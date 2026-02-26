産まない”選択を裏切ったのは、信じていた夫だった――新ドラマ「産まない女はダメですか？ DINKsのトツキトオカ」3月30日（月）よる11時6分放送スタート！
テレ東では、3月30日（月）から、ドラマプレミア23「産まない女はダメですか？ DINKsのトツキトオカ」（毎週月曜よる11時6分〜）を放送することが決定しました。
原作は、北実知あつきが描く、「夫の行動が怖すぎる」、「共感して泣いた」と女性層から圧倒的な支持を集めた話題の電子マンガ『DINKsのトツキトオカ「産まない女」はダメですか？』。共働きで子供を意識的に作らない・持たない夫婦【DINKs】が予期せぬ妊娠をきっかけに崩れていく姿を描いた衝撃作を連続ドラマ化します！
“私たちは幸せな結婚生活を送っていた。でもそれは――針1本で壊れた。”
共働きで子供を持たない【DINKs】を選択し、穏やかな日々を送っていたアサと哲也。「子供はまだ？」、「結婚したんだから、さすがに子供つくんなきゃでしょ」という周囲の無遠慮な声に傷つくアサにとって、哲也の「子供はいなくていい」という言葉がアサの心の支えだった。しかし、その平穏は予期せぬ妊娠によって脆くも崩れ去る。
信じていた哲也の笑顔の裏に隠されていたのは、避妊具に穴を開けるというあまりにも計画的で残酷な裏切りだった――。
主演を務めるのは、本作が地上波連続ドラマ初主演となる宮澤エマ。現在放送中の大河ドラマ「豊臣兄弟！」（NHK）を初め、映画「国宝」（2025）、などの話題作へ次々と出演。舞台「ラビット・ホール」（2023）での演技も高く評価され、今最も勢いのある実力派の宮澤が、本作で新境地に挑みます。宮澤が演じるのは、将来自分の店を持つことを夢見るフリーの美容師・金沢アサ。結婚後は夫・哲也と共に共働きで、意識的に子供を持たない人生を選択する。しかし、最も信頼していたパートナーが仕掛けた“罠”により、望まぬ命をその身に宿すことに。理想と現実の崩壊、社会からの圧力、そして産むか産まないかの究極の葛藤…。絶望の淵に立たされたアサのリアルな苦しみと再生を、宮澤が全身全霊で演じます。
アサと共に子供を持たない選択をしたにも関わらず、密かに父親になる事を夢見ているアサの夫・金沢哲也を演じるのは、ドラマ「スキャンダルイブ」（ABEMA）や「身代金は誘拐です」（日本テレビ系）など、数々のヒット作に出演する、変幻自在の俳優・浅香航大。大手メーカー勤務のエリートで、アサの「産まない選択」を尊重する理想的な夫―。しかし、その裏には、自身の「父親になりたい」というエゴのために避妊具に細工をする、底知れぬ狂気が潜む。愛という名の支配欲で妻を追い詰め、その人生をコントロールしようとする“笑顔の裏切り者”を怪演します。
アサと同じ美容院で働く同僚・緒方誠士を演じるのは、アーティストとしての活躍はもちろん、ドラマ「君が獣になる前に」（テレ東）や「AKIBA LOST」（日本テレビ）などでその高い演技力と表現力が絶賛されている北山宏光。シングルファーザーとして子育てに奮闘する美容師。夫の狂気によって家庭という“密室”で追い詰められていくアサの孤独と恐怖にいち早く気づき、傷ついた心を不器用ながらも包み込む唯一の理解者となっていく。地獄のような日々の中で、緒方はアサにとって「救い」となるのか――。ミステリアスな大人の色気と、頼れる包容力で物語のキーパーソンを体現します。
