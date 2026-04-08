エディオンは、4月10日から、同社のプライベートブランド「e angle」において、冷凍庫「ANGV−FRU107−B−W」の販売を開始する。エディオン全店と、同社のインターネット通販サイト（エディオンネットショップ）で取り扱う。同モデルは、一昨年6月に販売を開始した冷凍庫の最新モデル。幅45cmのスリムデザインはそのままに、キッチンの隙間や限られたスペースにもすっきりと収まる。新モデルでは、消費者から寄せられた意見をもと