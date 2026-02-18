期間限定“1000円均一”も “お買い得セール”のワケ
デパ地下でいま“1000円均一”などのセールが実施されています。なぜいま、デパ地下でお買い得なのか、取材しました。
■デパ地下で1000円均一セール
海鮮たっぷりのちらし弁当や、和のお総菜など、グルメがところ狭しと並ぶ食のパラダイス、デパ地下。そのイメージは…。大丸東京店（東京・千代田区）で聞きました。
50代
「おいしいものがたくさん。華やかなイメージ。値段はちょっと…決してお安くはない」
ちょっと“お高め”な印象ですが、いま、お得なセールが行われています。
1枚600円ほどのチキンが、2枚で1000円。さらに、目をひく色とりどりのお弁当。サーモンのハラスを香ばしくあぶり、甘辛いタレで仕上げたかば焼きに、イクラを添えた親子重。そのお値段は…。
◇
70代
「イクラがあるから…1200〜1300円？ もっとするか」
70代
「デパ地下だし」
実は、いまだけ通常価格1190円が、1000円に。他にも、人気洋食店のふわとろ卵のオムライスや、名古屋名物・天むす5個におかずがついたボリューム満点のお弁当など。
物価の高騰が続くいま、“こんなときだからこそ”と、2週間限定で1000円均一セールを実施（3月3日まで）しているのです。
■百貨店 いつもと違う客にアピール狙う
この価格に、思わず足をとめてしまう人や、開店約1時間で棚が空になる商品も。
お弁当を購入した人は…。
“1000円”弁当を購入
「ちょうど1000円で買いやすい」
オムライス弁当を購入
「いまだけお得になってるってネットで見たので来ました。ありがたいです」
──2月は財布のひもは？
50代
「ちょっと厳しい時期なのでなかなか大変。やっぱり助かる」
クリスマスや正月など大きなイベントも終わり、財布のひもがかたくなるといわれる2月だからこそ。
大丸東京店 食品担当 石井英子さん
「デパ地下のクオリティーは下げずに、お客様にお買い得にお求めいただきたいという思いで1000円均一で頑張っています」
百貨店側にとっては、お値打ち品を置くことで、いつもと違うお客さんにアピールする狙いがあるといいます。
■消費が落ち込む“ニッパチ”にセール
消費が落ち込むといわれる2月と8月。いわゆる“ニッパチ”の時期にセールを行う百貨店は、他にもあります。
松屋浅草（東京・台東区）では、つくねやぼんじり、手羽元など、お店で焼いた焼き鳥が、7本セットで1080円。通常より400円ほどお得だといいます。
曜日ごとにお値打ち品を展開する店も。精肉店ではしょうが焼き、しゃぶしゃぶ、つみれ用など国産のお肉が3パックで1080円（※毎週月・火・水限定）。組み合わせは自由で、こちらも400円ほどお買い得になるといいます。
松屋浅草 食品バイヤー 笠松大悟さん
「1100円以上を超えてくるとお客様の手が伸びづらくなるので1080円でご案内してます」
3人暮らし 60代
「手が出る価格だと思います。国産で3パック“1000円”はかなりの魅力あります。地元のスーパーでも買い物するけど、大好きなんです、デパ地下が」
また、毎週水曜日限定でフルーツ5点盛りを1080円で販売する青果店も。
◇物価高に悩む消費者と、客を呼びたい百貨店。デパ地下に足を運んでみると、意外な“お値打ち品”と出会えるかもしれません。