タムラ製作所<6768.T>＝上値指向鮮明。大陽線で急勾配の５日移動平均線を上放れてきた。電子部品のトランスやリアクタで実績が高いほか、はんだ材料、導電・絶縁材料などの電子化学材料に展開し、高い商品シェアを確保している。次世代パワー半導体分野でも業界の先駆者で早くから研究開発を進めている。パワー半導体は電気自動車（ＥＶ）の需要が世界的に減速していることを背景に逆風環境に置かれた経緯があるが、ここ最近はＡＩデータセンター関連の特需が収益恩恵をもたらす可能性が高まってきた。データセンターで使用される電力量は膨大であり、つれて効率の高い電力変換へのニーズが強まっており、これは同社の製品カテゴリーと合致する。例えば同社が製造する高機能材料（感光性カバーレイ）はＡＩサーバーなどでの採用が既に進んでいる。業績に関しても２６年３月期の営業利益は５０億円と前期比４％減益を見込むが、増額修正への思惑が浮上しており、一転増益に転じる可能性も意識されている。



ＴＢグループ<6775.T>＝続急騰でストップ高。きょう、低価格の新型電子レジスター「ガチャレジＧＲ－１」を５月から販売すると発表した。第２次高市内閣の経済産業大臣への指示書において「消費税率の変更に柔軟なスマレジシステムの普及に早急に着手する」との文言があると伝わっていたこともあり、物色人気が向かっている。同製品はキャッシュレス対応などの現代の店舗運営に求められる必須機能を搭載しつつ、コストパフォーマンスに優れた新製品として開発された。



ＶＬＣセキュリティ<2467.NG>＝大幅反発。前週末２０日の取引終了後、アラブ首長国連邦（ＵＡＥ）ドバイに拠点を置くＮａｔｉｏｎａｌ Ｐｕｌｓｅ社との間で、ＵＡＥ及びその他中東・北アフリカ地域におけるサイバーセキュリティー分野での事業提携に向けた覚書を締結したと発表。これを手掛かりとした買いが入ったようだ。Ｎａｔｉｏｎａｌ Ｐｕｌｓｅ社が持つ事業推進力・制度調整力と、ＶＬＣセキュのサイバーセキュリティー技術を生かし、官民をターゲットとするソリューション提供について協力して検討を進める。



指月電機製作所<6994.T>＝物色の矛先向かいストップ高。同時に２０１８年１月の高値１０５４円も払拭し、実質青空圏に突入。時価は１９９１年７月以来約３５年ぶりの高値圏に浮上した。三菱電系のコンデンサー及び電力機器メーカーで、大型コンデンサーで高い実績を誇るが、特にフィルムコンデンサーでは、国内過半の商品シェアを有するニッチトップとして存在感を示す。ＡＩデータセンターの世界的な建設ラッシュに伴い、データセンターの空調設備や受配電機器向けコンデンサーが好調。更に、トラブル時の補助電源であるＵＰＳ（無停電電源装置）向けで需要開拓が進み業績に反映させている。２６年３月期の最終利益は期中２度にわたる上方修正を行い、前期比５割増の１８億円予想と大幅な伸びを見込み、これは１１年ぶりの過去最高更新となる。



キオクシアホールディングス<285A.T>＝切り返し急。前日の米国株市場ではハイテク株は総じて軟調だったが、半導体関連セクターはエヌビディア＜NVDA＞が堅調を維持するなど跛行色もみられた。そのなか、ＮＡＮＤメモリーのサンディスク＜SNDK＞は４連騰で６６６ドル台まで値を戻し、２月３日につけた上場来高値７２５ドルを早晩視界に捉えるポジションに浮上してきた。キオクシアはサンディスクと同業態であり、国内で生産ラインを共同運営していることなどから株価連動性も高く、海外投資家とみられる買いを誘引している



アクセルスペースホールディングス<402A.T>＝急速人気化でストップ高。子会社のアクセルスペースが前週末２０日、防衛省の「衛星コンステレーションの整備・運営等事業」について同省と事業契約を締結した特別目的会社トライサット・コンステレーション（東京都新宿区）らと、光学衛星画像の納入に関する衛星画像データ取得業務等委託契約を締結したと発表。衛星コンステレーションの整備・運営等事業はスタンド・オフ防衛能力の確保に必要な画像情報の安定的な取得を目的に、民間企業が運営する衛星コンステレーションの構築を目指すＰＦＩ事業。トライサット・コンステレーションを設立した三菱電機<6503.T>とスカパーＪＳＡＴホールディングス<9412.T>、三井物産<8031.T>の３社が、アクセルスペースやＳｙｎｓｐｅｃｔｉｖｅ<290A.T>、ＱＰＳホールディングス<464A.T>子会社のＱＰＳ研究所などとともに落札した。アクセルスペースは同事業に唯一の光学画像提供者として参画するという。



