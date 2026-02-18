◇ミラノ・コルティナ五輪

4度目の五輪を終えたノルディックスキー・ジャンプ女子の高梨沙羅（29＝クラレ）が16日、スポニチの単独インタビューに応じた。混合団体でのスーツ規定違反でメダルを逃し、一時は引退へと気持ちが傾いた北京五輪から4年。同種目で雪辱を果たす銅メダルを獲得した心境、33歳で迎える4年後の五輪への思いを語った。（取材・構成 阿部 令、中村 文香）

――4度目の五輪を終えた。今の思いや、感謝を伝えた人は。

「戻ってこられたのは変わらず一緒に飛んでくれている仲間や日本チームのおかげ。みんなで獲ったメダルで、一緒になって喜べた時間は初めて経験した幸せな時間だった。そして最大3回（メダル獲得の）チャンスがあるのは、女子ジャンプを引っ張ってくださった先輩方のおかげ。早く帰国してこのメダルを触ってもらいたい」

――この4年間はどんな財産になったか。

「個人戦はふがいない結果だったが、混合団体では実力以上の2本がそろえられた確信がある。スキージャンプは個人競技だが、常に周りの人の支えがあって飛んでいる感覚があった（のが財産）」

――この4年間で女子ジャンプ界での立ち位置はどう変化したか。

「凄く変化があった。4年前はプレーヤーだったが、今はその気持ちが薄れ、その他の活動もしている。4年前にやってしまったことから、スキージャンプ界に戻って何ができるかを考え行動してきた。子供たちが活躍する環境の場を整えていきたい気持ちがある」

――4年後は33歳になっている。どんな自分になっていたいか。

「今から五輪のことは想像できないが、手探りしながら、いろんなことに挑戦してると思う。もちろん飛んで結果を出すのがスポーツ選手としてはなんぼだとは思う。自分がジャンプすることで人に何かを与えられるようなパフォーマンスができるような存在でいたい。人に何かを与えられる限りは（競技を）続けたい」