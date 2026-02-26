この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

政治評論家の竹田恒泰氏が、自身のYouTubeチャンネルで「トランプ大統領は狂気？世界はどうなる？バイデン・オバマでは出来ない事！？」と題した動画を公開。トランプ氏の一見不可解に見える外交手法を「ド正論」だと評価し、対照的にオバマ・バイデン両氏の政権運営を厳しく批判した。



動画内で竹田氏は、オバマ氏やバイデン氏について「紳士を装って正しいことばかり言い、世界をめちゃくちゃな方向に持っていった」と指摘。一方でトランプ氏については、NATO（北大西洋条約機構）諸国に対し「軍事費を負担しないなら守らない」と突きつけた事例を挙げ、「言い方は無茶苦茶だが、言っていることはド正論だ」と擁護した。竹田氏は、トランプ氏が大騒ぎすることで結果的にNATOが結束し、加盟国が自国の防衛に真剣に向き合うようになったと分析。「一見狂人に見えるトランプ1.0（第1次政権）は、すごい常識的な政権だった」と独自の見解を示した。



さらに竹田氏は、トランプ氏が中国やベネズエラに対して取った強硬な姿勢にも言及。ベネズエラの石油輸出先が中国であるという背景を指摘し、トランプ氏の圧力によって中国の防空システムの脆弱性が露呈したと解説した。その上で、自身がトランプ氏を支持する理由として「地球温暖化は人類最悪の詐欺だ」「人権主義は実は差別主義だった」という同氏の主張に深く賛同している点を挙げ、「世界を気付かせてくれたことにはものすごい価値がある」と熱弁を振るった。



最後には、安倍晋三元首相が不在の中での「トランプ2.0」に対する一抹の不安を口にしつつも、「めちゃくちゃに暴れて世界をかき回してほしい」と語り、トランプ氏の型破りな手腕に期待を寄せて締めくくった。