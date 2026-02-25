◾️アルバム『GOODBYE』

2026年3月25日（水）発売

予約：https://erj.lnk.to/oNQML4

▼先行配信「GOOD BYE！愛してるよ！」

https://erj.lnk.to/AcH539

【完全生産限定盤（3CD＋BD）】

・品番：ESCL-6180〜6183

・価格：￥16,500（税込）

【CD1】

清 竜人25再結成後最初で最後となるアルバム、集大成となる1枚。

“GOODBYE”

01.Will you marry me ?

02.青春しちゃっていいじゃん

03.KARESHIいるんだって

04.アバンチュールしようよ

05.私の方を向いてよ

06.コラージュ

07.Surely！

08.どうしてもできないの

09.竜人くんが大好きです！

10.LOVE&WIFE&PEACE

11.世界を愛せますように！

12.GOOD BYE！愛してるよ！

【CD2】

2025年4月30日に配信限定でリリースされた東京・草月ホールで行われたアコースティックライブを円盤化。

“KIYOSHI RYUJIN25 Acoustic Live”

01.Will you marry me ? - Acoustic Live Version

02.KARESHIいるんだって - Acoustic Live Version

03.青春しちゃっていいじゃん - Acoustic Live Version

04.プリ〜ズ…マイ…ダ〜リン - Acoustic Live Version

05.アバンチュールしようよ - Acoustic Live Version

06.25 - Acoustic Live Version

07.ねえねえ… - Acoustic Live Version

08.Coupling - Acoustic Live Version

09.LOVE&WIFE&PEACE - Acoustic Live Version

【CD3】

2025年11月に開催された、清 竜人25として初めての試みとなるバンドセットを携えた『KIYOSHI RYUJIN25 THE BAND LIVE』を音源化。

“KIYOSHI RYUJIN25 THE BAND LIVE”

01.Will you marry me ? - THE BAND LIVE Version

02.青春しちゃっていいじゃん - THE BAND LIVE Version

03.KARESHIいるんだって - THE BAND LIVE Version

04.アバンチュールしようよ - THE BAND LIVE Version

05.Call♡Me♡Baby - THE BAND LIVE Version

06.プリ〜ズ…マイ…ダ〜リン♡ - THE BAND LIVE Version

07.私の方を向いてよ - THE BAND LIVE Version

08.コラージュ - THE BAND LIVE Version

09.Surely！ - THE BAND LIVE Version

10.どうしてもできないの - THE BAND LIVE Version

11.ラブ♡ボクシング - THE BAND LIVE Version

12.Mr.PLAY BOY…♡ - THE BAND LIVE Version

13.A・B・Cじゃグッと来ない!! - THE BAND LIVE Version

14.LOVE&WIFE&PEACE - THE BAND LIVE Version

15.世界を愛せますように！ - THE BAND LIVE Version

Bonus track

16.Mr.PLAY BOY…♡ - Mini Band LIVE Version

【Blu-ray】

2025年12月21日にKT Zepp Yokohamaにて開催されたラストライブ『KIYOSHI RYUJIN25 GOOD BYE LIVE』のライブ映像を全編収録。

“KIYOSHI RYUJIN25 GOOD BYE LIVE”

01.Will you marry me ?

02.青春しちゃっていいじゃん

03.プリ〜ズ…マイ…ダ〜リン♡

04.My Girls♡

05.Call♡Me♡Baby

06.KARESHIいるんだって

07.Sundayはわたしのモノ♡

08.アバンチュールしようよ

09.ねえねえ…

10.逢いたいYO〜♪

11.やっぱりWifeがNo.1♪

12.私の方を向いてよ

13.コラージュ

14.Surely！

15.どうしてもできないの

16.竜人くんが大好きです！

17.ラブ♡ボクシング

18.Mr.PLAY BOY…♡

19.A・B・Cじゃグッと来ない!!

20.LOVE&WIFE&PEACE

21.世界を愛せますように！

22.25♡

23.GOOD BYE！愛してるよ！

2024年の再結成後にリリースされた楽曲のMusic Videoをすべて収録。

“Music Video Collection”

01.Will you marry me ?

02.青春しちゃっていいじゃん

03.KARESHIいるんだって

04.世界を愛せますように！

05.GOOD BYE！愛してるよ！

『KIYOSHI RYUJIN25 THE BAND LIVE』から『KIYOSHI RYUJIN25 GOOD BYE LIVE』での裏側を収録したビハインドザシーンを収録。

“KIYOSHI RYUJIN25 GOOD BYE LIVE 〜Behind The Scenes〜”

▼店舗別購入特典

対象店舗：https://www.sonymusic.co.jp/Music/Info/ryujinkiyoshi/shoplist/260325/

・清竜人25応援店：オリジナルポストカード

・Amazon.co.jp：メガジャケ

・楽天ブックス：オリジナルスマホショルダー

・セブンネットショッピング：オリジナルマルチショルダーバッグ

※数に限りがありますので、なくなり次第終了となります。

※上記店舗以外での配布はございません。

※各オンラインショップにつきまして、カートが公開されるまでに時間がかかる場合がございます。

※Amazon.co.jp、楽天ブックス、その他一部オンラインショップでは「特典対象商品ページ」と「特典非対象商品ページ」がございます。ご予約の際は、希望される商品ページであることをご確認ください。