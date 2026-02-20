福岡発スーパー「トライアル」が「西友」買収…革新的IT技術と激安惣菜で首都圏スーパーに激震か

いまスーパーマーケット業界の勢力図が大きく変わりつつあることをご存知だろうか。

福岡県で創業し、九州地方を中心にディスカウントストアなどを334店舗（2025年12月時点）展開する『トライアル』が、首都圏を中心に245店舗（2025年12月時点）展開する大手スーパー『西友』を昨年7月に約3800億円で買収。この買収劇によりトライアルは、西友との合算の売上高が1兆2000億円規模となり、食品小売業界では『セブン&アイホールディングス』、『イオン』に次ぐ大企業に発展した。

1974年に創業したトライアルは、もともとはリサイクルショップとしてスタートしていた。その後、家電量販店や総合スーパーといった様々な業態を展開し、小売店向けのPOS（販売情報管理システム）開発も行う。前テナントの内装をそのまま引き継ぐ居抜き出店で全国各地に店舗数を拡大し、2024年時点では24期連続の増収を達成するなど、食品小売業界のなかでも勢いのある存在として注目を集めている。

西友を買収後、既存の西友店舗を『トライアル西友』に続々とリニューアル中のトライアル。今回、山梨県の老舗ローカルスーパー『やまと』の元社長で、スーパー業界に詳しい小林久氏に話を聞いた。（以下「」内は小林氏のコメント）

トライアルと西友、「異色」の組み合わせ

いま注目を集めているのが、トライアルが買収した西友。小林氏はトライアルと西友の組み合わせを“異色”だと表現する。

「西友は首都圏でも広く知られていて、確かなブランド力もあり、低価格を売りに高品質な品揃えで信頼のある、いわば業界の“優等生”のようなブランドです。一方のトライアルは、ITで革新を起こし、激安商品を揃える異端児。特色がずいぶんと異なる2社なのです。しかし、ビジネス的な相性はいいでしょう」

西友とトライアルの相性のよさとはどんなところにあるのか。

「まずネガティブな面から説明しましょう。西友は確かにブランド力がありますが、近年は低価格路線の『ロピア』や『オーケー』といったスーパーが台頭し、“西友らしさ”や“西友だけの魅力”をうまく確立できず、顧客が他ブランドに流れがちになっていました。

一方のトライアルは低価格路線以上の超・低価格路線と言いますか、よくも悪くも“激安スーパー”のイメージが強く、店内はトライアルのルーツであるディスカウントストアのような、商品が山積みされた雑多な雰囲気があったのです」

この両者のマイナス要素がうまく補完し合えるのだという。

「今回トライアルが西友を買収した背景には、首都圏での店舗数拡大の意図はもちろんですが、西友の持つ正統派で上品なブランドイメージを取り込みつつ、自分らのビジネスモデルを展開したいという考えもあったのではないでしょうか。実際トライアルは西友のそういったブランドイメージを尊重しながら、慎重に改革を行なっている印象です。

逆に、西友にとってはトライアルの革新的なIT技術を取り入れることと、これまでの西友のイメージにはなかった激安商品を売り出すことで、既存の顧客に新たな魅力を提供することができます。

さらに西友とトライアルのお互いのプライベートブランド商品を売り合うことができるので、商品のバリエーションも増えて消費者を楽しませることもできる。こうしてお互いのよいところを活かし合っていける関係性こそが、両者にとっての発展のカギになっていくのではないでしょうか」

トライアルが行う「西友改革」

では具体的に現在トライアルはどういった“西友改革”を行なっているのだろうか。

「他ブランドに負けないよう、より安く商品を提供するため、価格の再設計を第一に取り組んでいるようです。トライアル独自のDX技術を活用してコストを削減しつつ、全体の価格帯を下げること。これはやはり“安さ”に重きを置いてきたトライアルらしい改革のひとつと言えます。価格の再設計に加えて、データを活用した売り上げ分析もトライアルの強みですので、西友でもそのノウハウは活かされることでしょう」

そして小林氏は、トライアルの今後の出店計画についてこう予想する。

「トライアルのいちばんの売りといえば、やはり『ロースかつ重』といった激安のお惣菜。今後は首都圏に小型店舗の『トライアルGO』を積極的に出店していくとみられますが、出店場所はおそらく西友の店舗近辺になるでしょう。西友の空き調理場スペースを活用してお惣菜を作り、近くのトライアルGOの店舗へ配送するといった販売経路を作っていくのではないかと予想しています。

また、24時間営業ではない店舗で売り切れなかった食品を、近辺の24時間営業の小型店舗、すなわちトライアルGOで値引きして販売することで、在庫のロスを減らすこともできるはずです」

ライバルは「まいばすけっと」

業界3位のチェーン企業となったトライアル。1位のセブン&アイホールディングス、2位のイオン、そして低価格路線のロピアやオーケー、『ヤオコー』といったライバルの数々がしのぎを削り合う、まさに“スーパー戦国時代”と言えるが、今後その勢力図はどう変わるのか。

「現在トライアルGOのライバルともいえるイオンの『まいばすけっと』は出店ペースを上げ、勢いがある状態です。一方でコンビニは店舗数過多で飽和状態になりつつあるため、トライアルGOにとっては狙い目でしょう。

トライアルGOの売りは『ロースかつ重』など、破格かつボリューミーな惣菜。しかしコンビニは、近年の物価高に連動して、商品全体の値上がりが止まらない状況です。物価高においても経営コストを抑えて安さを実現するトライアルは、コンビニ業界にとってかなりの脅威となり得る存在でしょう」

さらに小林氏は業界3位のトライアル以降のスーパーの動きも活発になるかもしれないと予想する。

「業界3位のトライアルと並ぶ可能性のあるブランドとしては、ロピアやオーケー、ヤオコーなどが挙げられます。ただ、例えばトライアルが今度はオーケーを傘下に入れるなど、業界3位以降の統合や合併が激しくなる可能性もあるのではないでしょうか」

――現在多くのチェーンが存在感を増しつつ、しのぎを削るスーパー業界。トライアルは独自のIT技術と経営手法を武器に、業界全体を大きく変える台風の目となるのだろうか。

（取材・文＝瑠璃光丸凪／A4studio）

