終身雇用の崩壊が叫ばれて久しい昨今、かつては「悲劇」の象徴だったリストラが、人によっては「絶好の好機」へと姿を変えています。最新調査から、ミドルシニアが捉えるリストラのイメージを見ていきましょう。

リストラに「勝ち誇る45歳」と「顔面蒼白の47歳」

中堅メーカーに勤務する、佐藤健一さん（45歳・仮名）。入社以来、営業一筋で数々のプロジェクトを成功させてきた彼は、先日発表された「45歳以上を対象とした早期退職優遇制度」の知らせに、思わず心の中でガッツポーズをしたと言います。

「正直、待ってましたという感じです。退職金に加えて特別加算金が3,000万円近く上乗せされる。これだけあれば、しばらくは生活に困りませんし、以前から準備していたコンサルタントとしての独立資金に充てられます」

佐藤さんは30代後半から、社外の勉強会や交流会に積極的に参加し、独自のネットワークを築いてきました。会社の名刺がなくても通用するスキルを磨き、すでに複数の知人企業から「辞めたら手伝ってほしい」と声がかかっている状態です。彼にとって今回のリストラは、会社が背中を押してくれた「最高のボーナスステージ」に他なりませんでした。

一方、佐藤さんのデスクの向かいに座る先輩、鈴木浩二さん（47歳・仮名）は、その知らせを聞いて以来、生きた心地がしていません。

「冗談じゃないですよ。あと20年も残っている住宅ローンはどうすればいいんだ。子どもの大学受験も控えているのに……。ここで放り出されたら、私のような人間に次の仕事なんてあるわけがない」

鈴木さんは長年、社内の調整業務やルーティンワークを忠実にこなしてきました。しかし、それは「その会社でしか通用しないスキル」の積み重ねでもありました。社外に通用する実績や人脈はなく、資格といえば入社時に取得した簿記3級のみ。

「佐藤さんはいいですよ、若くて動けるから。私なんて、今さら外に出たってどこも雇ってくれないんじゃないか……。そんな不安で押しつぶされそうです」

40・50代の半数が「希望退職はチャンス」と捉える新潮流

かつて「リストラ」はネガティブな言葉の代名詞でしたが、現代のミドルシニア層の意識は大きく変わりつつあります。

株式会社マイナビが発表した「ミドルシニアの希望退職に関する意識調査（2025年）」によると、転職を経験した40・50代の正社員のうち、約半数にあたる48.2％が「希望退職は自分にとってメリットのほうが多い」と肯定的に回答しています。

その理由のトップは「自分に合う職場なのか、検討するチャンスになる（49.3％）」であり、多くの人がこれを「リスタートの機会」と捉えている実態が浮かび上がりました。

背景には、企業の戦略的な人員整理があります。同調査によれば、2025年に早期・希望退職を実施した企業は全体の15.5％にのぼり、従業員301名以上の企業では18.9％とさらに高まります。

これは単なる赤字補填ではなく、DX化や構造改革に伴う「人員構成の適正化」を目的とした、前向きな募集が増えているためです。

しかし、誰もがこの波をチャンスに変えられるわけではありません。調査では、希望退職を「メリット」と感じている層の58.2％が「自身のキャリアの方向性が明確である」と答えているのに対し、否定的な層では38.8％に留まっています。

また、内閣府『令和6年版 高齢社会白書』や厚生労働省の『労働経済の分析（令和5年版）』でも、ミドルシニアの労働移動が推奨されており、実際に転職市場における彼らの受容性は高まっています。かつての「35歳の壁」は消失しつつありますが、そこで求められるのは「会社への忠誠心」ではなく、どこでも通用する「ポータブルスキル」です。

結局のところ、リストラを「最高の再出発」にできるか「どん底の転落」にするかは、会社にキャリアを委ねず、日頃から「自分は何ができるのか」を問い続けてきたかどうかにかかっています。

会社という盾を失ったとき、最後に自分を守ってくれるのは組織の肩書きではありません。自分の中に積み上げてきた「キャリア」そのものなのです。