食料品の消費税「0％」は「景気回復の入口」なるか？減税が引き起こす「買い控え」と「駆け込み需要」の全貌

食料品の消費税が8％から0％になる可能性が現実味を帯びてきた。実現すれば1世帯あたり年「8.8万円」の家計軽減になるというが、それは本当に景気回復につながるのか。減税前には「買い控え」、減税後には「駆け込み需要」――過去の増税時とは真逆の消費行動が起きると予測するのは、『消費税アップを逆手にとる販促テクニック』の著書もある経営コンサルタントの竹内謙礼氏だ。減税が引き起こす消費の"逆転現象"の全貌を読み解く。

食料品消費税ゼロ、「本命」の開始日は

食料品の税率8％がゼロになる可能性が出てきた。2月14日の読売新聞オンラインによると、超党派の「国民会議」で6月にも財源確保のメドをつけ、秋の臨時国会で関連法案を成立させて、2027年中に減税が実現する日程で検討が進んでいるという。

ここで多くの人が気になっているのが「いつ減税されるのか？」ではないだろうか。

本命は「2027年4月1日」と予想する。強引に法案を通せば「2026年10月1日」の施行も不可能ではない。しかし、このスケジュールだとシステム改修や周知期間が短すぎる。また、「2027年1月1日」だと年末の休暇と重なり人手が足りず、年度内の成立を目指して「2027年3月1日」に施行すると、年度末に向けて1ヶ月だけ税務処理が複雑になってしまい、事務方が混乱してしまう。

過去の消費税の増税のタイミングをみても、4回のうち3回が4月からの開始となっている。会計年度が替わり、企業の税務処理や予算管理がスムーズになる点から考えても、「2027年4月1日」が現実的なスケジュールといえる。

レジなどのシステム改修は、思いのほか手こずると思われる。コロナ禍でデジタル化が進み、更新が容易なクラウド型のタブレットのレジも増えているが、自社専用のシステムや巨大な基幹システムを組む大手スーパーなどは、プログラムの修正や検証、配信テストなどに手間と時間がかかる。どの商品が10％で、どの商品が0％なのかを紐づけるマスターデータの更新にも労力がかかるし、インボイス制度の導入で適確請求書も出さなくてはいけないため、会計ソフトや請求書の発行システムとの連動も必要になる。

AIの画像認識で減税が必要な商品を振り分けたり、レジのシミュレーションをAIで行ったり、今まで人の手で行っていた作業が自動化される可能性もある。今回の減税を機に、AIを活用してレジのシステム改修が効率化されると思われる。

「買い控え」が先に来る、消費の"逆転現象"

今回の減税で注目すべきポイントは、消費の動きが“逆転”する点だ。過去4回の税改正では、増税前に「駆け込み消費」が発生し、増税後に「買い控え」が起きていた。しかし、今回は減税なので、「買い控え」が先で、その後に「駆け込み消費」が発生する。

過去の増税時の消費動向を見ると、およそ1ヶ月前から増税への意識が高まり、ゆるやかに買い控えが発生している。今回も増税前の3月から「少し待てば8％安くなる」という消費者心理が働く可能性がある。売り手側も8％の税を払って仕入れた在庫を、4月1日をまたいで売るのは事務処理が複雑になるため、3月後半には、あえて在庫を絞りにかかると思われる。場合によっては、3月末には商品棚がスカスカになり、スーパーなどの店内は、お客がガラガラになっている可能性もある。

この消費動向を逆手にとって、3月中に10％のポイント還元セールを行ったり、3月の月末に売り切りセールを開催したりする、やり手のスーパーやドラッグストアが出てくるかもしれない。

3月中に買い控えが起きる商品は、お米、パスタ、缶詰、冷凍食品など、「今すぐ買わなくてもいい」という賞味期限が長いものが中心になる。単価の高い高級食材の動きは鈍くなり、海産物や肉、果物やスイーツなどの金額が張る高級品は、実質、8％の値引きとなる4月まで購入を控える人が増える。一方、野菜などの日常的に使用する食材は、我慢するわけにもいかないので、減税の影響はほとんど受けないと予想する。

減税開始の4月1日になると、我慢していた反動で駆け込み消費が発生する。高級食材や水や缶詰などの買いだめができる食品が売れて、一部の売場では在庫切れが発生、パニックになるお店も出てくるはずだ。

物価高のストレスを感じていた消費者は、浮いたお金で食品の「量」を買うのではなく、「質」を求めに行くと予想する。たとえば、肉の質をワンランク上げたり、お惣菜のクオリティを上げたり、食品売場の客単価は上昇すると思われる。

ただし、過去の増税の消費傾向を見ると、このようなお祭り騒ぎは1ヶ月も経たないうちに収束していく。次第に税率0％に慣れ、極端な買い物は次第になりを潜めていく。

GW、母の日・父の日、イートイン…どう影響する？

4月1日に減税が行われれば、ゴールデンウィークの旅行先にも変化が生まれる。新鮮な食材が手に入る道の駅や産直市場に足を運ぶ人が増えて、ホテルはキッチン付きの宿に注目が集まる。現地の飲食店やスーパーで食料品を買い込み、部屋で食事をする人が増えれば、素泊まりの宿泊客が増えることも予想される。バーベキューの人気も高まるかもしれない。

