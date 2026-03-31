転勤にともなう引っ越しでは、同じ引っ越し業者を利用した場合でも、料金に差が出ることがあります。条件がほとんど同じに見えると、「なぜここまで金額が違うのか」と疑問に感じる方もいるでしょう。実際には、見積額を左右する要素は一つではなく、細かな条件の違いが料金差につながることがあります。 そこで本記事では、同じ引っ越し業者でも引っ越し料金に差が出る原因について解説します。 同じ引っ越し業者で