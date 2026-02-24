HANA新曲『Bloom』いち髪新CMで初公開！「ALL IN」は7人全員で作詞作曲、1stアルバム新曲2曲の全貌が明らかに
「No No Girls」から誕生した7人組ガールズグループHANA(ハナ)が、2026年2月23日に1st Album『HANA』をデジタルリリース、CDは20206年2月25日(水)に発売する。デビューからわずか約10カ月でストリーミング1億回突破楽曲を通算5曲叩き出してきた7人が、満を持して届けるファーストアルバム。そのラストピースとなる新曲2曲--いち髪の新CMソングに起用された『Bloom』と、初のメンバー全員作詞作曲となる『ALL IN』の全貌が明らかになった。
【画像】HANA 1st Album『HANA』ジャケット写真
■いち髪新CMで初披露。『Bloom』に込められた“自分らしさ”への祝福
2026年2月20日から全国で放映が始まった、クラシエ「いち髪」の新CM「香りだけ残して、前へ。」篇。和草をあしらった色鮮やかな衣装に身を包んだ7人が、水面の上を颯爽と歩いていく姿とともに、HANAの新曲『Bloom』が初公開された。
『Bloom』は、シンガーソングライターのMatt Cabとの初の共作楽曲。さわやかでリズミカルなハーモニーに乗せて、自分らしさを大切にしながら前へ進んでいく想いが描かれている。〈私が誰か何色かあなたじゃ理解できないわ〉というフレーズが象徴するように、さまざまな感情や個性を肯定するその姿勢は、まさにHANAらしい芯の強さそのもの。「前に進もうとする女性を応援したい」というリニューアル後のいち髪のコンセプトとも響き合っている。
■『ALL IN』--7人全員で作詞作曲に挑んだ、“もうひとつの代表曲”
アルバムのもうひとつの新曲『ALL IN』は、HANA史上初となるメンバー全員による作詞・作曲楽曲だ。ギターサウンドを基調とした挑戦的なトラックに、HANAらしい力強さとクールさが全面に詰め込まれている。メンバーが書き下ろした歌詞の一語一語にも、ぜひ耳を傾けてほしい。なお、『ALL IN』のMVも近日公開が予定されている。
■デビュー10カ月、全曲ヒットの軌跡を詰め込んだ全11曲
2025年4月のデビュー以降、リリースする楽曲がことごとくヒットチャートを席巻してきたHANA。ストリーミング1億回を突破した楽曲は、『ROSE』(2億回突破)、『Drop』、『Blue Jeans』、『Burning Flower』、『Tiger』の通算5曲にのぼり、国内女性ダンス＆ボーカルグループとして史上最多記録を更新している。アルバム『HANA』は、そんな彼女たちの歩みを凝縮した全10曲＋ボーナストラックの計11曲で構成されている。
＜収録楽曲(全形態共通)＞
1. Drop
2. ROSE
3. Burning Flower
4. Blue Jeans
5. BAD LOVE
6. My Body
7. NON STOP
8. Cold Night
9. Bloom
10. ALL IN
〈Bonus Track〉
Tiger - HANA with HONEYs
HANA 1st Album『HANA』リリース情報
1st Album『HANA』
2026年2月23日 Digital Release
2026年2月25日(水) CD Release
【完全生産限定盤】8900円
CD/Blu-ray/アルバムオリジナルエアケース/フォトブック(40P)/大型ポストカード(4種)/メンバー口癖ステッカー/トレーディングカード8枚セット(3種のうちランダム1種)
＜Blu-ray収録映像＞
1. 1st Album「HANA」Jacket Shooting BTS
2. BAD LOVE Recording BTS
3. BAD LOVE MV BTS
4. My Body Photo Shooting BTS
5. My Body MV BTS
6. NON STOP Photo Shooting BTS
7. NON STOP MV BTS
【通常盤】3700円
CD/トレーディングカード8枚セット(3種のうちランダム1種)
■HANA 1st TOUR 2026 “Born to Bloom”
全17都市25公演の初の全国ホールツアーも開催中。
【愛知】2026年3月7日(土) / 3月8日(日)
【茨城】2026年3月21日(土)
【東京】2026年3月29日(日)
【福岡】2026年4月3日(金) / 4月4日(土)
【広島】2026年4月10日(金)
【岡山】2026年4月12日(日)
【大阪】2026年4月18日(土) / 4月19日(日)
【香川】2026年4月26日(日)
【北海道】2026年5月2日(土)
【宮城】2026年5月5日(祝) / 5月6日(振休)
【千葉】2026年5月9日(土)
【兵庫】2026年5月22日(金) / 5月23日(土)
【静岡】2026年6月7日(日)
【神奈川】2026年6月19日(金) / 6月20日(土)
【京都】2026年6月26日(金)
【東京】2026年7月11日(土) / 7月12日(日)
【石川】2026年7月18日(土)
