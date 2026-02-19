強力なのに扱いやすい！ありそうでなかったキューブ型の100均便利グッズ
商品情報
商品名（左）：角型超強力マグネット 8×8×8mm 2P
価格：￥110（税込）
サイズ（約）：8×8×8mm
内容量：2個入
販売ショップ：セリア
JANコード：4947879023791
商品名（右）：角型超強力マグネット 6×6×6mm 5P
価格：￥110（税込）
サイズ（約）：6×6×6mm
内容量：5個入
販売ショップ：セリア
JANコード：4947879023685
磁力は超強力！なのにサッと外せる！セリアの『角型超強力マグネット』
小さくても強力なネオジム磁石。100均でもよく見かけますが、形は平たい円形や四角が主流です。
便利ではあるものの、磁力が強い分、取り外しにくいと感じることも。形状的にも指の引っかかりがなく、ちょっと位置を変えたいな、というときに手こずることがあります。
そんな中、セリアの文具売り場で見つけたのが、キューブ型のマグネット。
角がある立体形状なので、指でつまみやすく、主流のタイプよりも扱いやすいのが特徴です。
サイズ違いで選べる！使い道が広く、見た目もすっきり使える！
『角型超強力マグネット』は、サイズ違いで展開されています。
写真左は8×8×8mmサイズ。価格は2個入りで110円（税込）。
写真右は6×6×6mmサイズ。こちらは5個入りで110円（税込）とコスパよし。
どちらも立方体の形で、無駄のないシンプルさ。表面はつるっとした質感で、見た目はかなりスタイリッシュ。
いかにも文具、という感じが出にくく、生活感控えめで使えるのが嬉しいところです。
定番の使い方は、メモやプリントを留めたり、小物の収納など。
素材にもよりますが、鍵など軽めのアイテムなら、壁面にくっつけて収納することもできます。
キューブ型のおかげで、付け外しも簡単。指でつかむ→外す、の流れスムーズで、強力な磁力でも扱いにくさを感じません。
棒状につなげて、マグネットネイルとして使ってみました。
磁石が動くたびに光のラインが変わり、動きが分かりやすかったです。
そのほか、粘土で作ったマスコットに埋め込んだり、DIYやクラフトのパーツとして使うのも◎
ただし注意点も。勢いよく磁石同士がぶつかると、欠けたり割れたりすることがあります。
バチン！とくっつかないよう、取り扱いは慎重に行うのをおすすめします。
今回は、セリアの『角型超強力マグネット』を2種類ご紹介しました。
小さいのにしっかり強力。それでいて、指で扱いやすいキューブ型が便利です。
平たいマグネットの外しにくさが気になっていた人や、見た目もすっきり使いたい人におすすめです。ぜひチェックしてみてください。
※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年2月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。