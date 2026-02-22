◆報知新聞社後援 第１４回大阪マラソン （２２日、大阪府庁前スタート、大阪城公園内ゴール＝４２・１９５キロ）

大阪マラソンが開催され、元プロ野球・阪神の原口文仁さん（３３）が初マラソンを５時間２４分１７秒で完走した。原口さんは、１９年１月に進行程度「ステージ３ｂ」の大腸がんと診断された。手術を受けたのち、同年６月に実戦復帰。昨年、１６年にわたる現役生活にピリオドを打った。

人生の再出発として挑んだ大阪マラソン。大病を克服し、虎党に愛された男は「高校（帝京）野球の練習よりきつかった。沿道や一緒に走った人たちが声援を送ってくれて完走できた。一人だったら走り切れない」と感謝。ファンの人に顔が見えるように、サングラスと帽子を着けずに走った。コース途中の御堂筋では、優勝パレードを思い出したと明かした原口さんは「約２万人には感謝を伝えられたかな」と汗をぬぐった。

現役時代と同様、ランナーとしても家族の支えが力になった。この日は３人の子どもたちが応援メッセージを書いたシューズを履いて臨んだ。ゴール後には、子どもたちのお手製メダルを首にかけ「まさか３つも用意してくれているとは。うれしいですね」と、すっかりパパに戻り、優しい笑みを浮かべていた。