“子供を持たない”という固い決意を嘲笑うかのような、夫の計画的な裏切りと予期せぬ妊娠。音を立てて崩れ去る日常の中で、アサはどんな「家族の形」を見つけ出すのか――？登場人物たちが隠し持つ衝撃の真実と、正解のない選択に向き合い続けるリアルな葛藤。現代を生きるすべての人に問いかける、愛と覚悟の物語。価値観が多様化する今だからこそ描ける社会派ヒューマンドラマ「産まない女はダメですか？ DINKsのトツキトオカ」に、ぜひご期待ください！
■宮澤エマ／金沢アサ役
将来、自分の美容室を持つのが夢の、フリーの美容師。
毒親に育てられた過去があり、夫婦で「子供を持たない」【DINKs】選択をしている。
【コメント】
最初にお話を頂いた際、センセーショナルな題名に驚き、慎重な気持ちで原作漫画を読み始めました。心が抉られる展開に夢中になり、とにかく結末が知りたくて一気に読み進めました。この作品で語られる「家族」「夫婦」「子供」に関しては様々な意見や価値観が当然ありますし、ドラマチックな物語がどんな物議を醸すのか未知数で、アサという役をお受けするのを躊躇する気持ちも正直ありました。
でも、とても繊細な題材だからこそドラマというフィクションの中で大事な一石を投じたいという制作陣の熱い想いを聞き、主演を任せて下さるお気持ちにお応えしたいと決意しました。
望まない状況に翻弄されつつ自分なりの正解を探して必死に立ち向かっていくアサを心の限り繊細に演じたいと思っています。撮影は始まったばかりですが、とにかく観たい！先が知りたい！と毎週思っていただけるように浅香さん、北山さんをはじめ素晴らしいキャストとスタッフの皆様と全力で挑みます。
ぜひ応援していただけましたら幸いです。
■浅香航大／金沢哲也役
大手メーカー勤務の会社員。結婚当初は「子供はいらない」と合意していたが、とある理由から、父親になることを夢見るようになる。
【コメント】
センセーショナルなタイトルのため、覚悟して台本を初読しましたが、登場人物の強烈な台詞や行動に胸が苦しくなりました。誰もが知らずして「母性神話」の類を振りかざしてしまうことがあり得る。僕も母から産まれた一個人として、能動的に学ぶべきことがあると思いました。
僕の演じるてっちゃんの愚かしさは、もはやホラーです。しかし、人の価値観はそれぞれで、人生や愛について、明確に教わることもなかなかありません。彼は、バイアスのかかった人生を突き進んできたのだと思います。
てっちゃんの曲技飛行のような感情の動きを是非、楽しんで観ていただきたいです。センシティブな内容となりますが、真摯に向き合い、大胆に楽しんで演じたいと思います。
■北山宏光／緒方誠士役
アサと同じシェアサロンで働く同僚。シングルファーザー。
夫の裏切りに傷ついたアサの良き理解者となり、一番近くで彼女を支え続ける存在となる。
【コメント】
「産まない女はダメですか？」このタイトルを見た時にまず作品の持つ力強さを感じました。読み進めていくうちに、人の幸せというのはそれぞれの考え方、生き方で自由であり男女によっても様々な側面があることを改めて突きつけられました。きっと観だしたら抜けられない、重厚感のある作品になっていくと思います。撮影では、観てくださる方が「自分ならどうするだろう」と考えられる余白を大切にしたいです。緒方の中にある弱さや迷いも含めて、誠実に演じ切れたらと思っています。
原作のファンの方にも納得していただけるよう最終話まで一つ一つ丁寧に演じていきたいと思いますので、ラストまで是非ご覧ください。
≪原作者コメント≫
■原作：北実知あつき
ドラマ化してくださり、とても嬉しく思っております。関係者の皆さま、お力添えくださった皆さま本当にありがとうございます。このお話は、産まないと決めた女性が身籠り、そこから葛藤や裏切りに直面するというドロドロとしたお話です。その中には様々な種類の暴力が出てくると思い描いております。ドラマでは主人公アサがそんな中でどう決断していくか、お話がどう展開していくか、そして役者さまたちがどう演じてくださるか、皆さまに観ていただけたら嬉しいです。
