î¬¤·¡¢Îã¤¨¤ë¤Ê¤é¼ÖÎ¾½ÅÎÌ¤¬1500kg¤·¤«¤Ê¤¤¼Ö¤Î¤è¤¦¤Ë¤¹¤é´¶¤¸¤é¤ì¤¿¡Ê¼ÂºÝ¤Ï1888Ô¡Ë¡£Á°¸å½ÅÎÌÇÛÊ¬¤Ï¥Õ¥í¥ó¥È45¡§¥ê¥¢55¤È¤Þ¤º¤Þ¤º¤À¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤â¥ê¥¢¡¦¥¢¥¯¥¹¥ë¤Ë¤Ï1¥È¥ó°Ê¾å¤¬ºÜ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤Û¤Ü¥Þ¥¯¥é¡¼¥ì¥óF1°ìÂæÊ¬¤Ç¤¢¤ë¡£¥¹¥Æ¥¢¥ê¥ó¥°¥Õ¥£¡¼¥ë¤È¥ì¥¹¥Ý¥ó¥¹¤Ï¥¯¥ê¡¼¥ó¤«¤ÄÀµ³Î¤Ç¡¢¼Ö¤ÏÈó¾ï¤Ë¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬ÎÉ¤¯¡¢¥Ï¥ó¥É¥ê¥ó¥°¤Ï¶Ë¤á¤Æ¥Ë¥å¡¼¥È¥é¥ë¡£¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤Îµ»ÎÌ°Ê¾å¤Ë¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤Æ¹¶¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£¤¿¤À¤·¡¢¥¹¥Ô¡¼¥É¥á¡¼¥¿¡¼¤ò³ÎÇ§¤·¤Ê¤¤¤ÈÁÛÁü¤è¤ê¤âÍÚ¤«¤ËÂ®¤¤Â®ÅÙ¤Ç¶î¤±È´¤±¤Æ¤¤¤ë¡£µ¤¤òÉÕ¤±¤Ê¤¤¤È´í¸±¤À¡£
¥ô¥§¥¤¥í¥ó¤¬¤¤¤«¤Ë¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤Ë¼«¿®¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¤«¤Î¾Ú¤È¤·¤Æ¡¢ºÇÂç¤Î¥¹¥í¥Ã¥È¥ë¡¦¥ì¥¹¥Ý¥ó¥¹¤òÆÀ¤ë¤¿¤á¥Þ¥°¥Í¥·¥¦¥àÀ½¥Ñ¥É¥ë¤ò»È¤Ã¤Æ¼êÆ°¤Ç¥®¥¢¤òÁªÂò¤·¤Æ¤¤¤ë¼«Ê¬¤Ëµ¤¤Å¤¯¡£¥¿¥³¥á¡¼¥¿¡¼¤¬Äã²óÅ¾¤Î¾õÂÖ¤Ç¥¹¥í¥Ã¥È¥ë¤òÁ´³«¤Ë¤¹¤ë¤È¡¢¥È¥é¥ó¥¹¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤¬¤¤¤«¤ËÍ¥½¨¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢Å¬ÀÚ¤Ê¥®¥¢¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ¥¿¡¼¥Ü¥Á¥ã¡¼¥¸¥ã¡¼¤ò¥¹¥×¡¼¥ë¥¢¥Ã¥×¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤Ë°ì½Ö¤Î¡É´Ö¡É¤¬¤¢¤ë¡£¥ô¥§¥¤¥í¥ó¤ÏµÝÌð¤Ç¤¢¤ê¡¢¤³¤Î´Ö¤ÏµÝ¸¹¤ò°ú¤ÃÄ¥¤ë»þ´Ö¤ÈÂª¤¨¤ì¤ÐÌ¯¤ËÇ¼ÆÀ¤Ç¤¤ë¡£
