動物性、植物性に関係なく油を摂れば脂肪になる！？【体脂肪の話】

動物性、植物性に関係なく油を摂れば脂肪になる？

すべての油は中性脂肪でできている

ある研究機関の実験報告で、「動物性、植物性を問わず、摂取した油は最終的に体脂肪になる」という衝撃の結果が公表されました。

実験動物をふたつのグループにわけ、動物性脂肪と植物性脂肪を与えたところ、動物性脂肪を食べたグループはもれなく内臓脂肪が増加。一方、植物性脂肪を食べたグループは肝臓に中性脂肪が溜まった、いわゆる脂肪肝の状態になっていたそうです。脂肪の付き方こそ違いましたが、どちらのグループも体脂肪が大幅に増えていたというわけです。

とてもセンセーショナルなニュースではありますが、あくまでこれは実験のために脂肪だけを与え続けた結果。人間の食生活で脂肪だけを摂り続けることは普通ありえないので、これがそのままヒトにも当てはまるとは必ずしも言い切れません。ですが、昨今の健康ブームで「健康にいい」「ダイエットに効く」などとマスコミが取り上げた食材が爆発的に売れるという状況が日常化しているのも、また事実。

そうしたブームに乗って特定の食材ばかり過剰に摂取してしまうと、この実験結果のような事態が体に起きる可能性もあり得るのです。オリーブ油やアマニ油など体にいいと言われる油もいろいろありますが、どれも元を正せば中性脂肪です。

摂り過ぎは決してプラスにはなりません。

【出典】『眠れなくなるほど面白い 図解 体脂肪の話』著：土田隆