5月の母の日、6月の父の日などのギフト商戦は、税のかからない食品のギフト品に人気が集まる。キッチン用品や炊飯器などの料理家電などの関連商品の売れ行きが好調となり、男性向けの料理教室や自宅で本格料理が楽しめる料理本など、食料品以外にも特需が生まれる。コロナ禍で需要が高まったホームパーティや、テイクアウト専門のゴーストレストラン、自炊を楽しむキャンプ泊などが復活するかもしれない。

懸念されるのは、コンビニのイートインやフードコートのトラブルだ。今までの消費税の差は店内「10％」、持ち帰り「8％」と、目くじらを立てるほどの差ではなかった。しかし、これが「10％」となると、売り手側にとっても死活問題になる。

考えられる対策としては、食事の席を物理的に囲い、レシートのQRコードをかざして10％の税を払った人だけが飲食スペースに入場できる仕組みを取り入れる方法だ。しかし、このシステムの導入にはコストがかかるため、コンビニではイートインスペースの廃止、フードコートでは店内で食事をする人にリストバンドを渡すなど、アナログな対応が主流になると思われる。

間違えやすい"税率の境界線"

もうひとつの課題は10％と0％の食料品の棲み分けで起きる「買い控え」だ。たとえば、本みりんは「お酒」の部類になり、10％の税がかかるが、みりん風味の調味料は食料品扱いになるので、消費税は0％になる。1割の差となれば、後者を選択する人が増える可能性がある。また、栄養ドリンクには10％の税がかかるが、エナジードリンクは0％になるので、減税を機にエナジードリンクにシフトする人が増えるかもしれない。一方、お酒に関しては、ノンアルコールの飲み物には税がかからなくなるが、1割程度の差で“酒を我慢する”という人は増えないと思われる。アルコール飲料に関しての影響は軽微と予想する。

ネットショップは、「送料無料」の店舗が増加する。日本の消費税法では送料はサービスとみなされるため、10％の消費税が発生する。一方、「送料込」の場合、送料はその食品を届けるための付随的な条件とみなされるため、主役である食品の税率0％が適用されることになる。

たとえば、10,000円の肉を消費税8％、送料1,000円で買った場合、「送料別」であれば11,880円だが、消費税0％、「送料込」で購入すると、消費税880円分を安く買うことができる。以前から送料込で販売していたネットショップでは、税の8％がなくなるので、利益も厚くなる。食料品のネット通販のお得感が高まれば、その年のふるさと納税の人気はさらに高まるかもしれない。

一方、ネットスーパーは送料を別で徴収しているケースが多い。これを「送料込」にしてしまうと、販売価格に送料分を反映しなくてはいけなくなるので、商品に割高感が出てきてしまう。ネットスーパーの利用者数は頭打ちの状況が続いており、値ごろ感の出し方に失敗すると、客離れを引き起こす恐れもある。

本当に「景気回復の入口」になるのか

飲食店への影響は軽微と予想する。物価高や人件費の高騰で、飲食店の値上げが相次いでおり、低価格のファーストフード店を除けば、現在、営業が続けられている多くの飲食店が「多少高くても行きたいお店」になっている。コンサルティング会社のMS&Consultingが行った調査によると、お店選びで重視しているのが『価格』と答えた人が約3年前と比べて7.6％しか増えていないのに対して、『料理・メニュー』と回答した人は13.3％と2倍近く増加している。2025年12月の日本フードサービス協会の集計結果でも、全ての飲食店の業種で客単価は前年比を超えており、飲食店に「安さ」よりも付加価値を求めている人が増えているのは明らかといえる。減税によって、お気に入りの飲食店に行かなくなるのは少数派だと予想する。

1月に大和総研が算出した予測によると、食料品の減税によって1世帯あたりの家計は年8.8万円軽減されるという。月に換算すると約7300円、外食だけではなく、レジャーや嗜好品にも消費が回る可能性もある。今後、為替がどうなるか不透明な部分もあるが、消費税の減税をきっかけに消費が回復し、中小企業の賃金がさらに上昇すれば、2027年以降に景気回復の入口が見えてくるかもしれない。

一方、将来への不安から、減税分で節約したお金を貯金や投資に回す人が増えることも予想される。今回の減税は2年間の期限付きのため、「今のうちにお金を貯めておこう」と、消費にお金を回さない人が大半を占める可能性もある。

食料品の減税0％は、本当に2年の期間限定で終わるのか。今回の減税は所得税減税と給付を組み合わせる「給付付き税額控除」の導入への“つなぎ”と言われている。しかし、多くの人が「控除」という分かりにくい減税よりも、目の前の食料品が安くなる減税の延長を望むはずだ。そうなれば、仮に2027年4月1日から減税が行われた場合、終了は2029年3月末となり、それよりも前のタイミングを考えれば、次の参議院議員選挙が予定される「2028年7月頃」に、国民の審判を仰ぐ重要な総選挙が行われる可能性が高い。

参議院議員で過半数を取れていない高市政権が、減税の延長を掲げて総選挙に臨むことが予想されるが、財源の確保にも限界がある。一方、軽減税率8％を復活させれば、参議院議員で過半数が獲れないどころか、増税によって一気に消費が冷え込み、景気を後退させるトリガーにもなりかねない。減税の期限を迎える2029年の翌年には、今回の選挙でバカ勝ちした衆議院議員たちが任期満期を迎える。場合によっては、衆議院で与野党逆転の可能性も出てきてしまう。

2年の期間限定の減税で終わるのか、それとも延長するのか、はたまた、高市政権の支持率が上がり、国民に丁寧に給付付き税額控除を説明し、減税から控除にソフトランディングできるのか。どちらにせよ、消費税の減税の“正解”は、2年後にならなければ分からない。

