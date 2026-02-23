同居する交際相手男性・Aさんの乳首や指を切断したなどとして、傷害の罪で逮捕、起訴された佐藤紗希被告（23、2025年4月の逮捕当時）。起訴状によると、佐藤被告は20代のAさんの左乳頭を切断し、加療10日間を要するケガを負わせた件、斧で左薬指を切断し回復不能としたケガを負わせた件、さらに拳で耳や鼻付近を複数回殴打し、加療3日間のケガを負わせた件で逮捕、起訴されている。

佐藤被告はこれまでの公判で起訴事実を否認しており、1件目、2件目の事実について「私はやっていません」、3件目の事実については「Aから首を絞められたので殴り返しました。またその行為でケガを負わせたとは思っていません」と主張していた。

前回の公判で証言台に立った被害者のAさんは、モデルかと思うような端正な顔立ちで、知的で冷静な受け答えが印象的な青年だった。そんな彼から語られたのは、苛烈な暴力を加えられた恐怖の日々だ。

果たして、被告人はこの事件をどう語るのか。2月18日の朝から、大阪地方裁判所で行われた注目の被告人質問を、取材班がレポートする。【全３回の第１回。本文には一部ショッキングな犯行態様が含まれます】

パンダのパジャマ姿で登場

舞台となったのは102号法廷。平日の朝であるにもかかわらず、40席余りの傍聴席は約30席が埋まっていた。「逮捕される前からさきちゃんのファンでした」と語る女性もいた。人々が注目するなか、法廷に現れた佐藤被告は、もこもことしたボア素材のパジャマのような上下にスリッパ姿。フードには可愛らいしいパンダの耳がついている。法廷は異様な空気に包まれた。

冒頭で裁判官から「事実について訂正することはあるか」と尋ねられると、佐藤被告はこれまでの否認をあっさりと覆した。

「第1、第2、第3とも、私がやりました。Aさんは嫌がってなかったですし、同意の上、やってると、私は思っていました。Aさんの話を聞いて、本当のことを話そうと思いました」

起訴事実を認めた上で、「同意があった」と主張を転換させたのだ。そして、弁護人による事件の経緯への質問が始まった。

弁護人「令和6年9月に、左の乳首を切除するということがありましたよね。どのような経緯でこんなことになったか、教えてもらえますか」

佐藤被告「私のお友達から、乳首かゆくてかき続けていたら、ポロッと取れたと。それを放置してたら勝手に復活して元に戻ったって話をされて。『めっちゃおもろい』って思って。それをAさんに話して、『ほんまに乳首再生してんのか見たい。実験したい。切らせて』って言ったら、『いいよ』って言われました」

前回の公判でAさんは、この日のことを「『やらないなら家を出ていけ。別れる』などと脅され、渋々許可した」と証言している。さらに、痛みに耐えるために「口にタオルを詰めるよう言われ、自ら詰め込んだ」と語り、切断された乳頭は佐藤被告が飼っていた犬に食べさせたとした。これに対し、佐藤被告は凶器を「ネイル用の甘皮処理用のちっちゃいニッパー」だったと、当時の様子を淡々と明かした。

佐藤被告「（抵抗されたりとか）なかったです。ちょっと痛いから『タオル咥えとく』って言われて。咥えました」

切断直後、痛みに耐えるAさんをよそに、被告人はスマートフォンで写真を撮影している。Aさんの目には「テンションが上がったように見えた」というその行動の理由を問われ、佐藤被告は独特な表現で自身の内面を語った。

佐藤被告「私が生きていていいのかなとか落ち込んだ時に見返すんです。私のために、こんなことしてくれる人がいるんだから、生きていてもいいや。こんなに愛されている、大丈夫って安心するために写真を撮影しました」

切断写真を同僚に送信

検察官からは、切り落とした乳首をハサミの上に載せた写真をキャバクラ店の同僚に送っていたことについて厳しい質問が飛んだ。

佐藤被告「Aさんは送ることに同意していたと思います。同僚とは以前から、やばいことを報告しあって盛り上がっていて、次何かあったら見せてと言われていたから見せました。Aさんを笑い物にしたいとかは全くありませんでした」

脅迫による支配か、それとも異常な関係性の果ての合意なのか。パンダの耳を揺らしながら淡々と語る佐藤被告──。続編記事では、「別れても、ほかの女と結婚指輪はめれないように」と左手薬指を2人でAmazonを通じて購入した斧を使って切り落とした第2の事件を詳報している。

