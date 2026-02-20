高須幹弥氏もハマった「癖になる味」深夜の行列に驚愕したラーメン山岡家の「特製味噌」実食レビュー
美容外科医の高須幹弥氏がYouTubeチャンネルで「生まれて初めてラーメン山岡家に行ってきた感想を正直に話します」と題した動画を公開。SNSでの評判をきっかけに、人気ラーメンチェーン「ラーメン山岡家」を初訪問し、その味と独自のビジネスモデルについて「癖になる味」「こだわりが凄い」と独自の視点で分析した。
高須氏は、名古屋市内の店舗を平日の夜10時半に訪問。深夜帯にも関わらず店内に10人ほどの行列ができていることに驚きつつ、一番人気とされる「特製味噌ネギチャーシュー麺」（1,280円）を注文した。同店の特徴である「濃厚豚骨スープ」について、高須氏は「丸3日間煮込み続けて4日目に客に出すスタイル」と紹介。この調理法を維持するためには24時間火を絶やさず煮込み続ける必要があり、公共交通機関が止まっても車で来店できる「ロードサイド出店」と「24時間営業」が理に叶った戦略であると独自の説を展開した。
実食した高須氏は、太めの麺が濃厚なスープに絡む点を評価し、「結構美味しかった、癖になる味だ」と感想を語った。また、自社農場で栽培されたシャキシャキのネギや、手作りの肩ロースチャーシューといった具材へのこだわりにも言及。さらに、同店が「横浜家系ラーメン」ではなく「豚骨100%」であることや、北海道を中心に展開し、東京でも都心ではなく多摩エリアに出店している点など、他チェーンとは一線を画す経営戦略に感心する様子を見せた。
動画の終盤で高須氏は、期間限定メニューの豊富さや、家族連れでも入りやすいボックス席の存在など、リピーターを飽きさせない工夫を評価。「また定期的に食べに行きたくなる中毒性がある」とし、単なるラーメン店以上の価値がある店舗だと結論付けた。
美容外科医 高須幹弥氏が運営するYouTubeアカウント。 本業の美容整形に関する話以外に、筋トレ、政治・経済、芸能など様々な時事問題に関して高須幹弥医師視点の意見を配信しています。