◆原作情報
タイトル︓「DINKsのトツキトオカ「産まない女」はダメですか？」（ぶんか社刊）
著者︓北実知あつき
≪スタッフコメント≫
■番組プロデューサー／監督 太田勇（テレビ東京 ドラマ制作部）
『産まない女はダメですか？』――今の日本では、なかなか言葉にしづらいこの問いを、ドラマという形でまっすぐ見つめてみようとする作品です。本作で描きたいのは、「産む」「産まない」、どちらを選んでも必ず生まれてしまう葛藤や痛み、悩み、その奥にあるそれぞれの生き方の覚悟と尊厳です。どんな結論も正解・不正解ではなく、「それも一つの選択だ」と社会が等しく認められるようになる、そのきっかけのひとつになれたら幸いです。そして――とはいえこれは、真面目な“お勉強ドラマ”ではありません。「え！？そこでそうなるの!?」の連続で、パートナーの裏切りやモラハラ発言、親からの歪んだプレッシャー、狂気じみた初恋の人まで登場し、感情のジェットコースターが止まりません。特にアサの夫・哲也は、色んな危うさを抱えた“問題だらけ”の夫です。毎週、アサの気持ちになってヒヤヒヤ、ハラハラしながら、その暴走ぶりを楽しんでいただけたらと思います。
≪イントロダクション≫
結婚3年目、金沢アサ（宮澤エマ）と夫・哲也（浅香航大）は共働きで意識的に子供を持たない【DINKs】として、穏やかで自由な日々を送っていた。毒親に支配された壮絶な過去から「子供は絶対に持たない」と心に誓っていたアサ。周囲からの「子供はまだ？」、「作らないなんて変」という無遠慮な言葉に傷つくこともあったが、哲也の「二人で生きていこう」という言葉が、彼女の心の支えだった。しかし、その信頼は残酷な形で裏切られる。密かに「父親になりたい」と願っていた哲也は、アサの意思を無視し、避妊具に穴を開け、避妊に失敗したように見せかける。何も知らないアサは、体調不良を感じて訪れた産婦人科で、衝撃の妊娠事実を告げられる。さらに運命の悪戯か、そのクリニックには哲也の高校時代の後輩・望月沙也香が勤務していた――。望まぬ妊娠と、夫の過去を知る女。幾重にも重なる運命の歯車が、アサの人生を狂わせていく。
≪番組概要≫
【タイトル】 ドラマプレミア23「産まない女はダメですか？ DINKsのトツキトオカ」
【放送日時】 2026年3月30日（月）スタート 毎週月曜よる11時6分〜11時55分放送
【放送局】 テレビ東京、テレビ大阪、テレビ愛知、テレビせとうち、テレビ北海道、TVQ九州放送
【配信】 各話放送終了後から、動画配信サービス「U-NEXT」「Lemino」にて第一話から最新話まで
見放題配信
広告付き無料配信サービス「TVer」などで見逃し配信！
★見逃しを防ぐ便利な「お気に入り登録」をお願いします★
▶テレ東HP(ネットもテレ東)
▶Lemino
【原作】 北実知あつき「DINKsのトツキトオカ「産まない女」はダメですか？」（ぶんか社刊）
【主演】 宮澤エマ
【出演】 浅香航大／北山宏光
【脚本】 北川亜矢子
【監督】 河原瑶
太田勇(テレビ東京) 松丸博孝
【音楽】 中村巴奈重
【チーフプロデューサー】 北川俊樹（テレビ東京）
【プロデューサー】 太田勇（テレビ東京）難波裕介（PROTX）長谷川晴彦
【制作】 テレビ東京 PROTX
【製作著作】 「産まない女はダメですか？」製作委員会
【公式HP】
【公式X（Twitter）】 ＠premiere23_tx
【公式Instagram】 ＠premiere23_tx
【公式TikTok】 @premiere23_tx
【ハッシュタグ】 #うまダメ
