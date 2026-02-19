憧れのスポーツカーが500万円以下で手に入る？

トヨタ「GRカローラ」は、そのままでもサーキットに持ち込めるほどの高性能を誇りながら、新車価格（消費税込）568万円から手に入るという、現代において極めてコストパフォーマンスに優れた国産スポーツカーのひとつです。

最新のAWDシステムとメーカー保証という絶対的な安心感を手に入れられるGRカローラは、走りを楽しむユーザーにとって間違いのない選択肢です。

いっぽうで中古車市場に目を向けると、同じ予算かそれ以下の500万円を切る価格帯で、かつては「高嶺の花」であった高級スポーツクーペが射程圏内に入ってきます。

その筆頭が、BMWのハイパフォーマンス・ブランドである「M」が手がけた「M4 クーペ」です。

BMW M4とは、同社の4シリーズをベースに、BMW M社がサーキット走行を前提とした徹底的なチューニングを施したハイパフォーマンスモデルです。

長年親しまれた「M3 クーペ」の直系にあたるこのモデルは、流麗なクーペフォルムと圧倒的な運動性能を融合させたラグジュアリー・スポーツクーペの代表格といえます。

現行モデルは車両価格が1400万円台からとなっていますが、初代モデルであれば、その高性能をより身近なものとして手に入れることが可能です。

現在、中古車市場において500万円以下の予算で現実的な選択肢となっているのは、新しいものでは2014年から2020年まで生産された初代「F82型」です。

走行距離が2万kmから3万km台という、スポーツモデルとしてはコンディションに期待ができる個体であっても、中古車価格は400万円台後半という価格設定を見ることができます。

この初代M4（F82型）は、全長4685mm×全幅1870mm×全高1385mmというボディサイズを持っており、現行型（G82）と比較すると全長が120mm短く、全幅も抑えられた凝縮感のあるプロポーションが特徴です。

パワーユニットには、3リッター直列6気筒Mツインパワー・ターボ・エンジンを搭載。標準モデルであっても最高出力431ps・最大トルク550Nmという凄まじいスペックを誇り、ルーフには炭素繊維強化プラスチック（CFRP）を採用して徹底した軽量化・低重心化が図られています。

なお、日本仕様には6速MTも設定されていましたが、中古市場での人気が高く相場も高騰しているため、この予算帯で現実的に狙えるのは、素早い変速が魅力の7速M DCT搭載車が中心となります。

500万円前後の予算では標準モデルが中心となりますが、条件によってはさらに高性能な「コンペティション」が視野に入ることもあります。

コンペティションは、最高出力を標準比プラス19psの450psまで向上させ、専用セッティングのアダプティブMサスペンションや専用20インチホイールを備えた、よりサーキット走行に特化した仕様です。

当時の新車価格は標準モデルで1075万円から、コンペティションでは1279万円だったことを考えると、その価値の高さが際立ちます。

また、この世代にはさらに特別なモデルも存在します。日本限定60台で導入された「M4 CS」は、最高出力を460psまで高め、外装各部にカーボンパーツを多用したスペシャルモデルです。

さらに、最高出力500ps・最大トルク600Nmを誇り、水噴射システムを採用した「M4 GTS」といった公道走行可能なレーシングカーも設定されていました。こうした過激な限定車を生み出した基礎体力の高さこそが、M4というマシンの魅力です。

もちろん、最新技術の結晶であり維持費の心配も少ない新車のGRカローラに対し、高出力な輸入中古車であるM4は、相応のメンテナンスや維持費を考慮する必要があります。

しかし、GRカローラと同等の予算で、直列6気筒FRクーペという「M」の遺伝子を味わえるのは、中古車ならではの特権です。

最新の安心と性能を誇るGRカローラか、それとも憧れのブランドと官能性を手にするM4か。どちらも走りを愛する者にとって、究極に贅沢な選択肢であることは間違いありません。