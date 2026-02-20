◾️TVアニメ『神の雫』

TOKYO MX、関西テレビ、ＢＳ日テレにて2026年4月より放送

世界中で愛されるワイン漫画の金字塔 満を持してついにアニメ化！

『神の雫』は2004〜2014年『モーニング』（講談社）で連載していた原作・亜樹直／作画・オキモト・シュウによる漫画作品。関連作品に『怪盗ルヴァン』『マリアージュ 〜神の雫 最終章〜』『神の雫 deuxième』がある。幻のワイン“神の雫”をめぐる心揺さぶる人間ドラマと、ワイン初心者にもわかりやすい表現から世界的ワインブームを引き起こすと同時に、ワインをめぐる多彩で正確な内容から、ワイン生産者などの業界関係者からも高い支持を得て、全世界シリーズ累計1,500万部を突破している。2009年には日本テレビ系にてドラマが放送され、2023年には日仏米共同製作の国際連続ドラマ「神の雫/Drops of God」シーズン1が配信され、2026年1月23日にHuluで国内独占配信予定のシーズン2にも期待が寄せられている中、新たなメディアミックス展開として初のアニメ化が決定した。

世界的ワイン評論家・神咲豊多香がこの世を去り、時価120億円を超えるワインコレクションが遺された。その遺言状には、彼が選んだ偉大なる12本のワイン“十二使徒”とその頂点に立つ幻の１本“神の雫” を、銘柄および生産年まで言い当てた者に遺産のすべてを譲り渡すと記されていた。

この壮大な挑戦に挑むのは、豊多香の実の息子でワインの英才教育を受けながらも父に背き、ワインを口にした経験のない神咲雫と、豊多香と養子縁組を結んだ若きカリスマワイン評論家・遠峰一青の２人。

ワインとは、親子とは、人生とはなにか。

幻のワイン“神の雫”を巡り繰る複雑で芳醇な戦いが、今、始まる――

・神咲雫（CV:亀梨和也）

主人公。世界的なワイン評論家である父・神咲豊多香から、幼い頃よりワインの英才教育を受けてきたが、そんな父に背きビール会社・太陽ビールに就職、ワインを飲むことも避けてきた。父の死とその遺言状により、幻のワイン“神の雫”をめぐる対決、そしてワインの世界に足を踏み入れることとなる。

・遠峰一青（CV:佐藤拓也）

若きカリスマワイン評論家。神咲豊多香の生前、養子縁組を持ちかけられ、莫大なワインコレクションをかけた戦いに挑む、雫のライバル。

非常にプライドが高く度々傲慢な態度をとるが、ワインに人生を捧げ、周りが驚く程のストイックな姿勢を貫いている。

・紫野原みやび（CV:内田真礼）

ソムリエ見習い。豊富な知識があるが、ソムリエ資格にはなかなか合格できずにいたところで、偶然雫と出会う。ワインの知識に乏しい雫をサポートするべく、太陽ビールワイン事業部の契約社員となり、共に“神の雫”と“十二使徒”を探すこととなる。

原作：亜樹 直 ・ オキモト・シュウ

「神の雫」（講談社モーニングKC刊）

監督：糸曽賢志

シリーズ構成・脚本：三津留ゆう

キャラクターデザイン：諏訪壮大

美術設定：古宮陽子

色彩設計：内林裕美（グラフィニカ）

3DCGディレクター：後藤浩幸

撮影監督：川田哲矢（グラフィニカ）

編集：兼重涼子

音響監督：横田知加子

音響制作：Studio Sound Bee

音楽：瀬川英史

音楽制作：ポニーキャニオン

アニメーション制作：サテライト

アニメーション制作協力：YANCHESTER

製作：TVアニメ「神の雫」製作委員会

オープニングテーマ：HOKUTO「hate you? love you?」

エンディングテーマ：内田真礼「カミノシズク」

神咲雫：亀梨和也

遠峰一青：佐藤拓也

紫野原みやび：内田真礼

神咲豊多香：銀河万丈