この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「イオン大好き わしっし夫婦の株主優待・特典攻略」が、「【要注意】WAONポイント統合の詳細判明！WAONPOINTに自動で切り替わりません！」と題した動画を公開した。



動画では、2026年3月1日から順次開始される「電子マネーWAONポイント」から「WAON POINT」への統合について解説されている。この統合により、ポイントの相互利用や有効期限管理が便利になると期待されているが、動画の投稿者であるわしっし氏は「既存のポイントは自動で切り替わらない」という重要な事実を指摘した。



わしっし氏によると、多くの利用者が「手持ちのポイントが自動的にWAON POINT（共通ポイント）に変換され、ウエルシアでの利用やマイル交換が可能になる」と想定していた可能性があるという。しかし、公式サイトの発表やコールセンターへの確認の結果、これまでに貯めた「電子マネーWAONポイント」は統合後もそのまま残り、自動変換されないことが判明した。センター預かりとなっているポイントについても同様で、自動的に新ポイントへは移行しない。



このため、3月1日以降に「WAON POINT」として付与されるのは、あくまで同日以降の新規取引分からとなる。わしっし氏は、これを受けて利用者が取るべき「おすすめの行動」として、以下の2点を挙げた。



第一に、電子マネーWAONカード利用者は、今後貯まるWAON POINTをレジで使うための方法（iAEONアプリの登録など）を確認しておくこと。第二に、手持ちの電子マネーWAONポイントの残高と有効期限を確認し、期限切れになる前に電子マネーWAONへチャージして使い切ることである。



さらに動画では、センター預かりポイントを受け取る際の注意点についても触れている。WAONステーション等で操作する際、「全ポイントチャージ」を選択してしまうと、温存しておきたい「WAON POINT」まで電子マネーWAON残高としてチャージされてしまうリスクがあるという。



わしっし氏は「誤ってWAON POINTまでセンターからダウンロードしないように注意」と呼びかけ、必要なポイント数を指定して受け取る手順を推奨している。



制度変更に伴う複雑な仕様だが、自身の保有ポイントの種類と期限を正しく把握し、無駄なく使い切ることが重要であると動画は結論付けている。