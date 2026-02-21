ÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¡Ö¼«¸ÊÃæ¤Ê¿Í¡×¤ÎÀµÂÎ¡Ä¤Ê¤¼Ê¿µ¤¤Ç¿Í¤ò½ý¤Ä¤±¤ë¡©º¬Äì¤Ë¤¢¤ë¡ÖÂ»ÆÀ´ªÄê¡×¤È»ß¤Þ¤Ã¤¿Àº¿ÀÇ¯Îð
¥«¥¦¥ó¥»¥éー¤Çºî²È¤ÎRyota»á¤¬¡¢YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö¥³¥³¥è¥ï¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡×¤Ë¤Æ¡Ö¡ÚÍ×·Ù²ü¡Û¼«¸ÊÃæ¿´Åª¤Ê¿Í¤Î¿´Íý¤È¤Ï¡©Â¾¿Í¤¬¸«¤¨¤º¡Ö¤¹¤Ù¤ÆÊô»Å¡×¤òµá¤á¤ëÀµÂÎ¤ò²òÀâ¡×¤ÈÂê¤·¤¿Æ°²è¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
Ryota»á¤Ï¤Þ¤º¡¢¼«¸ÊÃæ¿´Åª¤Ê¿Í¤Î¹Í¤¨Êý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÂ»ÆÀ¤ÇÊª»ö¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÄêµÁ¤¹¤ë¡£Èà¤é¤Ë¤È¤Ã¤Æ½ÅÍ×¤Ê¤Î¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤ÆÆÀ¤«¡¢Â»¤«¡×¤À¤±¤Ç¤¢¤ê¡¢¤½¤³¤Ë´¶¾ðÅª¤ÊÇÛÎ¸¤ÏÂ¸ºß¤·¤Ê¤¤¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¼«Ê¬¤¬Â»¤ò¤·¤¿¤È´¶¤¸¤ë¤È¹¶·âÅª¤Ë¤Ê¤ê¡¢µÕ¤ËÁê¼ê¤«¤éÃ¥¤ª¤¦¤È¤¹¤ë¿´Íý¤¬Æ¯¤¯¤È¤¤¤¦¡£
Æ°²èÆâ¤ÇRyota»á¤¬ÆÃ¤Ë¶¯Ä´¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢Èà¤é¤ÎÀº¿ÀÇ¯Îð¤Ë´Ø¤¹¤ëÊ¬ÀÏ¤À¡£¡ÖÀº¿ÀÇ¯Îð¤ÎÀ®Ä¹¤¬»Ò¶¡¤Î¾õÂÖ¤Ç»ß¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤·¡¢7ºÐ¤¯¤é¤¤¤Þ¤Ç¤Î»Ò¶¡¤Î¤è¤¦¤Ë¡Ö¼«Ê¬¤Î¤³¤È¤·¤«¹Í¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¡×¾õÂÖ¤Ç¤¢¤ë¤È²òÀâ¤·¤¿¡£ÄÌ¾ï¤ÏÀ®Ä¹¤È¤È¤â¤Ë¼«Ê¬¤ÈÁê¼ê¤È¤¤¤¦ÏÈÁÈ¤ß¤¬¹¤¬¤ê¡¢Â¾¼Ô¤Ø¤ÎÁÛÁüÎÏ¤¬Æ¯¤¯¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤¬¡¢¼«¸ÊÃæ¿´Åª¤Ê¿Í¤Ï¤³¤ÎÏÈÁÈ¤ß¤¬·çÇ¡¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¼«Ê¬¤¬¤É¤¦´¶¤¸¤ë¤«¤È¤¤¤¦»ëÅÀ¤«¤éÈ´¤±½Ð¤»¤Ê¤¤¡£
