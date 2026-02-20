この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

秘境・廃村・事故現場探索系YouTuberのナナジャパ・琴美氏が、YouTubeチャンネル「ナナジャパ」にて、「【実話怪談】死体発見前に現れた『顔が溶けた女』の正体」と題した動画を公開した。動画では、ある貯水槽から遺体が発見されるまでの経緯と、その場所で囁かれていた怪談の奇妙な一致について解説されている。



動画の冒頭、琴美氏は防火用貯水槽の点検中に蓋を開けたところ、「若い女性の腐乱死体が発見された」という衝撃的な事実を提示する。遺体は約2年間もその中に放置されていたという。しかし、この事件の特異性は遺体の発見状況だけではない。



遺体が発見されるまでの2年間、現場付近では不可解な目撃情報が多発していた。琴美氏の解説によると、タクシードライバーが道にうずくまっている女性を見つけ、声をかけようと近づいたところ、「顔がドロドロと溶け出した」のだという。さらに、その幽霊は夏場であるにもかかわらず「黒いセーター」を着用していたと伝えられている。



その後、実際に貯水槽から引き上げられた遺体もまた、同じく「黒いセーターを着ていました」と琴美氏は指摘する。事件の真相は、交際相手の男による身勝手な犯行だった。妊娠6ヶ月になり中絶が難しくなった彼女を邪魔者扱いし、首を絞めて殺害した後、「貯水槽に遺棄した」と供述している。



この事件は後に「戦後最大の心霊事件」としてメディアで報じられたという。被害者の「強い思い」が幽霊となって現れ、発見されることを願って訴えかけていたのではないかと動画を結んだ。