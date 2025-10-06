阪急うめだ本店では、2025年のクリスマスケーキの予約が早くもスタートしました！今年は人気のパティスリーが集結し、豪華な限定ケーキが揃っています。予約期間は10月8日（水）から12月20日（土）まで。特に人気のブランドでは早期に完売が予想されるため、早めの予約をおすすめします。デパ地下のスイーツストリートには、48ブランドが集結し、贅沢なラインアップが展開されます。 注目の