Ryota»á¤Ï¤³¤ÎÆÃÄ§¤òÉ½¤¹¶ñÂÎÅª¤Ê¹ÔÆ°¤È¤·¤Æ¡¢°û¿©Å¹¤Î¸ÂÄê¥á¥Ë¥åー¤òÆÈÃÇ¤ÇÃíÊ¸¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦Îã¤ä¡¢²Ö²ÐÂç²ñ¤Ç¤Î¥´¥ß¼Î¤ÆÌäÂê¤òµó¤²¤¿¡£¡Ö¼«Ê¬¤Ë¶á¤¤¤â¤Î¤Û¤É½ÅÍ×»ë¤·¡¢±ó¤¤¤â¤Î¤Û¤É·Ú»ë¤¹¤ë¡×·¹¸þ¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¼«Ê¬¤Î²È¤Ï±ø¤µ¤Ê¤¤¤¬¡¢¸ø¶¦¤Î¾ì¤äÂ¾¿Í¤Î²È¤Ç¤¢¤ì¤ÐÊ¿µ¤¤Ç±ø¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¤³¤ì¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤Ë±Æ¶Á¤Î¤Ê¤¤¤³¤È¤À¤«¤é¡¢¤É¤¦¤Ç¤â¤¤¤¤¡×¤È¤¤¤¦¶ËÃ¼¤Ê¼«¸ÊËÜ°Ì¤Ê»×¹Í¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤À¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢Èà¤é¤Ï¡Ö¤¹¤°¤Ë´¶¾ð¤Ç»ÙÇÛ¤¹¤ë¡×·¹¸þ¤¬¤¢¤ë¤È¤â»ØÅ¦¤¹¤ë¡£ÉÔµ¡·ù¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤êÅÜÌÄ¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÁê¼ê¤ò°à½Ì¤µ¤»¡¢¼«Ê¬¤Î»×¤¤ÄÌ¤ê¤ËÆ°¤«¤½¤¦¤È¤¹¤ë¤Î¤À¡£¤Þ¤¿¡¢À®¸ù¤Ï¼«Ê¬¤Î¼êÊÁ¤Ë¤·¡¢¼ºÇÔ¤ÏÂ¾¿Í¤ÎÀÕÇ¤¤Ë¤¹¤ë¡Ö¼«¸ÊÊô»Å¥Ð¥¤¥¢¥¹¡×¤â¶¯¤¯»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢´Ø¤ï¤ë¿Í´Ö¤ÏÈèÊÀ¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
Ryota»á¤Ï¡¢¤³¤¦¤·¤¿¿Í¡¹¤ÏÂ¾¿Í¤¬Î¥¤ì¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤â¡ÖÁê¼ê¤¬°¤¤¡×¤È»×¤¤Â³¤±¡¢¼«Ê¬¤Î²á¤Á¤Ëµ¤¤Å¤¯¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤È·Ù¾â¤òÌÄ¤é¤¹¡£¼«¸ÊÃæ¿´Åª¤Ê¿Í¤Î¿´Íý¥á¥«¥Ë¥º¥à¤òÍý²ò¤·¡¢Å¬ÀÚ¤Êµ÷Î¥¤ò¼è¤ë¤³¤È¤Î½ÅÍ×À¤òÀâ¤¤¤¿¡£
¡ÚÇº¤ß¤Î¤¢¤ëËèÆü¤ò¤Á¤ç¤Ã¤Èµ¤³Ú¤Ë¡Û¥«¥¦¥ó¥»¥é¡¼¤È¤·¤Æ¤Î³èÆ°¡¢À½Â¤¶È¤«¤é¹Ö»Õ¶È¤Þ¤Ç15Ç¯°Ê¾å¥Ñ¥é¥ì¥ë¥ï¡¼¥¯¤ò¤·¤Æ¿È¤Ë¤Ä¤±¤¿ÂÐ¿Í¥¹¥¥ë¡¢Âç³Ø¤Ç²»³Ú¤Ë¤è¤ëÌþ¤·¤ä¿´Íý³Ø¡¦ÎÑÍý³Ø¤ò³Ø¤ó¤À·Ð¸³¤òÀ¸¤«¤·³§¤µ¤ó¤Ë¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼ç¤Ë¿Í´Ö´Ø·¸¤ä¥á¥ó¥¿¥ë¥Ø¥ë¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¿È¶á¤ÊÎã¤¨¤ò¸ò¤¨¤Æ²òÀâ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£