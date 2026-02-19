強力なのに扱いやすい！ありそうでなかったキューブ型の100均便利グッズ

小さくて強力なマグネットは便利だけれど、平たい形だと外すときに指がかかりにくい。そんな悩みには、セリアのキューブ型のネオジム磁石がおすすめです。指でつまみやすく、必要なときにさっと外せるから、強力マグネットの扱いづらさを感じません。メモ留めや壁面収納、ちょっとした工作まで、使い道は幅広めです。

商品情報

商品名（左）：角型超強力マグネット 8×8×8mm 2P

価格：￥110（税込）

サイズ（約）：8×8×8mm

内容量：2個入

販売ショップ：セリア

JANコード：4947879023791

商品名（右）：角型超強力マグネット 6×6×6mm 5P

価格：￥110（税込）

サイズ（約）：6×6×6mm

内容量：5個入

販売ショップ：セリア

JANコード：4947879023685

磁力は超強力！なのにサッと外せる！セリアの『角型超強力マグネット』

小さくても強力なネオジム磁石。100均でもよく見かけますが、形は平たい円形や四角が主流です。

便利ではあるものの、磁力が強い分、取り外しにくいと感じることも。形状的にも指の引っかかりがなく、ちょっと位置を変えたいな、というときに手こずることがあります。

そんな中、セリアの文具売り場で見つけたのが、キューブ型のマグネット。

角がある立体形状なので、指でつまみやすく、主流のタイプよりも扱いやすいのが特徴です。

サイズ違いで選べる！使い道が広く、見た目もすっきり使える！

『角型超強力マグネット』は、サイズ違いで展開されています。

写真左は8×8×8mmサイズ。価格は2個入りで110円（税込）。

写真右は6×6×6mmサイズ。こちらは5個入りで110円（税込）とコスパよし。

どちらも立方体の形で、無駄のないシンプルさ。表面はつるっとした質感で、見た目はかなりスタイリッシュ。

いかにも文具、という感じが出にくく、生活感控えめで使えるのが嬉しいところです。

定番の使い方は、メモやプリントを留めたり、小物の収納など。

素材にもよりますが、鍵など軽めのアイテムなら、壁面にくっつけて収納することもできます。

キューブ型のおかげで、付け外しも簡単。指でつかむ→外す、の流れスムーズで、強力な磁力でも扱いにくさを感じません。

棒状につなげて、マグネットネイルとして使ってみました。

磁石が動くたびに光のラインが変わり、動きが分かりやすかったです。

そのほか、粘土で作ったマスコットに埋め込んだり、DIYやクラフトのパーツとして使うのも◎

ただし注意点も。勢いよく磁石同士がぶつかると、欠けたり割れたりすることがあります。

バチン！とくっつかないよう、取り扱いは慎重に行うのをおすすめします。

今回は、セリアの『角型超強力マグネット』を2種類ご紹介しました。

小さいのにしっかり強力。それでいて、指で扱いやすいキューブ型が便利です。

平たいマグネットの外しにくさが気になっていた人や、見た目もすっきり使いたい人におすすめです。ぜひチェックしてみてください。

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年2月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。