¤Ê¤ª¡¢¥ô¥§¥¤¥í¥ó¤Î¥È¥é¥¯¥·¥ç¥ó¡¦¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤Ï¡¢¤«¤Ê¤êÂç»¨ÇÄ¤Ë´¶¤¸¤ë¡£ÆÌ±ú¤Î¤¢¤ëÏ©ÌÌ¤Ç²ÃÂ®¤·¤¿ºÝ¡¢¥È¥é¥¯¥·¥ç¥ó¡¦¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤¬²ðÆþ¤·¤¿¤ï¤±¤À¤¬¡¢¿ïÊ¬¤ÈÄ¹¤¤´Ö¥Ñ¥ï¡¼¤¬¥«¥Ã¥È¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤òÌ£¤ï¤Ã¤¿¡£ÅÀ²Ð¥«¥Ã¥È¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤Ï¡ÖÄäÅÅ¡×¤ÈÉ½¸½¤·¤¿Êý¤¬Å¬ÀÚ¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤â¤Ï¤ä20Ç¯Áª¼ê¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ï¤µ¤Æ¤ª¤¡¢¤è¤¯¤è¤¯¹Í¤¨¤Æ¤ß¤ì¤Ð¥¿¡¼¥Ü¥Ö¡¼¥¹¥È¤¬¤¿¤²Ð¤Ë¥¬¥½¥ê¥ó¤òÅê¤²¹þ¤à¤è¤¦¤ËÎ©¤Á¾å¤¬¤ë¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤ì¤Ð¡¢¤¤¤«¤Ê¤ë¥¹¥ê¥Ã¥×¤âµöÍÆ¤µ¤»¤ë¤ï¤±¤Ë¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤¤Î¤À¡£
´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯¡¢¥Ö¥¬¥Ã¥Æ¥£¤¬20Ç¯Á°¤Ë¥ô¥§¥¤¥í¥ó¤ÇÀ®¤·¿ë¤²¤¿¤³¤È¤Ï¶Ã¤¯¤Ù¤¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢¤·¤ß¤¸¤ß¤È´¶¿´¤µ¤»¤é¤ì¤ë¡£·Ç¤²¤¿ÌÜÉ¸¤ò´°àú¤ËÃ£À®¤·¤¿¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢1001ps¤È¤¤¤¦ÅÓÊý¤â¤Ê¤¤¥Ñ¥ï¡¼¤ò¡¢Ã¯¤â¤¬¥¢¥¯¥»¥¹²ÄÇ½¤Ç¼ÂÍÑÅª¤Ê¤â¤Î¤Ë¸«¤»¤¿¤Î¤À¡£¤³¤ì¤Û¤É¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ï¾ï¤Ë¾×·âÅª¤À¤¬¡¢¥ô¥§¥¤¥í¥ó¤ÏÎäÀÅ¤«¤Ä°ÂÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£»É·ã¤ä¿¨³Ð¤ËÁÊ¤¨¤«¤±¡¢¤è¤êÀ¼¹â¤«¤ÄÆâÂ¡¤Ë¶Á¤¡¢¤è¤ê¥¨¥ó¥²¡¼¥¸¥ó¥°¤Ê¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥«¡¼¤ÏÂ¸ºß¤¹¤ë¤Î¤Ï»ö¼Â¤Ç¤¢¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢¼«Æ°¼Ö»Ë¤Ë¤ª¤±¤ë¥ô¥§¥¤¥í¥ó¤ÎÃÏ°Ì¤Ï³Î¸Ç¤¿¤ë¤â¤Î¤À¡£
¥Ï¥Ë¡¼¥»¥Ã¥È¤ÏXP5.5¤ò500Ëü¥Ý¥ó¥É¤ÈÉ¾²Á¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤¤¤ï¤æ¤ë¡ÉÉ¸½à¼Ö¡É¤ÎÃæ¸Å¼ÖÁê¾ì¤Ï¸½ºß130Ëü¡Á140Ëü¥Ý¥ó¥É¡¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ÇºÇÂç250Ëü¥Ý¥ó¥É¤È¸«ÀÑ¤â¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖF50¤ò450Ëü¥Ý¥ó¥É¤ÇÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤ë²æ¡¹¤«¤é¸«¤ì¤Ð¡¢¥ô¥§¥¤¥í¥ó¤Ï²á¾®É¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥ô¥§¥¤¥í¥ó¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯¼«Æ°¼Ö»Ë¤ËÌ¾¤ò»Ä¤¹Â¸ºß¤Ç¤¢¤ê¡¢À¸»ºÂæ¿ô¤âÂ¿¤¯¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¡£»ö¼Â¡¢¥ô¥§¥¤¥í¥ó¤Ï¹ç·×450Âæ¤¬À¸»º¤µ¤ì¡¢¤½¤Î¤¦¤Á254Âæ¤ÏÉ¸½à¼Ö¤Î16.4¤Ç¤¢¤ë¡£
¥ô¥§¥¤¥í¥ó¤ÎÅêÆþ¤«¤é20Ç¯¤¬·Ð²á¤·¡¢ÅÅÆ°¥Ï¥¤¥Ñ¡¼¥«¡¼¥á¡¼¥«¡¼¡¢¥ê¥Þ¥Ã¥¯¤¬»²²è¤¹¤ë¿·À¸¥Ö¥¬¥Ã¥Æ¥£¤¬¼ê³Ý¤±¤ë¥È¥¥¡¼¥ë¥Ó¥è¥ó¤Ïº£¡¢³«È¯¤ÎºÇ½ªÃÊ³¬¤Ë¤¢¤ë¡£8.3¥ê¥Ã¥¿¡¼¼«Á³µÛµ¤V16¥¨¥ó¥¸¥ó¤òÅëºÜ¤·¡¢¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¤Ë¤è¤ê¹ç·×ºÇ¹â½ÐÎÏ¤Ï1800bhp¡¢0-250mph²ÃÂ®¤Ï25ÉÃ¤Èëð¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ê¤ó¤È¥ô¥§¥¤¥í¥ó¤è¤ê¤â30ÉÃ¤âÂ®¤¤¤Î¤À¡£¥Õ¥§¥ë¥Ç¥£¥Ê¥ó¥È¡¦¥Ô¥¨¥Ò¤âÅ·¹ñ¤«¤éËþÂµ¤¤ËÈù¾Ð¤ó¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤À¤í¤¦¡£
¥¨¥ó¥¸¥ó¡§7993cc¡¢64¥Ð¥ë¥Ö W16¡¢¥Ð¥ó¥¯Ëè DOHC¡¢4´ð¥¿¡¼¥Ü¥Á¥ã¡¼¥¸¥ã¡¼¡¢ÅÅ»ÒÇ³ÎÁÊ®¼Í¡¦¥¨¥ó¥¸¥ó¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È
ºÇ¹â½ÐÎÏ¡§1001ps¡¿ 6000rpm¡¡ºÇÂç¥È¥ë¥¯¡§1250Nm¡¿ 2000¡Á5500rpm
¥È¥é¥ó¥¹¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¡§7Â®¥Ç¥å¥¢¥ë¥¯¥é¥Ã¥Á¡¢4WD¡¡¥¹¥Æ¥¢¥ê¥ó¥°¡§¥é¥Ã¥¯&¥Ô¥Ë¥ª¥ó¡¢¥Ñ¥ï¡¼¥¢¥·¥¹¥È
¥µ¥¹¥Ú¥ó¥·¥ç¥ó¡ÊÁ°¡¿¸å¡Ë¡§¥À¥Ö¥ë¥¦¥£¥Ã¥·¥å¥Ü¡¼¥ó¡¢¥»¥ë¥Õ¥À¥ó¥Ô¥ó¥°¡¦Ìý°µ
¥Ö¥ì¡¼¥¡§¥«¡¼¥Ü¥ó¥»¥é¥ß¥Ã¥¯¡¦¥Ç¥£¥¹¥¯¡¡¼ÖÎ¾½ÅÎÌ¡§1888kg¡¡ºÇ¹âÂ®ÅÙ¡§407km/h¡¡0-60mph²ÃÂ®¡§2 .5ÉÃ
ÊÔ½¸ËÝÌõ¡§¸Å²ìµ®»Ê¡Ê¼«Æ°¼Ö²¦¹ñ¡Ë¡¡Transcreation¡§Takashi KOGA (carkingdom)
Words¡§John Barker¡¡Photography¡§Charlie Magee
¼èºà¶¨ÎÏ¡§Furlonger Specialist Cars¡Êsimonfurlonger.co.uk¡Ë¡ÜMr.Egon Zweimuller
