日本時間2月14日に行われた、ミラノ・コルティナ五輪のスノーボード男子ハーフパイプ決勝。日本代表の戸塚優斗が見事、金メダルを獲得し、銅メダルの山田琉聖とともに喜びを爆発させた。

【写真】「ラブラブじゃん」スノボ金メダルの戸塚優斗、真っ先にハグした“大切な女性”

世界一の座を手にした戸塚は、2018年の平昌大会では11位、2022年の北京大会では10位という結果だった。帰国後の取材では、これまでの足跡を振り返っての心境について「つらくて、勝てないし、思った滑りができなかった中、走り続けて積み上げたものが今回結果に出た。やっていることは間違っていないし、報われるよって伝えたい」と吐露。

スノーボード界のニューヒーロー誕生に列島が沸く中、人々の注目は彼のファッションにも向けられている。

「戸塚選手は両手の爪にカラフルなラメ入りのネイルを施していて、金メダルを手にした映像や写真で、これがかなり目立っているんです。彼は人気バンド『Mrs. GREEN APPLE』の大ファンであることを公言していて、X（旧ツイッター）でもミセス関連の投稿を頻繁にリポストしています。プロフィールの名前にも“青リンゴ”のマークをつけるなど、かなり熱心なファン。ネイルもボーカルの大森元貴さんの影響で始めたそうで、右手の親指にはミセスのロゴマークが入っています」（スポーツ紙記者）

また、その容姿が大森に似ているとも話題に。世間からは、「大森さんに似てるね、イケメンだわ」「戸塚優斗が大森元貴にしか見えなくなってきた」「戸塚選手、ミセスの大森くんに似てるなぁって思いながら見てたんだけど“ファンなので”ってネイル見せてて納得」「もはや寄せてるよね？激似なのも愛を感じる」などの反応が。

そんな戸塚に対して、人々の関心は別のところにも。

「国際オリンピック委員会（IOC）の公式Xで、戸塚選手が金メダルを獲得した際、女性と抱擁する姿が《大切な瞬間は大切な人たちと》として投稿されました。この女性は、北京五輪のスノーボード女子ハーフパイプに出場した今井胡桃さん。現在はネイリストとして活動していて、何を隠そう、戸塚選手のネイルを手掛けたことも、彼女が働くサロンのインスタグラムで明かされています。今井さん本人も、インスタグラムで戸塚選手との2ショットを投稿していて、その親密な様子から“お付き合いされているんですか？もしそうだったらすごくお似合い”“ラブラブじゃん！”などの声が寄せられています」（前出・スポーツ紙記者）

金メダル獲得で「夢がかなった」と取材陣に語った戸塚。その側には、かけがえのない“大切な人”がいたようだ。