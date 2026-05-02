ＮＨＫ受信料の滞納者数が２０２５年度末時点で、前年度末より３０００件減り、６年ぶりに減少に転じた。昨年秋から滞納者に対して支払いを求める民事手続きを強化。それによるアナウンス効果がじわじわと現れ始めたと言えそうで、ＮＨＫが悲願とする受信料収入の下げ止まりに光明が見えた感もある。しかし、支払いの土台となる契約数自体は当初見込みを上回る減少傾向となっており、今後の事業運営の方向性を示す２７〜２９年度