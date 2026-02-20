内田真礼、TVアニメ『神の雫』EDテーマ「カミノシズク」配信リリース決定。「アニメのワインへの情熱を同じ熱量で楽曲にも落とし込んだ一曲になっている」
内田真礼が、新曲「カミノシズク」を4月にデジタルリリースされることを発表した。
「カミノシズク」という楽曲のタイトルからも想像がつく通り、2026年4月より放送開始のTVアニメ『神の雫』のエンディングテーマであることも発表された。同作には内田真礼自身も紫野原みやび役として出演する。
◆ ◆ ◆
◾️内田真礼 コメント
TVアニメ『神の雫』エンディングテーマ「カミノシズク」を歌わせていただく内田真礼です。アニメのワインへの情熱を同じ熱量で楽曲にも落とし込んだ、そんな一曲になっていると思います。私もこの作品に出会って、ワインとも出会うことが出来て、今もワインを楽しむ一人としてこの作品のエンディングテーマを歌えることを嬉しく思っていますので、ぜひ皆さんも放送を楽しみに待ってくれると嬉しいです！
◆ ◆ ◆
ワインがテーマとなっているこの作品。楽曲は上松範康（Elements Garden）が作詞・作曲、藤田淳平（Elements Garden）が編曲を手掛けた。公開されたジャケット写真は前作とは一転、白い衣装を身に纏い、幻想的な雰囲気が漂っている。
また内田真礼自身は、2026年に入り2クール連続・2作品目のタイアップとなる。3月4日には18枚目のシングル「LOVE LOVE ビーム」のリリースや2026年9月にはライブハウスツアーを控えている。
◾️「カミノシズク」
2026年4月配信リリース予定
作詞・作曲：上松範康（Elements Garden）
編曲：藤田淳平（Elements Garden）
※TVアニメ『神の雫』EDテーマ
◾️18thシングル「LOVE LOVE ビーム」
2026年3月4日（水）リリース
▼収録楽曲※全形態共通
1.LOVE LOVE ビーム
作詞・作曲・編曲：Pan（LIVE LAB.）
2.Astrogator
作詞：織田あすか（Elements Garden） 作曲・編曲：菊田大介（Elements Garden）
3.LOVE LOVE ビーム -TV Size Ver.-
4.LOVE LOVE ビーム -Instrumental-
5.Astrogator -Instrumental-
○初回限定盤（CD＋BD）
PCCG-02491 / 2,640円（税込）
封入特典：
・UCHIDA MAAYA Live House Tour 2026 “statice”チケット優先販売申込券
・フルカラーブックレット
・特典Blu-ray Disc
「LOVE LOVE ビーム」Music Video
off shot
Making of Music Video
○通常盤（CD Only）
PCCG-02492 / 1,400円（税込）
封入特典：
UCHIDA MAAYA Live House Tour 2026 “statice”チケット優先販売申込券
▼先行配信「LOVE LOVE ビーム」
https://lnk.to/maaya_LOVELOVEBEAM
◾️＜UCHIDA MAAYA Live House Tour 2026 “statice”＞
・2026年9月6日（日）福岡／DRUM LOGOS
・2026年9月13日（日）名古屋／ダイアモンドホール
・2026年9月27日（日）川崎／CLUB CITTA
▼出演
内田真礼
MAAYA BAND（Guitar:山本陽介 Bass/Band Master:黒須克彦 Keyboards:今井 隼 Drums:村田一弘 Manipulator/Percussion:大串友紀）
▼チケット料金
8,500円（税込）
※オールスタンディング
※女性限定エリア有
※ドリンク代別途
◾️TVアニメ『神の雫』
▼放送情報
TOKYO MX、関西テレビ、ＢＳ日テレにて2026年4月より放送
