花粉が飛散する季節、外に洗濯物を干すと衣類に花粉が付着し、室内まで持ち込んでしまうのが悩みどころです。対策として「浴室乾燥機」を活用する家庭も多いかもしれませんが、気になるのが毎月の電気代ではないでしょうか。 本記事では、浴室乾燥機と洗濯乾燥機の電気代を比較し、どちらがより節約になるのか、データを基に解説します。 浴室乾燥機の電気代はどれくらい？ 毎日3時間使用した場合の月額負担を