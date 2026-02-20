この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

YouTubeチャンネル「TOMO’S TRAVEL」が、「【“世界最大級”の語学学校】43歳から売上100億企業を築いた日本人の挑戦」と題した動画を公開した。フィリピン・セブ島を拠点に、世界最大級の語学学校「QQ English」を運営する藤岡頼光社長に密着し、その成功の裏側と驚きの新規事業について解説している。



動画ではまず、藤岡氏の異色の経歴が紹介される。最終学歴は高卒で、かつてはバイク便事業を経営していたという藤岡氏は、40歳にして英語学習を開始。「フィリピン留学」での原体験を元に、2009年にQQ Englishを創業した。藤岡氏は同社の強みについて、「留学とオンライン英会話のハイブリッド」にあると語る。校舎を24時間稼働させることで、留学生がいない時間帯はオンラインレッスンを行い、家賃や人件費の無駄を極限まで省く効率的なビジネスモデルを構築した。



さらに動画の中盤では、コロナ禍での劇的なV字回復のエピソードが語られる。パンデミックで留学生がゼロになる中、藤岡氏は講師を学校の寮に住まわせ、オンラインレッスンに完全シフト。円安の影響で欧米留学を断念した層の受け皿ともなり、年商は2022年の約25億円から、2025年には100億円に達するという。



しかし、藤岡氏が「1,000億円は通過点」と語る真の理由は、語学教育の枠を超えた新規事業「TikTokライブコマース」にある。英語が堪能なフィリピン人講師の特性を活かし、商品をライブ配信で販売するこの事業は、すでにフィリピン国内でトップクラスの売上を記録している。藤岡氏は「時給数千円のアメリカ人を雇う代わりに、フィリピン人の人件費でアメリカ市場に商品を売れば勝機がある」と、グローバルな展開を見据えている。



動画の終盤、藤岡氏は「フィリピンに雇用を作ることが我々ができる一番重要なこと」と語り、講師を正社員雇用することにこだわる姿勢を見せた。単なる語学学校にとどまらず、ITと人材を融合させた「世界へのゲートウェイ」を目指す日本人の挑戦は、閉塞感のある日本のビジネスパーソンに大きな示唆を与える内容となっている。