▼INTRODUCTION
世界中で愛されるワイン漫画の金字塔 満を持してついにアニメ化！
『神の雫』は2004〜2014年『モーニング』（講談社）で連載していた原作・亜樹直／作画・オキモト・シュウによる漫画作品。関連作品に『怪盗ルヴァン』『マリアージュ 〜神の雫 最終章〜』『神の雫 deuxième』がある。幻のワイン“神の雫”をめぐる心揺さぶる人間ドラマと、ワイン初心者にもわかりやすい表現から世界的ワインブームを引き起こすと同時に、ワインをめぐる多彩で正確な内容から、ワイン生産者などの業界関係者からも高い支持を得て、全世界シリーズ累計1,500万部を突破している。2009年には日本テレビ系にてドラマが放送され、2023年には日仏米共同製作の国際連続ドラマ「神の雫/Drops of God」シーズン1が配信され、2026年1月23日にHuluで国内独占配信予定のシーズン2にも期待が寄せられている中、新たなメディアミックス展開として初のアニメ化が決定した。
▼ストーリー
世界的ワイン評論家・神咲豊多香がこの世を去り、時価120億円を超えるワインコレクションが遺された。その遺言状には、彼が選んだ偉大なる12本のワイン“十二使徒”とその頂点に立つ幻の１本“神の雫” を、銘柄および生産年まで言い当てた者に遺産のすべてを譲り渡すと記されていた。
この壮大な挑戦に挑むのは、豊多香の実の息子でワインの英才教育を受けながらも父に背き、ワインを口にした経験のない神咲雫と、豊多香と養子縁組を結んだ若きカリスマワイン評論家・遠峰一青の２人。
ワインとは、親子とは、人生とはなにか。
幻のワイン“神の雫”を巡り繰る複雑で芳醇な戦いが、今、始まる――
▼キャラクター
・神咲雫（CV:亀梨和也）
主人公。世界的なワイン評論家である父・神咲豊多香から、幼い頃よりワインの英才教育を受けてきたが、そんな父に背きビール会社・太陽ビールに就職、ワインを飲むことも避けてきた。父の死とその遺言状により、幻のワイン“神の雫”をめぐる対決、そしてワインの世界に足を踏み入れることとなる。
・遠峰一青（CV:佐藤拓也）
若きカリスマワイン評論家。神咲豊多香の生前、養子縁組を持ちかけられ、莫大なワインコレクションをかけた戦いに挑む、雫のライバル。
非常にプライドが高く度々傲慢な態度をとるが、ワインに人生を捧げ、周りが驚く程のストイックな姿勢を貫いている。
・紫野原みやび（CV:内田真礼）
ソムリエ見習い。豊富な知識があるが、ソムリエ資格にはなかなか合格できずにいたところで、偶然雫と出会う。ワインの知識に乏しい雫をサポートするべく、太陽ビールワイン事業部の契約社員となり、共に“神の雫”と“十二使徒”を探すこととなる。
▼アニメ公式HP＆SNS
公式HP：https://dropsofgod-anime.com/
公式X：https://twitter.com/dropsofgodAnime
公式YouTubeチャンネル：https://www.youtube.com/@dropsofgodanime
マンガ公式X：https://twitter.com/mariage_2015
▼STAFF
原作：亜樹 直 ・ オキモト・シュウ
「神の雫」（講談社モーニングKC刊）
監督：糸曽賢志
シリーズ構成・脚本：三津留ゆう
キャラクターデザイン：諏訪壮大
美術設定：古宮陽子
色彩設計：内林裕美（グラフィニカ）
3DCGディレクター：後藤浩幸
撮影監督：川田哲矢（グラフィニカ）
編集：兼重涼子
音響監督：横田知加子
音響制作：Studio Sound Bee
音楽：瀬川英史
音楽制作：ポニーキャニオン
アニメーション制作：サテライト
アニメーション制作協力：YANCHESTER
製作：TVアニメ「神の雫」製作委員会
オープニングテーマ：HOKUTO「hate you? love you?」
エンディングテーマ：内田真礼「カミノシズク」
▼CAST
神咲雫：亀梨和也
遠峰一青：佐藤拓也
紫野原みやび：内田真礼
神咲豊多香：銀河万丈
関連リンク
◆内田真礼 オフィシャルサイト
◆内田真礼 オフィシャルX
◆内田真礼 オフィシャルYouTubeチャンネル
◆内田真礼 オフィシャルFC