デパ地下でいま“1000円均一”などのセールが実施されています。なぜいま、デパ地下でお買い得なのか、取材しました。

■デパ地下で1000円均一セール

海鮮たっぷりのちらし弁当や、和のお総菜など、グルメがところ狭しと並ぶ食のパラダイス、デパ地下。そのイメージは…。大丸東京店（東京・千代田区）で聞きました。

50代

「おいしいものがたくさん。華やかなイメージ。値段はちょっと…決してお安くはない」

ちょっと“お高め”な印象ですが、いま、お得なセールが行われています。

1枚600円ほどのチキンが、2枚で1000円。さらに、目をひく色とりどりのお弁当。サーモンのハラスを香ばしくあぶり、甘辛いタレで仕上げたかば焼きに、イクラを添えた親子重。そのお値段は…。

◇

70代

「イクラがあるから…1200〜1300円？ もっとするか」

70代

「デパ地下だし」

実は、いまだけ通常価格1190円が、1000円に。他にも、人気洋食店のふわとろ卵のオムライスや、名古屋名物・天むす5個におかずがついたボリューム満点のお弁当など。

物価の高騰が続くいま、“こんなときだからこそ”と、2週間限定で1000円均一セールを実施（3月3日まで）しているのです。

■百貨店 いつもと違う客にアピール狙う

この価格に、思わず足をとめてしまう人や、開店約1時間で棚が空になる商品も。

お弁当を購入した人は…。

“1000円”弁当を購入

「ちょうど1000円で買いやすい」

オムライス弁当を購入

「いまだけお得になってるってネットで見たので来ました。ありがたいです」

──2月は財布のひもは？

50代

「ちょっと厳しい時期なのでなかなか大変。やっぱり助かる」

クリスマスや正月など大きなイベントも終わり、財布のひもがかたくなるといわれる2月だからこそ。

大丸東京店 食品担当 石井英子さん

「デパ地下のクオリティーは下げずに、お客様にお買い得にお求めいただきたいという思いで1000円均一で頑張っています」

百貨店側にとっては、お値打ち品を置くことで、いつもと違うお客さんにアピールする狙いがあるといいます。

■消費が落ち込む“ニッパチ”にセール

消費が落ち込むといわれる2月と8月。いわゆる“ニッパチ”の時期にセールを行う百貨店は、他にもあります。

松屋浅草（東京・台東区）では、つくねやぼんじり、手羽元など、お店で焼いた焼き鳥が、7本セットで1080円。通常より400円ほどお得だといいます。

曜日ごとにお値打ち品を展開する店も。精肉店ではしょうが焼き、しゃぶしゃぶ、つみれ用など国産のお肉が3パックで1080円（※毎週月・火・水限定）。組み合わせは自由で、こちらも400円ほどお買い得になるといいます。

松屋浅草 食品バイヤー 笠松大悟さん

「1100円以上を超えてくるとお客様の手が伸びづらくなるので1080円でご案内してます」

3人暮らし 60代

「手が出る価格だと思います。国産で3パック“1000円”はかなりの魅力あります。地元のスーパーでも買い物するけど、大好きなんです、デパ地下が」

また、毎週水曜日限定でフルーツ5点盛りを1080円で販売する青果店も。

◇