『トロン：アレス』スター・ウォーズのオマージュ！メイキング映像が解禁

世界初の長編映画としてCGを本格導入し、映像エンターテイメントの歴史を切り開いた『トロン』シリーズ待望の最新作、ディズニーがAI時代に挑む〈新映像革命〉『トロン：アレス』のブルーレイ+DVDセット、4K UHD+ブルーレイ セットが、2月18日（水）より発売。 ※デジタル配信中（購入／レンタル）

この発売を記念して「トロン」シリーズの象徴的存在“ライトサイクル”の撮影に迫る映像を、ボーナス・コンテンツから一部解禁！

『スター・ウォーズ』スピーダー・バイクへのオマージュ



この映像では、「トロン」シリーズの代名詞とも言える”ライトサイクル”に迫る。実際のロケでは12台もの特注品の電動ハーレーを使用。バンクーバーの市街地を6週間にわたって封鎖し、実際の街路を走行させて撮影している。監督は『スター・ウォーズ／ジェダイの帰還』に登場するスピーダー・バイクへのオマージュや、音響効果も使用していると語っている。電動のハーレーにライトを取り付け、周囲の建物や道路などに光を反射させながら走行、その映像にCGバイクを合成する作業を経て、あの息を吞むような見事で美しいライトサイクルの走行シーンが完成したのだ。

この度発売するブルーレイやデジタル配信（購入）には、今回解禁となった映像を含む「ライトサイクルの魅力」のほか、シリーズのトリビアの数々を収録した「受け継がれるレガシー」、スタッフのこだわりや撮影現場の熱量が詰まった「メイキング」、主人公アレスを見事に演じ切った「ジャレッド・レトと監督のトーク」や「キャスト対談」、そして惜しくも本編には採用されなかった「未公開シーン」など、ファン必見の充実したボーナス・コンテンツを多数収録！

『トロン：アレス』の魅力は、ストーリーや世界観、映像美に留まらない。ロックの殿堂入りも果たしたバンド、ナイン・インチ・ネイルズが本作のために書き下ろしたオリジナル・サウンドトラック、その中のリード・シングル“As Alive As You Need Me To Be”が、第68回グラミー賞「最優秀ロック楽曲賞」を受賞した。1996年以来30年ぶり、3度目の受賞となる。メンバーのトレント・レズナーとアティカス・ロスはこれまでも数々のサウンド・トラックを制作、ディズニー＆ピクサーの『ソウルフル・ワールド』ではアカデミー賞を受賞。彼らの手掛けるスタイリッシュなエレクトロニック・サウンドは、本作の魅力をいっそう際立たせている。

