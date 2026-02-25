清 竜人25、再結成後最初で最後となるアルバム『GOODBYE』モック画像＆トラックリスト公開。ティザー映像解禁も
清 竜人25が、3月25日に発売する再結成後最初で最後となるアルバム『GOODBYE』のティザー映像とアルバムモック画像、トラックリストを公開した。さらに、アルバム購入特典絵柄も解禁された。
今作は、新体制で発表した楽曲に加えて新曲「GOOD BYE！愛してるよ！」も収録される。その他、2025年2月に東京・草月ホールで開催したアコースティックライブ＜KIYOSHI RYUJIN25 Acoustic Live in Autumn＞の音源や、2025年11月に開催した、清 竜人25として初めての試みとなるバンドセットを携えた＜KIYOSHI RYUJIN25 THE BAND LIVE＞の音源が円盤化される。
Blu-rayには、2025年12月21日に神奈川・KT Zepp Yokohamaにて開催したラストライブ＜KIYOSHI RYUJIN25 GOOD BYE LIVE＞の映像を全編収録。さらに、2024年再結成後にリリースされた楽曲のMVと＜KIYOSHI RYUJIN25 THE BAND LIVE＞や＜KIYOSHI RYUJIN25 GOOD BYE LIVE＞の公演での裏側を収録した、ビハインドザシーンも収められた内容となる。
◾️アルバム『GOODBYE』
2026年3月25日（水）発売
予約：https://erj.lnk.to/oNQML4
▼先行配信「GOOD BYE！愛してるよ！」
https://erj.lnk.to/AcH539
【完全生産限定盤（3CD＋BD）】
・品番：ESCL-6180〜6183
・価格：￥16,500（税込）
【CD1】
清 竜人25再結成後最初で最後となるアルバム、集大成となる1枚。
“GOODBYE”
01.Will you marry me ?
02.青春しちゃっていいじゃん
03.KARESHIいるんだって
04.アバンチュールしようよ
05.私の方を向いてよ
06.コラージュ
07.Surely！
08.どうしてもできないの
09.竜人くんが大好きです！
10.LOVE&WIFE&PEACE
11.世界を愛せますように！
12.GOOD BYE！愛してるよ！
【CD2】
2025年4月30日に配信限定でリリースされた東京・草月ホールで行われたアコースティックライブを円盤化。
“KIYOSHI RYUJIN25 Acoustic Live”
01.Will you marry me ? - Acoustic Live Version
02.KARESHIいるんだって - Acoustic Live Version
03.青春しちゃっていいじゃん - Acoustic Live Version
04.プリ〜ズ…マイ…ダ〜リン - Acoustic Live Version
05.アバンチュールしようよ - Acoustic Live Version
06.25 - Acoustic Live Version
07.ねえねえ… - Acoustic Live Version
08.Coupling - Acoustic Live Version
09.LOVE&WIFE&PEACE - Acoustic Live Version
【CD3】
2025年11月に開催された、清 竜人25として初めての試みとなるバンドセットを携えた『KIYOSHI RYUJIN25 THE BAND LIVE』を音源化。
“KIYOSHI RYUJIN25 THE BAND LIVE”
01.Will you marry me ? - THE BAND LIVE Version
02.青春しちゃっていいじゃん - THE BAND LIVE Version
03.KARESHIいるんだって - THE BAND LIVE Version
04.アバンチュールしようよ - THE BAND LIVE Version
05.Call♡Me♡Baby - THE BAND LIVE Version
06.プリ〜ズ…マイ…ダ〜リン♡ - THE BAND LIVE Version
07.私の方を向いてよ - THE BAND LIVE Version
08.コラージュ - THE BAND LIVE Version
09.Surely！ - THE BAND LIVE Version
10.どうしてもできないの - THE BAND LIVE Version
11.ラブ♡ボクシング - THE BAND LIVE Version
12.Mr.PLAY BOY…♡ - THE BAND LIVE Version
13.A・B・Cじゃグッと来ない!! - THE BAND LIVE Version
14.LOVE&WIFE&PEACE - THE BAND LIVE Version
15.世界を愛せますように！ - THE BAND LIVE Version
Bonus track
16.Mr.PLAY BOY…♡ - Mini Band LIVE Version
【Blu-ray】
2025年12月21日にKT Zepp Yokohamaにて開催されたラストライブ『KIYOSHI RYUJIN25 GOOD BYE LIVE』のライブ映像を全編収録。
“KIYOSHI RYUJIN25 GOOD BYE LIVE”
01.Will you marry me ?
02.青春しちゃっていいじゃん
03.プリ〜ズ…マイ…ダ〜リン♡
04.My Girls♡
05.Call♡Me♡Baby
06.KARESHIいるんだって
07.Sundayはわたしのモノ♡
08.アバンチュールしようよ
09.ねえねえ…
10.逢いたいYO〜♪
11.やっぱりWifeがNo.1♪
12.私の方を向いてよ
13.コラージュ
14.Surely！
15.どうしてもできないの
16.竜人くんが大好きです！
17.ラブ♡ボクシング
18.Mr.PLAY BOY…♡
19.A・B・Cじゃグッと来ない!!
20.LOVE&WIFE&PEACE
21.世界を愛せますように！
22.25♡
23.GOOD BYE！愛してるよ！
2024年の再結成後にリリースされた楽曲のMusic Videoをすべて収録。
“Music Video Collection”
01.Will you marry me ?
02.青春しちゃっていいじゃん
03.KARESHIいるんだって
04.世界を愛せますように！
05.GOOD BYE！愛してるよ！
『KIYOSHI RYUJIN25 THE BAND LIVE』から『KIYOSHI RYUJIN25 GOOD BYE LIVE』での裏側を収録したビハインドザシーンを収録。
“KIYOSHI RYUJIN25 GOOD BYE LIVE 〜Behind The Scenes〜”
▼店舗別購入特典
対象店舗：https://www.sonymusic.co.jp/Music/Info/ryujinkiyoshi/shoplist/260325/
・清竜人25応援店：オリジナルポストカード
・Amazon.co.jp：メガジャケ
・楽天ブックス：オリジナルスマホショルダー
・セブンネットショッピング：オリジナルマルチショルダーバッグ
※数に限りがありますので、なくなり次第終了となります。
※上記店舗以外での配布はございません。
※各オンラインショップにつきまして、カートが公開されるまでに時間がかかる場合がございます。
※Amazon.co.jp、楽天ブックス、その他一部オンラインショップでは「特典対象商品ページ」と「特典非対象商品ページ」がございます。ご予約の際は、希望される商品ページであることをご確認ください。
