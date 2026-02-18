この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

投資家の田端信太郎氏が、自身のYouTubeチャンネルで「こういう人は絶対FIREできません！！」と題した動画を公開。「いくらでFIREできますか？」と他人に質問する姿勢に対し、「聞いてる時点でバカだ」と一刀両断し、安易なリタイア願望を持つ層へ辛辣な苦言を呈した。



動画内で田端氏は、視聴者から寄せられた「夫婦と小学生3人だと、いくらでFIREできますか？」という具体的な質問を取り上げた。しかし、田端氏はこの問いに対し、真面目に回答するどころか「キャンプファイヤーのことですか？」と一蹴。続けて、「（人に）聞いている時点でもう辞めたほうがいい」「100年早い」と突き放した。



田端氏の主張は、FIRE（経済的自立と早期リタイア）に必要な資金計算は、個々の生活水準や条件によって異なるため、他人に尋ねるものではないという点にあるようだ。さらに、具体的なシミュレーションについては「AIにでも聞けばいくらでも相談に乗ってくれる」と指摘。自ら思考せず、著名人に安易に答えを求める姿勢こそが、FIRE実現から最も遠い要因であると示唆した。



動画の終盤、「田端さんの知り合いでFIREして人生充実している方はいますか？」という質問に対しては、英語を交えて「It's me!（それは俺だ）」と即答。「俺FIRE」「You are FIRE！（お前はクビだ）」と畳み掛け、自身こそがFIREを体現し充実している当事者であると断言して動画を締めくくった。