【新潟】2026年7月20日(祝)
BMSG×ちゃんみなによるガールズグループオーディション「No No Girls」から誕生し、デビュー曲『ROSE』で各種チャート1位を獲得して以来、ノンストップで駆け抜けてきたHANA。7人の“これまで”と“これから”が詰まった1stアルバム『HANA』、その全貌をぜひ確かめてほしい。
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
■いち髪新CMで初披露。『Bloom』に込められた“自分らしさ”への祝福
2026年2月20日から全国で放映が始まった、クラシエ「いち髪」の新CM「香りだけ残して、前へ。」篇。和草をあしらった色鮮やかな衣装に身を包んだ7人が、水面の上を颯爽と歩いていく姿とともに、HANAの新曲『Bloom』が初公開された。
『Bloom』は、シンガーソングライターのMatt Cabとの初の共作楽曲。さわやかでリズミカルなハーモニーに乗せて、自分らしさを大切にしながら前へ進んでいく想いが描かれている。〈私が誰か何色かあなたじゃ理解できないわ〉というフレーズが象徴するように、さまざまな感情や個性を肯定するその姿勢は、まさにHANAらしい芯の強さそのもの。「前に進もうとする女性を応援したい」というリニューアル後のいち髪のコンセプトとも響き合っている。
■『ALL IN』--7人全員で作詞作曲に挑んだ、“もうひとつの代表曲”
アルバムのもうひとつの新曲『ALL IN』は、HANA史上初となるメンバー全員による作詞・作曲楽曲だ。ギターサウンドを基調とした挑戦的なトラックに、HANAらしい力強さとクールさが全面に詰め込まれている。メンバーが書き下ろした歌詞の一語一語にも、ぜひ耳を傾けてほしい。なお、『ALL IN』のMVも近日公開が予定されている。
■デビュー10カ月、全曲ヒットの軌跡を詰め込んだ全11曲
2025年4月のデビュー以降、リリースする楽曲がことごとくヒットチャートを席巻してきたHANA。ストリーミング1億回を突破した楽曲は、『ROSE』(2億回突破)、『Drop』、『Blue Jeans』、『Burning Flower』、『Tiger』の通算5曲にのぼり、国内女性ダンス＆ボーカルグループとして史上最多記録を更新している。アルバム『HANA』は、そんな彼女たちの歩みを凝縮した全10曲＋ボーナストラックの計11曲で構成されている。
＜収録楽曲(全形態共通)＞
1. Drop
2. ROSE
3. Burning Flower
4. Blue Jeans
5. BAD LOVE
6. My Body
7. NON STOP
8. Cold Night
9. Bloom
10. ALL IN
〈Bonus Track〉
Tiger - HANA with HONEYs
HANA 1st Album『HANA』リリース情報
1st Album『HANA』
2026年2月23日 Digital Release
2026年2月25日(水) CD Release
【完全生産限定盤】8900円
CD/Blu-ray/アルバムオリジナルエアケース/フォトブック(40P)/大型ポストカード(4種)/メンバー口癖ステッカー/トレーディングカード8枚セット(3種のうちランダム1種)
＜Blu-ray収録映像＞
1. 1st Album「HANA」Jacket Shooting BTS
2. BAD LOVE Recording BTS
3. BAD LOVE MV BTS
4. My Body Photo Shooting BTS
5. My Body MV BTS
6. NON STOP Photo Shooting BTS
7. NON STOP MV BTS
【通常盤】3700円
CD/トレーディングカード8枚セット(3種のうちランダム1種)
■HANA 1st TOUR 2026 “Born to Bloom”
全17都市25公演の初の全国ホールツアーも開催中。
【愛知】2026年3月7日(土) / 3月8日(日)
【茨城】2026年3月21日(土)
【東京】2026年3月29日(日)
【福岡】2026年4月3日(金) / 4月4日(土)
【広島】2026年4月10日(金)
【岡山】2026年4月12日(日)
【大阪】2026年4月18日(土) / 4月19日(日)
【香川】2026年4月26日(日)
【北海道】2026年5月2日(土)
【宮城】2026年5月5日(祝) / 5月6日(振休)
【千葉】2026年5月9日(土)
【兵庫】2026年5月22日(金) / 5月23日(土)
【静岡】2026年6月7日(日)
【神奈川】2026年6月19日(金) / 6月20日(土)
【京都】2026年6月26日(金)
【東京】2026年7月11日(土) / 7月12日(日)
【石川】2026年7月18日(土)
【新潟】2026年7月20日(祝)
BMSG×ちゃんみなによるガールズグループオーディション「No No Girls」から誕生し、デビュー曲『ROSE』で各種チャート1位を獲得して以来、ノンストップで駆け抜けてきたHANA。7人の“これまで”と“これから”が詰まった1stアルバム『HANA』、その全貌をぜひ確かめてほしい。
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。