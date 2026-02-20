この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

美容外科医の高須幹弥氏がYouTubeチャンネルで「生まれて初めてラーメン山岡家に行ってきた感想を正直に話します」と題した動画を公開。SNSでの評判をきっかけに、人気ラーメンチェーン「ラーメン山岡家」を初訪問し、その味と独自のビジネスモデルについて「癖になる味」「こだわりが凄い」と独自の視点で分析した。

高須氏は、名古屋市内の店舗を平日の夜10時半に訪問。深夜帯にも関わらず店内に10人ほどの行列ができていることに驚きつつ、一番人気とされる「特製味噌ネギチャーシュー麺」（1,280円）を注文した。同店の特徴である「濃厚豚骨スープ」について、高須氏は「丸3日間煮込み続けて4日目に客に出すスタイル」と紹介。この調理法を維持するためには24時間火を絶やさず煮込み続ける必要があり、公共交通機関が止まっても車で来店できる「ロードサイド出店」と「24時間営業」が理に叶った戦略であると独自の説を展開した。

実食した高須氏は、太めの麺が濃厚なスープに絡む点を評価し、「結構美味しかった、癖になる味だ」と感想を語った。また、自社農場で栽培されたシャキシャキのネギや、手作りの肩ロースチャーシューといった具材へのこだわりにも言及。さらに、同店が「横浜家系ラーメン」ではなく「豚骨100%」であることや、北海道を中心に展開し、東京でも都心ではなく多摩エリアに出店している点など、他チェーンとは一線を画す経営戦略に感心する様子を見せた。

動画の終盤で高須氏は、期間限定メニューの豊富さや、家族連れでも入りやすいボックス席の存在など、リピーターを飽きさせない工夫を評価。「また定期的に食べに行きたくなる中毒性がある」とし、単なるラーメン店以上の価値がある店舗だと結論付けた。

