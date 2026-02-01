ブンデスリーガ 25/26の第23節 ケルンとホッフェンハイムの試合が、2月21日23:30にラインエネルギー・シュタディオンにて行われた。

ケルンはサイード・エルマラ（MF）、ラグナル・アヘ（FW）、クリストファー・ルンド（DF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するホッフェンハイムはフィスニク・アスラニ（FW）、バズーマナ・トゥーレ（MF）、バウター・ブルヘル（MF）らが先発に名を連ねた。

15分に試合が動く。ケルンのサイード・エルマラ（MF）のアシストからラグナル・アヘ（FW）がゴールを決めてケルンが先制。

しかし、45分ホッフェンハイムが同点に追いつく。アルビアン・ハジダリ（DF）のアシストからオザン・カバク（DF）がゴールを決めて1-1。試合は振り出しに。

ここで前半終了。1-1の同点でハーフタイムを迎えた。

60分ホッフェンハイムが逆転。アンドレイ・クラマリッチ（FW）がヘディングシュートを決めて1-2と逆転する。

だが、63分ケルンのヤクプ・カミニスキ（MF）のアシストからサイード・エルマラ（MF）がゴールを決めて2-2に追いつく。

その後も両チーム共に選手交代が行われたがそのまま試合終了。2-2で引き分けという結果になった。

なお、ケルンは78分にジェンク・オズカジャル（DF）に、またホッフェンハイムは42分にアルビアン・ハジダリ（DF）、75分にブラディミール・ツォウファル（DF）、90+5分にマックス・メルステト（FW）にそれぞれイエローカードが出されている。

2026-02-22 01:30:20 更新